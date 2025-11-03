Спроби громадян прорватися через кордон на Закарпатті непоодинокі. КПП облаштують блоками-загороджувачами, - ДПСУ
Біля КПП на Закарпатті облаштовують бетонні блоки-загороджувачі, які запобігатимуть спробам прориву транспортних засобів через державний кордон України, оскільки такі спроби фіксуються нерідко.
Про це у телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що кажуть у ДПСУ?
Спроби прорватися через кордон не поодинокі, досить часто окремі громадяни вже перебуваючи в пунктах пропуску або ще на під'їзді до них, намагаються прорватися через кордон, в тому числі пошкодивши шлагбауми, і Державна прикордонна служба з тими органами, які відповідають за облаштування пунктів пропуску, постійно проводять роботу для того, щоб унеможливлювати такі дії", - зазначив Демченко.
Додаткові заходи безпеки
За його словами, прикордонники спільно зі Службою розвитку та відновлення інфраструктури Закарпатської ОВА вживають додаткових заходів безпеки на автошляхах, що ведуть до пунктів пропуску. Зокрема, встановлюються засоби, які змушують транспортні засоби знижувати швидкість.
Також у межах посилення інженерного захисту облаштовуються додаткові конструкції, які унеможливлюють спроби прориву автомобілів через лінію контролю, зокрема пошкодження шлагбаумів чи інших елементів прикордонної інфраструктури.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що мобілізований адвокат прорвав кордон на Закарпатті та втік до Угорщини: травмовано прикордонника.
- Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова підтвердила інцидент. За її словами, наразі начальником 27 прикордонного загону призначено службове розслідування.
- До ЄРДР внесено відомості щодо виявлення ознак злочину передбаченого ст. 348 ККУ "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
атака відбувається на білу расу, не лише українців
коли люди це зрозуміють
Це концтабір. Тюрма чи ще які заклади покарання таке використовують. Щоб засуджені не втікали.
Поздоровляю зедібілів з перемогою! Ви зробили себе разом в восьмий раз! Чи в який? Щось я збився з рахунку...
Об этом https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/10/29/100000-young-men-flee-ukraine-two-months/ сообщает The Telegraph со ссылкой на данные пограничной службы Польши.
В издании подчеркивают, что это число больше, чем некоторые европейские армии, и напоминают, что как американские политики и топ-военные, так и европейские ранее указывали на то, что огорчены тем, что Киев отказывается призывать мужчин боеспособного возраста.
По правде говоря, я не знаю, как эту новость комментировать.
Есть определенная аксиома военной архитектуры: война всегда была и будет делом молодых - не только по причине того, что молодые мужчины кратно здоровее и могут проще переживать физические нагрузки, - но и по еще уйме причин.
Например, по той причине, что обычно им нечего терять, так как они еще не обзавелись ни семьями, ни чем-то, чего успели бы добиться в жизни, а также они в среднем храбрее, чем 40-60-летние, так как с опытом и знаниями растет и уровень осторожности и боязливости.
Именно поэтому армии всего мира состоят из 18-30-летних.
Когда в Украине власть отказалась призывать на войну молодых, до 25 лет, мужчин, это можно было объяснить катастрофической демографией (Украина буквально вымирает: если не будет кратно повышена рождаемость - не один, а два и три ребенка, - то выхода из этой ситуации нет) и попыткой Киева спасти то немногое молодое поколение.
Это казалось разумным в моменте: мол, сегодня воюем - завтра уже не воюем, и вот юнлингов сохранили.
Но российско-украинская война - это не про момент, это надолго, и на очень долгое время: даже если будет заморозка, Москва от Украины не отстанет.
У Украины нет никакого иного выхода, кроме как стать государством-военным лагерем.
Это в том числе привлечение юнлингов к защите государства.
И я помню, как еще год назад украинские компетентные спикеры говорили, что, вероятно, все к этому и идет - что молодежь будет в конечном итоге призвана и привлечена к обороне государства.
Но нет, власть почему-то решила отказаться от целой категории молодых людей, дав им возможность покинуть страну.
Зачем, с какой целью, как государство от этого выиграет - я не понимаю, да и никто не понимает; в том же The Telegraph тоже удивляются.
Несомненно, Украине самой решать, кого ей отправлять на войну и как защищать свое государство, но есть в этой войне много моментов, которые в плане решений просто непонятны.
И да, повторюсь снова: полная милитаризация всего - от государства и до общества (в чем роль государства, так как общество никогда не милитаризуется само по себе) - это не опция, это единственный способ выжить.
Особенно когда против тебя такой враг, как Россия, а шире - азиатские деспотии, которые ее суппортят.
Зеленский в одном из интервью как-то ответил на вопрос, готова ли Украина воевать долго, сказав, что да: Украина может стать как Израиль - всегда готовой и всегда воюющей.
Ок, только в Израиле есть закон о воинской повинности, который обязывает 18-летних мальчиков и девочек идти на службу и отдать несколько своих лет (а иногда и здоровье, или и вовсе свою жизнь) государству.
Не свобода выбора - мол, может, хочу в АОИ, а может, хочу в Европу, - а именно обязательная служба и воинская повинность.
Люди никогда и нигде не хотят служить, воевать и тем более умирать - и именно поэтому воинская повинность и называется повинностью.
Именно поэтому вопрос о войне - это вопрос о государстве, не об обществе (общество воевать не хочет нигде и никогда).
И именно поэтому война - это самый главный краш-тест для государства: насколько государство сможет мобилизовать и заставить своих граждан выполнять свой долг.
И меня порой до глубины души пугает, что приходится проговаривать настолько банальные и азбучные вещи…
@yigal_levin
Я не кажу про золотий резерв, який на низькому старті, екіпірований та злагоджений.
і, звісно заміновані всі підходи!
південь схід північ розмінував, захід замінував.
добро пожаловать в шоу голобородька!!!!
Це ж країна мрій, за яку ви двічі голосували.
Чого ж тікаєте, дурні?