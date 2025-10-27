Украинские дронари уничтожили два грузовика с орудием и боекомплектом внутри. ВИДЕО
Бойцы группы "Ivan Franko Group" поразили вражескую технику в районе Елизаветовки на Добропольском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны уничтожили два военных грузовика оккупантов вместе с орудием и боекомплектом.
На кадрах видно, как после удара беспилотника по машине захватчиков машина горит и взрывается из-за детонации боеприпасов.
Ранее сообщалось, что операторы дронов "Ivan Franko Group" уничтожили 11 единиц техники на Донецком направлении.
