Дроны пограничного отряда "Прайм" уничтожили 10 единиц вражеской техники, 6 оккупантов и 5 укрытий. ВИДЕО
Дронари подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда нанесли удары по логистике врага на Северо-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными дронами было уничтожено место взлета и центр управления БпЛА оккупантов.
Кроме того, была поражена техника и личный состав противника:
-
1 дрон
-
5 автомобилей
-
1 квадроцикл
-
3 антенны
-
5 укрытий
-
6 оккупантов
Видео боевой работы бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что пограничники отразили штурм оккупантов в Донецкой области: уничтожено 14 единиц техники и 50 военных РФ.
27.10.2025 21:33
