Українські дронарі знищили дві вантажівки з гарматою та боєкомплектом всередині. ВIДЕО
Бійці групи "Ivan Franko Group" уразили ворожу техніку в районі Єлизаветівки на Добропільському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони знищили дві військові вантажівки окупантів разом із гарматою та боєкомплектом.
На кадрах видно, як після удару безпілотника по автівці загарбників машина горить і вибухає через детонацію боєприпасів.
Раніше повідомлялося, що оператори дронів "Ivan Franko Group" знищили 11 одиниць техніки на Донецькому напрямку.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар27.10.2025 20:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар27.10.2025 20:45 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль