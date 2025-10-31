Мобілізований адвокат прорвав кордон на Закарпатті та втік до Угорщини: травмовано прикордонника. ВIДЕО
Водій авто на Закарпатті протаранив шлагбауми у пункті пропуску "Велика Паладь" та втік на територію Угорщини.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає Цензор.НЕТ.
"Увечері 30 жовтня на пункті пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" у зоні Мукачівського прикордонного загону чоловік на чорній Toyota Avensis АО6422ЕЕ чкурнув у ЄС.
Авто з увімкненим дальнім світлом налетіло на шлагбаум на в’їзді, змахнуло його, пролетіло повз кабіну паспортного контролю, на ходу зачепило прикордонника (той у лікарні, на щастя - без переломів) і вирубало ще один шлагбаум на виїзді. Далі — кордон, Угорщина", - зазначив він.
Хто був за кермом?
Журналіст розповів, що правоохоронці встановили - за кермом був Едуард Пуканич, якого мобілізували у червні 2025 року. До цього він працював адвокатом.
Що кажуть прикордонники?
Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова підтвердила інцидент. За її словами, наразі начальником 27 прикордонного загону призначено службове розслідування.
До ЄРДР внесено відомості щодо виявлення ознак злочину передбаченого ст. 348 ККУ "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця".
За цим фактом поінформовано угорську сторону.
чому його майно і майно інших дезертирів має захищати умовний Микола-воїн ?
треба конфісковувати майно дезертирів на доплату Воїнам на нулі.
це буде справедливо !!!!!
і перестаньте вякати про сєвєрну корею!
в Ізраілі (!!!!) в тюрмах (!!!) сидить чимало дезертирів
.
Щоб ти здох!
Доб'є Україну до ручки та втече, потужна зелена гнида.
На Закарпатті на кордоні з Угорщиною зник військовослужбовець. Як відомо, прикордоннику 22 роки і він самовільно покинув місце служби біля прикордонного знаку і втік в Угорщину.
Зазначається, що він залишив свою зброю - автомат АК-74, пістолет Форт-12Р, бронежилет, спецзасоби та інше екіпірування просто в лісі на позиції.
27 червня.
Молодий прикордонник-кінолог у відділі огляду транспортних засобів, який працював безпосередньо на лінії перевірки автівок, після чергової зміни повернувся на КПП, щоб погодувати службового собаку. Після цього не через офіційну смугу КПП, а ліворуч, поза основною зоною контролю перетнув кордон і потрапив до Словаччини. Там він запросив статус біженця, пояснивши втечу тим, що уникає війни.
За попередньою інформацією, причиною втечі могло стати те, що він міг дізнатися про заплановане направлення у зону бойових дій.
Як бачимо, тікають через кордон всі кого мобілізували або хочуть мобілізувати.
Хоч цивільний, хоч військовий (прикордонник).
Тікають всі бо жити хочуть.
А зеля може запропонувати всім тільки смерть і більше нічого.
Нічого не хоче міняти в мобілізації, в обмеженні строку служби, в підвищенні грошового забезпечення військових, в заміні м'ясників - генералів на адекватних командувачів, ітд.
тільки 5,62 мм може зупинити борзих дезертирів...
.
Про що взагалі мова?
поляки прийняли закон проти рольників на державних дорогах
.
.
Жодного втікача з десятків тисяч не повернуто в Україну з цих країн бо вони мають тимчасовий захист (до кінця війни) згідно деректив ЄС.
Це проблеми Зелі, що він довів ситуацію до такого стану.
1. Нараження на ризик життя і здоров'я державних службовців. (Адже це лише випадкова обставина, що прикордонник не сильно постраждав ) .
2. Невиконання наказу служб безпеки.
3. Свідоме та злісне порушення правил дорожнього руху і взагалі правил, що зазнали смертельного ризику всіх учасників дорожнього руху.
Треба розуміти, що це таємний перехід кордону декриміналізований.
Але з використанням:
А) насильства:
Б) засобів залякування та шантажу.
Ні-ні, ні і не декриміналізовано аж ніяк.
Ну зараз вони всі як ломануться....
9 червня був прорив угорського кордону вантажівкою з 32 чоловіками всередині. Ніхто нічого не бачив.
З.З.І. Зараз в Європі іде процедура забору відбитків пальців в осіб з тимчасовим захистом. Там така кількість мужиків призовного віку приходить без відмітки про перетин кордону в паспорті . І нічо. "довольні хами, ситі в них їбала" (С)
А на ураження стриляти ні? !00% цей слимак має другий паспорт Паспорт вЯлікАй МУДЬЯрії.
Пацани, замість топитися в Тісі, пакуйтеся в Урал і штурмуйте шлагбаум.
Правда можуть трохи застрелити.