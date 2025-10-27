РУС
Новости Бои на Александровском направлении
Бойцы полка "Скала" зачистили от россиян Егоровку на Днепропетровщине: уничтожены десятки оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских захватчиков село Егоровка на Александровском направлении. Уничтожены десятки захватчиков. В населенном пункте снова взвился украинский флаг.

Об этом сообщил СтратКом Вооруженных сил Украины, опубликовав кадры боевой работы полка "Скала", информирует Цензор.НЕТ.

"Зачистка от ДРГ врага Егоровки на Александровском направлении", - сказано в сообщении.

Уничтожены десятки оккупантов

В результате зачистки воины "Скалы" уничтожили десятки захватчиков в самом селе и на подступах к нему. Сейчас в Егоровке враг отсутствует.

Украинские защитники установили в населенном пункте государственный флаг Украины.

боевые действия (5043) Днепропетровская область (4618) Синельниковский район (320) Егоровка (1) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (22)
Єгорівка - на західному березі річки Янчул.
Тож те, що російські війська змогли форсувати цю річку і просунулись далі за цей природній рубіж - дуже зле. Але добре, що їх звідти українці вибили. Бо західніше за Єгорівкою - селище Данилівка, яке знаходиться на рокадній дорозі Гуляйполе-Покровське. Яку, вочевидь, і намагаються щосили перерізати рашисти.
27.10.2025 00:20 Ответить
схоже, що до Дніпра та Запоріжжя немає жодних фортифікацій.
тому і "просачіваються" орки

добре що тут працює "Скеля"
Героям Слава!

.
27.10.2025 00:59 Ответить
Фортифіуації не допомогають якщо тікають з позицій і іншим таким як з підрозділу Скеля працювати с орками. Є нестійкі підрозділи що командування, що солдати -а іншим штурмувати за ними, трнеба наказувати копійкою таких і гарно
27.10.2025 01:22 Ответить
навіть протитанковий рів та колючка стримують кавалерійські наскоки кацапів на моциках і полегшують роботу нашим дронарям

.
27.10.2025 01:37 Ответить
То як нема? А ти ніколи не їхав від Покровського до Запоріжжя? То спробуй і побачиш. Я не хочу тут вказувати конкретні місця фортифікацій.
27.10.2025 09:03 Ответить
Смерть кацапам!
27.10.2025 00:56 Ответить
Внатурі скеля😁
27.10.2025 06:13 Ответить
 
 