РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10112 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Уничтожение огневых позиций окупантов
203 1

Дроны пограничного отряда "Прайм" уничтожили 10 единиц вражеской техники, 6 оккупантов и 5 укрытий. ВИДЕО

Дронари подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда нанесли удары по логистике врага на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными дронами было уничтожено место взлета и центр управления БпЛА оккупантов.

Кроме того, была поражена техника и личный состав противника:

  • 1 дрон

  • 5 автомобилей

  • 1 квадроцикл

  • 3 антенны

  • 5 укрытий

  • 6 оккупантов

Видео боевой работы бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что пограничники отразили штурм оккупантов в Донецкой области: уничтожено 14 единиц техники и 50 военных РФ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также: Дронари полка "Скала" уничтожили девять вражеских штурмовиков в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21067) Госпогранслужба (6952) пограничники (1608) уничтожение (8263) техника (1860) дроны (5216)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДПСУ! Коли знову на мацкву? Прапор потрібно зняти!
показать весь комментарий
27.10.2025 21:33 Ответить
 
 