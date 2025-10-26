УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10029 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Олександрівському напрямку
4 831 12

Бійці полку "Скеля" зачистили від росіян Єгорівку на Дніпропетровщині: знищено десятки окупантів. ВIДЕО

Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських загарбників село Єгорівка на Олександрівському напрямку. Знищено десятки загарбників. У населеному пункті знову замайорів український прапор.

Про це повідомив СтратКом Збройних сил України, опублікувавши кадри бойової роботи полку "Скеля", інформує Цензор.НЕТ.

"Зачистка від ДРГ ворога Єгорівки на Олександрівському напрямку", - сказано в повідомленні.

Знищено десятки окупантів 

У результаті зачистки воїни "Скелі" знищили десятки загарбників в самому селі та на підступах до нього. Наразі в Єгорівці ворог відсутній.

Українські захисники встановили у населеному пункті державний прапор України.

Дивіться також: Бійці полку "Скеля" зачистили Торське на Донеччині: Знищено до сотні рашистів, є полонені. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4804) Дніпропетровська область (4415) Синельниківський район (319) Єгорівка (1) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (24)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Єгорівка - на західному березі річки Янчул.
Тож те, що російські війська змогли форсувати цю річку і просунулись далі за цей природній рубіж - дуже зле. Але добре, що їх звідти українці вибили. Бо західніше за Єгорівкою - селище Данилівка, яке знаходиться на рокадній дорозі Гуляйполе-Покровське. Яку, вочевидь, і намагаються щосили перерізати рашисти.
показати весь коментар
27.10.2025 00:20 Відповісти
+7
схоже, що до Дніпра та Запоріжжя немає жодних фортифікацій.
тому і "просачіваються" орки

добре що тут працює "Скеля"
Героям Слава!

.
показати весь коментар
27.10.2025 00:59 Відповісти
+4
Смерть кацапам!
показати весь коментар
27.10.2025 00:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єгорівка - на західному березі річки Янчул.
Тож те, що російські війська змогли форсувати цю річку і просунулись далі за цей природній рубіж - дуже зле. Але добре, що їх звідти українці вибили. Бо західніше за Єгорівкою - селище Данилівка, яке знаходиться на рокадній дорозі Гуляйполе-Покровське. Яку, вочевидь, і намагаються щосили перерізати рашисти.
показати весь коментар
27.10.2025 00:20 Відповісти
схоже, що до Дніпра та Запоріжжя немає жодних фортифікацій.
тому і "просачіваються" орки

добре що тут працює "Скеля"
Героям Слава!

.
показати весь коментар
27.10.2025 00:59 Відповісти
Фортифіуації не допомогають якщо тікають з позицій і іншим таким як з підрозділу Скеля працювати с орками. Є нестійкі підрозділи що командування, що солдати -а іншим штурмувати за ними, трнеба наказувати копійкою таких і гарно
показати весь коментар
27.10.2025 01:22 Відповісти
навіть протитанковий рів та колючка стримують кавалерійські наскоки кацапів на моциках і полегшують роботу нашим дронарям

.
показати весь коментар
27.10.2025 01:37 Відповісти
То як нема? А ти ніколи не їхав від Покровського до Запоріжжя? То спробуй і побачиш. Я не хочу тут вказувати конкретні місця фортифікацій.
показати весь коментар
27.10.2025 09:03 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
27.10.2025 00:56 Відповісти
Внатурі скеля😁
показати весь коментар
27.10.2025 06:13 Відповісти
Щось дивне зі Скелею - позавчора вони вибили кацапів у Торецькому біля Лиману, до того - на Покровському напрямку були і навіть десь на Сумському, сьогодні вже на Дніпропетровщині...це полк так роздьргають поротно, чи це такий медійний образ накшталт Привіда Києва?
показати весь коментар
27.10.2025 09:41 Відповісти
А ти з якою метою цікавишся?
показати весь коментар
27.10.2025 10:44 Відповісти
З метою розуміння, на скільки потрібно довіряти таким повідомленням.
показати весь коментар
27.10.2025 10:50 Відповісти
Тобі потрібно йти до школи й виправляти свою грамотність, а не пхати свій ніс туди, куди не треба.
показати весь коментар
27.10.2025 11:14 Відповісти
Це ті хлопці які зачистили Удачне та Новоекономічне https://censor.net/ua/videonews/3571768/udachne-znovu-vilne-vid-okupantiv-opublikovano-video-z-***********-praporom, добрі PR, а справді як?
показати весь коментар
27.10.2025 11:16 Відповісти
 
 