Украинские дронари уничтожили два грузовика с орудием и боекомплектом внутри. ВИДЕО

Бойцы группы "Ivan Franko Group" поразили вражескую технику в районе Елизаветовки на Добропольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны уничтожили два военных грузовика оккупантов вместе с орудием и боекомплектом.

На кадрах видно, как после удара беспилотника по машине захватчиков машина горит и взрывается из-за детонации боеприпасов.

Ранее сообщалось, что операторы дронов "Ivan Franko Group" уничтожили 11 единиц техники на Донецком направлении.

