Литва не имеет доказательств умышленного нарушения воздушного пространства РФ, - советник Науседы Матулонис
Литовские власти пока не могут подтвердить, что российские истребители на прошлой неделе сознательно нарушили границу страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Как отмечается, два российских военных самолета - истребитель СУ-30 и самолет-заправщик Ил-78 - вылетели из Калининградской области РФ и вечером 23 октября пересекли литовскую территорию на расстоянии около 700 метров, находясь там примерно 18 секунд.
"Конечно, можно сказать, что это было преднамеренное испытание, но с другой стороны, у нас нет четких доказательств этого. Вторжение было очень коротким", - отметил главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матульонис.
Он добавил: "Тем не менее, я бы не преувеличивал ситуацию или не утверждал, что это точно было испытание".
По данным Вооруженных сил Литвы, самолеты, вероятно, проводили тренировки по дозаправке в воздухе.
Что предшествовало
23 октября литовское Минобороны сообщило, что этим вечером российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 пролетели по территории Литвы около 700 метров за 18 секунд.
Для перехвата российских самолетов подняли два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, которые выполняют миссию воздушного патрулирования НАТО. Сейчас они продолжают патрулирование в воздухе.
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал инцидент "вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности".
