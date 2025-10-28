РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10251 посетитель онлайн
Новости Нарушение полетов самолетов рф Нарушение воздушного пространства
307 7

Литва не имеет доказательств умышленного нарушения воздушного пространства РФ, - советник Науседы Матулонис

Литва готова расширить сотрудничество с Украиной в подготовке военных

Литовские власти пока не могут подтвердить, что российские истребители на прошлой неделе сознательно нарушили границу страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Как отмечается, два российских военных самолета - истребитель СУ-30 и самолет-заправщик Ил-78 - вылетели из Калининградской области РФ и вечером 23 октября пересекли литовскую территорию на расстоянии около 700 метров, находясь там примерно 18 секунд.

"Конечно, можно сказать, что это было преднамеренное испытание, но с другой стороны, у нас нет четких доказательств этого. Вторжение было очень коротким", - отметил главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матульонис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия является угрозой номер один для безопасности государств Северной Европы, - Орпо и Стере

Он добавил: "Тем не менее, я бы не преувеличивал ситуацию или не утверждал, что это точно было испытание".

По данным Вооруженных сил Литвы, самолеты, вероятно, проводили тренировки по дозаправке в воздухе.

Что предшествовало

23 октября литовское Минобороны сообщило, что этим вечером российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 пролетели по территории Литвы около 700 метров за 18 секунд.

Для перехвата российских самолетов подняли два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, которые выполняют миссию воздушного патрулирования НАТО. Сейчас они продолжают патрулирование в воздухе.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал инцидент "вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Балтийские страны стали полигоном для гибридной войны РФ, - глава МВД Эстонии Таро

Автор: 

Литва (2643) россия (97842) самолет (3729)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дружині свої так розповідати будеш .. ідіоти

згвалтування ж не було ..всього 18 сек був в тобі і немає доказів шо навмисно
показать весь комментарий
28.10.2025 14:00 Ответить
коли вам влізуть в сраку по самі гланди буде пізно
показать весь комментарий
28.10.2025 14:02 Ответить
...пересекли литовскую территорию на расстоянии около 700 метров

Ну, то есть, пол-Литвы пролетели, а те ни хрена не предприняли
показать весь комментарий
28.10.2025 14:19 Ответить
Так звичайно в цій ситуації прийняти позу страуса , тобто позу поляка .
показать весь комментарий
28.10.2025 14:21 Ответить
Цікаво, а "чіткі докази" як мають виглядати? Папір з наказом за підписом путіна?
показать весь комментарий
28.10.2025 14:22 Ответить
Як завжди , заблуділісь .
показать весь комментарий
28.10.2025 14:26 Ответить
Ясєнпєнь! Вони ненавмисно туди залетіли! На земній кулі ж більше нема де літати, аніж в Литві. Ось вони і не розрахували...
показать весь комментарий
28.10.2025 14:31 Ответить
 
 