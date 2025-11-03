Истребители НАТО в течение прошлой недели трижды поднимались для перехвата самолетов РФ над Балтикой

На прошлой неделе истребители, выполняющие задачи по патрулированию воздушного пространства НАТО в странах Балтии, трижды поднимались в небо для идентификации и сопровождения российских самолетов.

Об этом пишет LRT со ссылкой на Министерство обороны Литвы, сообщает Цензор.НЕТ.

Инцидент 27 октября

В частности, 27 октября самолеты НАТО вылетели для идентификации российского разведывательного самолета Ил-20, который летел в международном воздушном пространстве из материковой России в Калининградскую область.

Отмечается, что российский самолет летел без включенного радиолокационного транспондера, без плана полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами (RSVS).

Читайте также: НАТО будет сбивать российские самолеты, если они будут представлять угрозу, - Рютте

Инциденты 29-30 октября

29 октября истребители НАТО поднимались, чтобы идентифицировать самолет-заправщик Ил-78, летевший из Калининградской области в материковую Россию.

На следующий день истребители НАТО идентифицировали и сопровождали российский транспортный самолет Ил-76, который также летел из Калининградской области в материковую Россию.

Оба самолета летели с включенными радиолокационными транспондерами и поддерживали радиосвязь с RSVS, но только самолет-заправщик имел план полета.

Читайте также: Литва не имеет доказательств умышленного нарушения воздушного пространства РФ, - советник Науседы Матульонис