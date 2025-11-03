Прикордонники викрили людей, які намагались переправити в Румунію військовозобов’язаного чоловіка. ФОТО
На Закарпатті викрито ділків, які намагалися переправити в Румунію військовозобов’язаного чоловіка.
За "послугу" вимагали 5 тисяч доларів
Загалом було задокументовано злочинну діяльність трьох осіб. Також правоохоронці задокументували факт передачі грошових коштів у сумі 5000 доларів США, інформує Цензор.НЕТ.
Одного з фігурантів кримінального провадження затримано. Йому оголошено про підозру. У разі доведення вини підозрюваного у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до девʼяти років.
Заходи з викриття переправників прикордонники проводили спільно зі співробітниками МРВ УСБУ в Закарпатській області та СВ Мукачівського РУП за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у прикордонників є право: Досудове розслідування
добро пожаловать в шоу голобородька!!!
Санкції зеленський буде об'являть йому, чи так передадуть **********, як Бая чи Мегеру з Секретаріату КМУ!?!?!?