Дронари полка "Скала" уничтожили девять вражеских штурмовиков на Донетчине. ВИДЕО
Украинские военные 425-го отдельного штурмового полка "Скала" уничтожают оккупантов в районе Покровска на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов обнаружили позиции захватчиков и ликвидировали их.
Вследствие боевой работы было обезврежено девять вражеских штурмовиков.
Также ранее сообщалось, что бойцы полка "Скала" зачистили от россиян Егоровку на Днепропетровщине: уничтожены десятки оккупантов
