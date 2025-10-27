Дронарі полку "Скеля" знищили дев’ять ворожих штурмовиків на Донеччині. ВIДЕО

Українські військові 425-го окремого штурмового полку "Скеля" нищать окупантів у районі Покровська на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів виявили позиції загарбників і ліквідували їх.

В результаті бойової роботи було знешкоджено дев’ять ворожих штурмовиків.

Також раніше повідомлялося, що бійці полку "Скеля" зачистили від росіян Єгорівку на Дніпропетровщині: знищено десятки окупантів

