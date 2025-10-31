УКР
Мобілізований адвокат прорвав кордон на Закарпатті та втік до Угорщини: травмовано прикордонника. ВIДЕО

Водій авто на Закарпатті протаранив шлагбауми у пункті пропуску "Велика Паладь" та втік на територію Угорщини.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері 30 жовтня на пункті пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" у зоні Мукачівського прикордонного загону чоловік на чорній Toyota Avensis АО6422ЕЕ чкурнув у ЄС.

Авто з увімкненим дальнім світлом налетіло на шлагбаум на в’їзді, змахнуло його, пролетіло повз кабіну паспортного контролю, на ходу зачепило прикордонника (той у лікарні, на щастя - без переломів) і вирубало ще один шлагбаум на виїзді. Далі — кордон, Угорщина", - зазначив він.

Хто був за кермом?

Журналіст розповів, що правоохоронці встановили - за кермом був Едуард Пуканич, якого мобілізували у червні 2025 року. До цього він працював адвокатом.

Що кажуть прикордонники?

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова підтвердила інцидент. За її словами, наразі начальником 27 прикордонного загону призначено службове розслідування.

До ЄРДР внесено відомості щодо виявлення ознак злочину передбаченого ст. 348 ККУ "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця".

За цим фактом поінформовано угорську сторону.

Колись читав подібні новини про КНДР, думав який жах, як так можна людей закрити як у тюрмі. Навіть в страшному сні не снилося що таке може бути в Україні.
показати весь коментар
31.10.2025 15:28 Відповісти
Ну членов семьи пока еще не репрессируют и в гулаг не загоняют. Так что стремиться еще есть куда. Но с этих станется. Чувак в Венгрии еще и полит. убежище получит)
показати весь коментар
31.10.2025 15:31 Відповісти
Або його екстрадують за наїзд на людину.
показати весь коментар
31.10.2025 15:33 Відповісти
З Угорщини можуть і не екстрадувати на зло "лідеру".
показати весь коментар
31.10.2025 15:38 Відповісти
Елітам гулагу боятись нічого - їх родини , а також нерухомість і рахунки в банках , вже давно за кордоном
показати весь коментар
31.10.2025 15:34 Відповісти
А хіба десь у США, Великій Британії, Франції або Ізраїлі дозволяється уникати мобілізації під час війни, дезертирувати з армії, незаконно проривати державний кордон, травмувати прикордонників?
показати весь коментар
31.10.2025 16:00 Відповісти
цей адвокат-дезертир безсумнівно має чимале майно в Україні
чому його майно і майно інших дезертирів має захищати умовний Микола-воїн ?

треба конфісковувати майно дезертирів на доплату Воїнам на нулі.

це буде справедливо !!!!!

і перестаньте вякати про сєвєрну корею!
в Ізраілі (!!!!) в тюрмах (!!!) сидить чимало дезертирів

.
показати весь коментар
31.10.2025 16:01 Відповісти
що ти тут, кацапське лайно, варнякаєш?

Щоб ти здох!
показати весь коментар
31.10.2025 16:13 Відповісти
Наступним на прорив кордону буде Зеля зі своїм ескортом.
Доб'є Україну до ручки та втече, потужна зелена гнида.
показати весь коментар
31.10.2025 15:32 Відповісти
А устав пограничникам зачем писан? А технические средства остановки машин? А штатное оружие у наряда чисто для красоты? Или адвокат кому-то хорошо проплатил за такие совпадения?
показати весь коментар
31.10.2025 15:33 Відповісти
23 липня.
На Закарпатті на кордоні з Угорщиною зник військовослужбовець. Як відомо, прикордоннику 22 роки і він самовільно покинув місце служби біля прикордонного знаку і втік в Угорщину.
Зазначається, що він залишив свою зброю - автомат АК-74, пістолет Форт-12Р, бронежилет, спецзасоби та інше екіпірування просто в лісі на позиції.

27 червня.
Молодий прикордонник-кінолог у відділі огляду транспортних засобів, який працював безпосередньо на лінії перевірки автівок, після чергової зміни повернувся на КПП, щоб погодувати службового собаку. Після цього не через офіційну смугу КПП, а ліворуч, поза основною зоною контролю перетнув кордон і потрапив до Словаччини. Там він запросив статус біженця, пояснивши втечу тим, що уникає війни.
За попередньою інформацією, причиною втечі могло стати те, що він міг дізнатися про заплановане направлення у зону бойових дій.
показати весь коментар
31.10.2025 15:45 Відповісти
А прикордонники, що не люди, жити не хочуть?
Як бачимо, тікають через кордон всі кого мобілізували або хочуть мобілізувати.
Хоч цивільний, хоч військовий (прикордонник).
Тікають всі бо жити хочуть.
А зеля може запропонувати всім тільки смерть і більше нічого.
Нічого не хоче міняти в мобілізації, в обмеженні строку служби, в підвищенні грошового забезпечення військових, в заміні м'ясників - генералів на адекватних командувачів, ітд.
показати весь коментар
31.10.2025 15:52 Відповісти
московит - це ти про підарашку пишешь ?!
показати весь коментар
31.10.2025 16:02 Відповісти
Тобто всі хто воював,загинув,покалічений,чи воює до тепер, жити не хотіли?А воюють щоб прикрити тих хто сцить тільки за власну сраку.Добре що не всі в України такі гниди(какая разніца какой флаг,язик,страна).Ждуни,ухилянти,зрадники-одне й те ж саме.
показати весь коментар
31.10.2025 16:08 Відповісти
Гарно ви себе описали останнім реченням.
показати весь коментар
31.10.2025 16:11 Відповісти
Ти, кацап, сам собі протирічиш. 1). Якщо обмежити строк служби, тим більше буде потрібно мобілізувати, щоб замінити тих, хто на фронті. 2). Україна обмежена фінансово, щоб утримувати найману армію, але навіть в таких умовах грошове забезпечення учасників бойових дій набагато перевершує середню зарплату по Україні. 3). Чомусь при Залужному такі ухилянти теж не поспішали в армію і тікали в Угорщину. 4). Прикодоннику на угорському, польському, румунському або словацькому кордоні смерть точно не загрожує.
показати весь коментар
31.10.2025 16:14 Відповісти
Не меліть дурні. Там все у камерах, завтра як покажуть по всій Європі, що прикордонники розстрілюють цивільну автівку то не буде ні грошей ні зброї.
показати весь коментар
31.10.2025 16:12 Відповісти
Т.е. технических средств остановки там нет? Или кому не попадя можно сбивать машиной погранца на посту во время военного положения? Долго думали? Ну-ну.
показати весь коментар
31.10.2025 16:20 Відповісти
ну наче в 19р і голосували за таке кіно ...тільки українці по приколу , думали шо будуть глядачами ...але виявляється співучасниками з зеленою шоблою 🤡...зробили себе разом ...шкода ...
показати весь коментар
31.10.2025 15:35 Відповісти
Адвоката голыми руками не возьмешь.
показати весь коментар
31.10.2025 15:37 Відповісти
+💯 👍🏿!

тільки 5,62 мм може зупинити борзих дезертирів...

.
показати весь коментар
31.10.2025 16:04 Відповісти
А шо за калібр?Є 5.45 і 7.62 радянський,5.56 і 7.62х51 НАТО.Ухилянтів може зупинить що завгодно,навіть качиний шрот.
показати весь коментар
31.10.2025 16:14 Відповісти
Шо за калибр, дурачок?
показати весь коментар
31.10.2025 16:22 Відповісти
За всіма міжнародними правилами Угорщина повинна його затримати та депортувати до України.
показати весь коментар
31.10.2025 15:41 Відповісти
Угорщина зараз в орбаносійяртівському лайні. Можуть бути проблеми.
показати весь коментар
31.10.2025 15:44 Відповісти
Звичайно можуть. Але я озвучив тільки те, що повинно бути між сусідами.
показати весь коментар
31.10.2025 15:45 Відповісти
В нас сусідські рольніки можуть блокувати автошляхи міжнародного значення і ніяких питань до влади.
Про що взагалі мова?
показати весь коментар
31.10.2025 15:49 Відповісти
Це не відносится до кримінальних злочинів
показати весь коментар
31.10.2025 16:05 Відповісти
вже не можуть.
поляки прийняли закон проти рольників на державних дорогах

.
показати весь коментар
31.10.2025 16:06 Відповісти
Ні. Якщо при перетину не було скоєно злочину, то ні. Ось якби він вбив прикордонника, чи якось покалічив - от тоді теоретично могли повернути після суду.
показати весь коментар
31.10.2025 15:52 Відповісти
А незаконний перетин кордону це не злочин?
показати весь коментар
31.10.2025 15:56 Відповісти
якийсь смішний адміністративний - себто відкупитись грошима

.
показати весь коментар
31.10.2025 16:07 Відповісти
Замість звичайних процедур, що застосовуються за незаконний перетин кордону, втікачі з України можуть звернутися до існуючих механізмів захисту, основним з яких є тимчасовий захист, регульований на рівні Європейського Союзу, який також застосовується в Румунії, Угорщині, Польщі, Словаччині, які входять до ЄС.
Жодного втікача з десятків тисяч не повернуто в Україну з цих країн бо вони мають тимчасовий захист (до кінця війни) згідно деректив ЄС.
показати весь коментар
31.10.2025 16:09 Відповісти
І там написано, що можна протаранити та збити автомобілем шлагбаум?
показати весь коментар
31.10.2025 16:14 Відповісти
Любим способом можеш перетинати кордон, це не проблеми ЄС.
Це проблеми Зелі, що він довів ситуацію до такого стану.
показати весь коментар
31.10.2025 16:17 Відповісти
Мобілізували в червні. А чому він штурмує шлагбаум західного кордону на Тойоті в жовтні? СЗЧ? А угорських прикордонників він так само проїхав?
показати весь коментар
31.10.2025 15:42 Відповісти
Прикордонники тут повне фуфло, треба на ротацію якісь із бойових підрозділів щоб те чмо пару годин догорало і горланило на все горло в розстріляному авто ... було б чудове відео 🤔
показати весь коментар
31.10.2025 15:42 Відповісти
Потужна країна мрій зелебобіка.
показати весь коментар
31.10.2025 15:58 Відповісти
Думаю той адвокат без проблем прорвав би кордон країни кравчука, кучми, овоча, юща та пороха ... слабкість держави передається від Президента до Президента і зелебобік нічого нового не привніс в цей процес
показати весь коментар
31.10.2025 16:04 Відповісти
Тепер в Угорщині нехай адвокатує. Ану.
показати весь коментар
31.10.2025 15:43 Відповісти
До кобздона нечисть...
показати весь коментар
31.10.2025 15:43 Відповісти
Країна мрій.....ката народу.
показати весь коментар
31.10.2025 15:45 Відповісти
Цікаво що мабуть кримінальної відповідальності за перетин кордону немає жодної?Як би не зачепив прикордонника то і відповідати не було б за що?
показати весь коментар
31.10.2025 15:45 Відповісти
Чому ж нема -- є й йще який :

1. Нараження на ризик життя і здоров'я державних службовців. (Адже це лише випадкова обставина, що прикордонник не сильно постраждав ) .
2. Невиконання наказу служб безпеки.
3. Свідоме та злісне порушення правил дорожнього руху і взагалі правил, що зазнали смертельного ризику всіх учасників дорожнього руху.

Треба розуміти, що це таємний перехід кордону декриміналізований.
Але з використанням:
А) насильства:
Б) засобів залякування та шантажу.

Ні-ні, ні і не декриміналізовано аж ніяк.
показати весь коментар
31.10.2025 16:22 Відповісти
Адвокат виявився ждуном і ухилянтом. А міг би зараз сидіти в окопі в Покровську і слухати Зеленського-Сирського про "контрольовану ситуацію" і "далекобійні санкції".
показати весь коментар
31.10.2025 15:46 Відповісти
Але кордон проривав у напрямку ЄС,а не наприклад Білорусі.Знає що там йому тюрьма,а не прихисток світить.
показати весь коментар
31.10.2025 16:18 Відповісти
А що, так можна було?
Ну зараз вони всі як ломануться....
показати весь коментар
31.10.2025 15:50 Відповісти
Це ж не перший випадок.
9 червня був прорив угорського кордону вантажівкою з 32 чоловіками всередині. Ніхто нічого не бачив.
показати весь коментар
31.10.2025 16:01 Відповісти
Вирвався на волю
показати весь коментар
31.10.2025 15:51 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2025 15:54 Відповісти
То шлагбаум? - фантик - а угорські погранці? - їм пох?
показати весь коментар
31.10.2025 15:52 Відповісти
Угорським (як і всім іншим) теоретично пох як він перетнув кордон України. А безвіз, за яким він має право вʼїхати в ЄС (при дотриманні певних умов) працює досі. Тож угорських погранців і шлагбауми йому не треба збивати. Достатньо показати загран паспорт.
показати весь коментар
31.10.2025 16:07 Відповісти
з.І. знаю випадки, коли навіть паспорта не показували. Просто прийшли в молдавську поліцію, сказали шо перепливли річку. Їм якусь справку видали і відпустили.
З.З.І. Зараз в Європі іде процедура забору відбитків пальців в осіб з тимчасовим захистом. Там така кількість мужиків призовного віку приходить без відмітки про перетин кордону в паспорті . І нічо. "довольні хами, ситі в них їбала" (С)
показати весь коментар
31.10.2025 16:12 Відповісти
Слимаковому роду - уроду, нема переводу.
А на ураження стриляти ні? !00% цей слимак має другий паспорт Паспорт вЯлікАй МУДЬЯрії.
показати весь коментар
31.10.2025 15:53 Відповісти
І це адвокат? Напевне такий, як і Зеля. З купленим дипломом. За таке його мають право затримати, і передати Україні.
показати весь коментар
31.10.2025 16:01 Відповісти
Ні, він прогнозовано виступав проти Зелі, топив за Орбана, писав пости у ФБ угорською, але на аві у нього прапор України (як і у багатьох зрадників). Він втік до своїх, тому його точно не видадуть. Буде вже в Угорщині верещати про "злочинну українську владу, яка перетворила державу на концтабір", проводить "незаконну мобілізацію", і не хоче закінчити війну шляхом капітуляції Путіну.
показати весь коментар
31.10.2025 16:21 Відповісти
А шо, так можна було?
Пацани, замість топитися в Тісі, пакуйтеся в Урал і штурмуйте шлагбаум.
Правда можуть трохи застрелити.
показати весь коментар
31.10.2025 16:04 Відповісти
Справу і в розшук. Достати й публічно покарати. Хоча це не з зеВладою.
показати весь коментар
31.10.2025 16:08 Відповісти
Разом с сім'єю. Майно все відібрати, а в нерухомість заселити виборців найпотужнішого.
показати весь коментар
31.10.2025 16:14 Відповісти
А якщо б так сталося, то ти б тут писав, що "зеВлада влаштовує шоу", "пресує невинних опозиціонерів" і т.і.
показати весь коментар
31.10.2025 16:24 Відповісти
А як же так? Стільки відосиків про успішні кейси... Ось ця наволоч паразитує на Українцях, бере з них гроші, ходить по судам, пише скарги... Суть людям в очі... В в кінці кінців само бере і свалює... От така правда.
показати весь коментар
31.10.2025 16:21 Відповісти
 
 