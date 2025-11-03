Спроби громадян прорватися через кордон на Закарпатті непоодинокі. КПП облаштують блоками-загороджувачами, - ДПСУ

Біля КПП на Закарпатті облаштовують бетонні блоки-загороджувачі, які запобігатимуть спробам прориву транспортних засобів через державний кордон України, оскільки такі спроби фіксуються нерідко.

Про це у телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що кажуть у ДПСУ?

Спроби прорватися через кордон не поодинокі, досить часто окремі громадяни вже перебуваючи в пунктах пропуску або ще на під'їзді до них, намагаються прорватися через кордон, в тому числі пошкодивши шлагбауми, і Державна прикордонна служба з тими органами, які відповідають за облаштування пунктів пропуску, постійно проводять роботу для того, щоб унеможливлювати такі дії", - зазначив Демченко.

Додаткові заходи безпеки

За його словами, прикордонники спільно зі Службою розвитку та відновлення інфраструктури Закарпатської ОВА вживають додаткових заходів безпеки на автошляхах, що ведуть до пунктів пропуску. Зокрема, встановлюються засоби, які змушують транспортні засоби знижувати швидкість.

Також у межах посилення інженерного захисту облаштовуються додаткові конструкції, які унеможливлюють спроби прориву автомобілів через лінію контролю, зокрема пошкодження шлагбаумів чи інших елементів прикордонної інфраструктури.

Що передувало?

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова підтвердила інцидент. За її словами, наразі начальником 27 прикордонного загону призначено службове розслідування.

До ЄРДР внесено відомості щодо виявлення ознак злочину передбаченого ст. 348 ККУ "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця".

