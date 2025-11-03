Истребители НАТО в течение прошлой недели трижды поднимались для перехвата самолетов РФ над Балтикой
На прошлой неделе истребители, выполняющие задачи по патрулированию воздушного пространства НАТО в странах Балтии, трижды поднимались в небо для идентификации и сопровождения российских самолетов.
Об этом пишет LRT со ссылкой на Министерство обороны Литвы, сообщает Цензор.НЕТ.
Инцидент 27 октября
В частности, 27 октября самолеты НАТО вылетели для идентификации российского разведывательного самолета Ил-20, который летел в международном воздушном пространстве из материковой России в Калининградскую область.
Отмечается, что российский самолет летел без включенного радиолокационного транспондера, без плана полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами (RSVS).
Инциденты 29-30 октября
29 октября истребители НАТО поднимались, чтобы идентифицировать самолет-заправщик Ил-78, летевший из Калининградской области в материковую Россию.
На следующий день истребители НАТО идентифицировали и сопровождали российский транспортный самолет Ил-76, который также летел из Калининградской области в материковую Россию.
Оба самолета летели с включенными радиолокационными транспондерами и поддерживали радиосвязь с RSVS, но только самолет-заправщик имел план полета.
