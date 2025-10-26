Бійці полку "Скеля" зачистили від росіян Єгорівку на Дніпропетровщині: знищено десятки окупантів. ВIДЕО

Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських загарбників село Єгорівка на Олександрівському напрямку. Знищено десятки загарбників. У населеному пункті знову замайорів український прапор.

Про це повідомив СтратКом Збройних сил України, опублікувавши кадри бойової роботи полку "Скеля", інформує Цензор.НЕТ.

"Зачистка від ДРГ ворога Єгорівки на Олександрівському напрямку", - сказано в повідомленні.

Знищено десятки окупантів

У результаті зачистки воїни "Скелі" знищили десятки загарбників в самому селі та на підступах до нього. Наразі в Єгорівці ворог відсутній.

Українські захисники встановили у населеному пункті державний прапор України.

