Прикордонники викрили людей, які намагались переправити в Румунію військовозобов’язаного чоловіка. ФОТО

На Закарпатті викрито ділків, які намагалися переправити в Румунію військовозобов’язаного чоловіка.

За "послугу" вимагали 5 тисяч доларів

Загалом було задокументовано злочинну діяльність трьох осіб. Також правоохоронці задокументували факт передачі грошових коштів у сумі 5000 доларів США, інформує Цензор.НЕТ.

Одного з фігурантів кримінального провадження затримано. Йому оголошено про підозру. У разі доведення вини підозрюваного у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до девʼяти років.

Заходи з викриття переправників прикордонники проводили спільно зі співробітниками МРВ УСБУ в Закарпатській області та СВ Мукачівського РУП за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури.

