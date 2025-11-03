Винищувачі НАТО впродовж минулого тижня тричі піднімалися для перехоплення літаків РФ над Балтикою

Впродовж минулого тижня винищувачі, які виконують завдання з патрулювання повітряного простору НАТО в країнах Балтії, тричі піднімалися в небо для ідентифікації та супроводу російських літаків.

Інцидент 27 жовтня

Так, 27 жовтня літаки НАТО вилетіли для ідентифікації російського розвідувального літака Іл-20, який летів у міжнародному повітряному просторі з материкової Росії до Калінінградської області.

Зазначається, що російський літак летів без увімкненого радіолокаційного транспондера, без плану польоту і підтримував радіозв'язок з Регіональним центром управління польотами (RSVS).

Інциденти 29-30 жовтня

29 жовтня винищувачі НАТО піднімалися, щоб ідентифікувати літак-заправник Іл-78, що летів з Калінінградської області до материкової Росії.

Наступного дня винищувачі НАТО ідентифікували та супроводжували російський транспортний літак Іл-76, який також летів з Калінінградської області до материкової Росії.

Обидва літаки летіли з увімкненими радіолокаційними транспондерами і підтримували радіозв'язок з RSVS, але тільки літак-заправник мав план польоту.

