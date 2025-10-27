Українські дронарі знищили дві вантажівки з гарматою та боєкомплектом всередині. ВIДЕО

Бійці групи "Ivan Franko Group" уразили ворожу техніку в районі Єлизаветівки на Добропільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони знищили дві військові вантажівки окупантів разом із гарматою та боєкомплектом.

На кадрах видно, як після удару безпілотника по автівці загарбників машина горить і вибухає через детонацію боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що оператори дронів "Ivan Franko Group" знищили 11 одиниць техніки на Донецькому напрямку.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Батальйон SIGNUM розбив логістику окупантів на Лиманському напрямку: уражено шість одиниць ворожої техніки. ВIДЕО