Дронари полка "Скала" уничтожили девять вражеских штурмовиков на Донетчине. ВИДЕО

Украинские военные 425-го отдельного штурмового полка "Скала" уничтожают оккупантов в районе Покровска на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов обнаружили позиции захватчиков и ликвидировали их.

Вследствие боевой работы было обезврежено девять вражеских штурмовиков.

Также ранее сообщалось, что бойцы полка "Скала" зачистили от россиян Егоровку на Днепропетровщине: уничтожены десятки оккупантов

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские дронари уничтожили два грузовика с пушкой и боекомплектом внутри. ВИДЕО