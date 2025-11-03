УКР
Прикордонники викрили людей, які намагались переправити в Румунію військовозобов’язаного чоловіка. ФОТО

На Закарпатті викрито ділків, які намагалися переправити в Румунію військовозобов’язаного чоловіка.

За "послугу" вимагали 5 тисяч доларів

Загалом було задокументовано злочинну діяльність трьох осіб. Також правоохоронці задокументували факт передачі грошових коштів у сумі 5000 доларів США, інформує Цензор.НЕТ.

Одного з фігурантів кримінального провадження затримано. Йому оголошено про підозру. У разі доведення вини підозрюваного у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до девʼяти років.

Заходи з викриття переправників прикордонники проводили спільно зі співробітниками МРВ УСБУ в Закарпатській області та СВ Мукачівського РУП за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури.

Також читайте: Спроби громадян прорватися через кордон на Закарпатті непоодинокі. КПП облаштують блоками-загороджувачами, - ДПСУ

Прикордонники викрили групу осіб

Читайте: Можливі черги: Польща запроваджує нову систему контролю ще на двох великих пунктах перетину кордону з Україною

Держприкордонслужба ДПСУ (6543) Румунія (1273) Закарпатська область (2186)
Чергова хохляцька гніда, за яку повинні воювати інші.
03.11.2025 13:18 Відповісти
? Ну да ну да всі воюють лише за цього хлопця. Воює кожний за своє життя і за збереження життя рідних і як не дивно за збереження капіталів тих хто має сотні міліонів. Але точно не за чувака який може дав останні 5000
03.11.2025 13:27 Відповісти
взагалі не зрозумів!!!!
у прикордонників є право: Досудове розслідування

добро пожаловать в шоу голобородька!!!
03.11.2025 13:29 Відповісти
Юа велком, ДПСУ повноправний суб'єкт ОРД, оце так (ПВУ з 1991 до 2005, ДПСУ з 2005 - до тепер), оце так дивно, що не знав???? отакої, а почитай КПКУ там є "доручення" ( в тому числі на проведення слідчого експерименту та контроль за вчиненням злочину - з передачаю коштів, попередньо оформлених під протокол слідчим СБУ - за підслідністю) і т.д. і т.п. багато нового взнаєш.
03.11.2025 14:05 Відповісти
піздець!
03.11.2025 14:08 Відповісти
Невже і ці мали листи з ГУР МОУ??
Санкції зеленський буде об'являть йому, чи так передадуть **********, як Бая чи Мегеру з Секретаріату КМУ!?!?!?
03.11.2025 13:45 Відповісти
Оберуть на третій строк(зараз йде другий),стіну збудує найвеличніший
03.11.2025 14:04 Відповісти
 
 