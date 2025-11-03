Можливі черги: Польща запроваджує нову систему контролю ще на двох великих пунктах перетину кордону з Україною

Державна прикордонна служба України попередила про можливе сповільнення пропуску громадян у пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин" на кордоні з Польщею через початок роботи нової цифрової Системи в'їзду та виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES).

На цих пунктах пропуску система EES почала працювати 3 листопада, повідомляє пресслужба відомства.

"Упровадження системи на першопочатку може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур. Тому рекомендуємо планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, з 20 жовтня Польща запустила систему ESS у пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Україною.

З 12 жовтня EES запрацювала на автомобільному прикордонному переході "Медика – Шегині" та залізничному переході "Пшемисль - Мостиська", а з 27 жовтня – у пунктах пропуску "Нижанковичі - Мальховіце", "Смільниця - Кросценко" та "Грушів - Будомєж".

EES – це електронна система, яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах. Її мета – зміцнення безпеки, точний облік термінів перебування іноземців у Європейському Союзі та протидія незаконній міграції. Під час першого в'їзду громадяни проходитимуть реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. При подальших перетинах кордону перевірка триватиме швидше, адже дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду.

У травні стало відомо, що Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої домовленості, яка дозволить державам-членам Євросоюзу поступово протягом шести місяців впроваджувати цифрову систему управління кордонами Entry/Exit System (EES), яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в'їжджають у ЄС.

Як повідомлялося, система EES мала запрацювати в Євросоюзі з листопада 2024 року. Проте цей строк відклали, оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди повідомили про неготовність до запровадження нового біометричного контролю на кордонах.