Бійці полку "Скеля" зачистили від росіян Єгорівку на Дніпропетровщині: знищено десятки окупантів. ВIДЕО
Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських загарбників село Єгорівка на Олександрівському напрямку. Знищено десятки загарбників. У населеному пункті знову замайорів український прапор.
Про це повідомив СтратКом Збройних сил України, опублікувавши кадри бойової роботи полку "Скеля", інформує Цензор.НЕТ.
"Зачистка від ДРГ ворога Єгорівки на Олександрівському напрямку", - сказано в повідомленні.
Знищено десятки окупантів
У результаті зачистки воїни "Скелі" знищили десятки загарбників в самому селі та на підступах до нього. Наразі в Єгорівці ворог відсутній.
Українські захисники встановили у населеному пункті державний прапор України.
Топ коментарі
+7 Тонка червона лінія
показати весь коментар27.10.2025 00:20 Відповісти Посилання
+7 mg42ua
показати весь коментар27.10.2025 00:59 Відповісти Посилання
+4 время
показати весь коментар27.10.2025 00:56 Відповісти Посилання
Тож те, що російські війська змогли форсувати цю річку і просунулись далі за цей природній рубіж - дуже зле. Але добре, що їх звідти українці вибили. Бо західніше за Єгорівкою - селище Данилівка, яке знаходиться на рокадній дорозі Гуляйполе-Покровське. Яку, вочевидь, і намагаються щосили перерізати рашисти.
тому і "просачіваються" орки
добре що тут працює "Скеля"
Героям Слава!
