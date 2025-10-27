РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10112 посетителей онлайн
Новости Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
605 2

Дронари полка "Скала" уничтожили девять вражеских штурмовиков на Донетчине. ВИДЕО

Украинские военные 425-го отдельного штурмового полка "Скала" уничтожают оккупантов в районе Покровска на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов обнаружили позиции захватчиков и ликвидировали их.

Вследствие боевой работы было обезврежено девять вражеских штурмовиков.

Также ранее сообщалось, что бойцы полка "Скала" зачистили от россиян Егоровку на Днепропетровщине: уничтожены десятки оккупантов

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские дронари уничтожили два грузовика с пушкой и боекомплектом внутри. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21067) уничтожение (8263) Донецкая область (11089) дроны (5216) Покровск (840) Покровский район (1125) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (23)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Матки" якщо й отримають білі лади - заправити авто буде нічим!
Приїхали!!!
показать весь комментарий
27.10.2025 20:49 Ответить
Чудово! Дуже переконливо!
показать весь комментарий
27.10.2025 21:16 Ответить
 
 