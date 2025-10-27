Дроны пограничного отряда "Прайм" уничтожили 10 единиц вражеской техники, 6 оккупантов и 5 укрытий. ВИДЕО

Дронари подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда нанесли удары по логистике врага на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными дронами было уничтожено место взлета и центр управления БпЛА оккупантов.

Кроме того, была поражена техника и личный состав противника:

1 дрон

5 автомобилей

1 квадроцикл

3 антенны

5 укрытий

6 оккупантов

Видео боевой работы бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что пограничники отразили штурм оккупантов в Донецкой области: уничтожено 14 единиц техники и 50 военных РФ.

