УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9949 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
996 2

Українські дронарі знищили дві вантажівки з гарматою та боєкомплектом всередині. ВIДЕО

Бійці групи "Ivan Franko Group" уразили ворожу техніку в районі Єлизаветівки на Добропільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони знищили дві військові вантажівки окупантів разом із гарматою та боєкомплектом.

На кадрах видно, як після удару безпілотника по автівці загарбників машина горить і вибухає через детонацію боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що оператори дронів "Ivan Franko Group" знищили 11 одиниць техніки на Донецькому напрямку.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Батальйон SIGNUM розбив логістику окупантів на Лиманському напрямку: уражено шість одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

армія рф (19228) знищення (8598) Донецька область (9933) дрони (6188) Сили безпілотних систем (263) Краматорський район (802) Єлизаветівка (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
👍Донатимо, нарід! Дронів не вистачає! Деякі підарські задроти залишились незадроненими!
показати весь коментар
27.10.2025 20:36 Відповісти
Йой - йой! А шо сі стало? Так файно горить, аж в хаті тепліше стало!
показати весь коментар
27.10.2025 20:45 Відповісти
 
 