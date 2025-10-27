РУС
Украинские дронари уничтожили два грузовика с орудием и боекомплектом внутри. ВИДЕО

Бойцы группы "Ivan Franko Group" поразили вражескую технику в районе Елизаветовки на Добропольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны уничтожили два военных грузовика оккупантов вместе с орудием и боекомплектом.

На кадрах видно, как после удара беспилотника по машине захватчиков машина горит и взрывается из-за детонации боеприпасов.

Ранее сообщалось, что операторы дронов "Ivan Franko Group" уничтожили 11 единиц техники на Донецком направлении.

👍Донатимо, нарід! Дронів не вистачає! Деякі підарські задроти залишились незадроненими!
показать весь комментарий
27.10.2025 20:36 Ответить
Йой - йой! А шо сі стало? Так файно горить, аж в хаті тепліше стало!
показать весь комментарий
27.10.2025 20:45 Ответить
 
 