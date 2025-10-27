Бойцы полка "Скала" зачистили от россиян Егоровку на Днепропетровщине: уничтожены десятки оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских захватчиков село Егоровка на Александровском направлении. Уничтожены десятки захватчиков. В населенном пункте снова взвился украинский флаг.

Об этом сообщил СтратКом Вооруженных сил Украины, опубликовав кадры боевой работы полка "Скала", информирует Цензор.НЕТ.

"Зачистка от ДРГ врага Егоровки на Александровском направлении", - сказано в сообщении.

Уничтожены десятки оккупантов

В результате зачистки воины "Скалы" уничтожили десятки захватчиков в самом селе и на подступах к нему. Сейчас в Егоровке враг отсутствует.

Украинские защитники установили в населенном пункте государственный флаг Украины.

Смотрите также: Бойцы полка "Скала" зачистили Торское на Донетчине: Уничтожено до сотни рашистов, есть пленные. ВИДЕО