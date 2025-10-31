Мобілізований адвокат прорвав кордон на Закарпатті та втік до Угорщини: травмовано прикордонника. ВIДЕО

Водій авто на Закарпатті протаранив шлагбауми у пункті пропуску "Велика Паладь" та втік на територію Угорщини.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

"Увечері 30 жовтня на пункті пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" у зоні Мукачівського прикордонного загону чоловік на чорній Toyota Avensis АО6422ЕЕ чкурнув у ЄС.



Авто з увімкненим дальнім світлом налетіло на шлагбаум на в’їзді, змахнуло його, пролетіло повз кабіну паспортного контролю, на ходу зачепило прикордонника (той у лікарні, на щастя - без переломів) і вирубало ще один шлагбаум на виїзді. Далі — кордон, Угорщина", - зазначив він.

Хто був за кермом?

Журналіст розповів, що правоохоронці встановили - за кермом був Едуард Пуканич, якого мобілізували у червні 2025 року. До цього він працював адвокатом.

Що кажуть прикордонники?

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова підтвердила інцидент. За її словами, наразі начальником 27 прикордонного загону призначено службове розслідування.

До ЄРДР внесено відомості щодо виявлення ознак злочину передбаченого ст. 348 ККУ "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця".

За цим фактом поінформовано угорську сторону.

