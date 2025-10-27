Дрони прикордонного загону "Прайм" знищили 10 одиниць ворожої техніки, 6 окупантів та 5 укриттів. ВIДЕО

Дронарі підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону завдали ударів по логістиці ворога на Північно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними дронами було знищено місце зльоту та центр управління БпЛА окупантів.

Крім того, було уражено техніку та особовий склад противника:

1 дрон

5 автівок

1 квадроцикл

3 антени

5 укриттів

6 окупантів

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що прикордонники відбили штурм окупантів на Донеччині: знищено 14 одиниць техніки та 50 військових РФ.

