Дронарі полку "Скеля" знищили дев’ять ворожих штурмовиків на Донеччині. ВIДЕО
Українські військові 425-го окремого штурмового полку "Скеля" нищать окупантів у районі Покровська на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів виявили позиції загарбників і ліквідували їх.
В результаті бойової роботи було знешкоджено дев’ять ворожих штурмовиків.
Також раніше повідомлялося, що бійці полку "Скеля" зачистили від росіян Єгорівку на Дніпропетровщині: знищено десятки окупантів
