Бойцы полка "Скала" зачистили от россиян Егоровку на Днепропетровщине: уничтожены десятки оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских захватчиков село Егоровка на Александровском направлении. Уничтожены десятки захватчиков. В населенном пункте снова взвился украинский флаг.
Об этом сообщил СтратКом Вооруженных сил Украины, опубликовав кадры боевой работы полка "Скала", информирует Цензор.НЕТ.
"Зачистка от ДРГ врага Егоровки на Александровском направлении", - сказано в сообщении.
Уничтожены десятки оккупантов
В результате зачистки воины "Скалы" уничтожили десятки захватчиков в самом селе и на подступах к нему. Сейчас в Егоровке враг отсутствует.
Украинские защитники установили в населенном пункте государственный флаг Украины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тож те, що російські війська змогли форсувати цю річку і просунулись далі за цей природній рубіж - дуже зле. Але добре, що їх звідти українці вибили. Бо західніше за Єгорівкою - селище Данилівка, яке знаходиться на рокадній дорозі Гуляйполе-Покровське. Яку, вочевидь, і намагаються щосили перерізати рашисти.
тому і "просачіваються" орки
добре що тут працює "Скеля"
Героям Слава!
.
.