Литва не имеет доказательств умышленного нарушения воздушного пространства РФ, - советник Науседы Матулонис

Литовские власти пока не могут подтвердить, что российские истребители на прошлой неделе сознательно нарушили границу страны.

Как отмечается, два российских военных самолета - истребитель СУ-30 и самолет-заправщик Ил-78 - вылетели из Калининградской области РФ и вечером 23 октября пересекли литовскую территорию на расстоянии около 700 метров, находясь там примерно 18 секунд.

"Конечно, можно сказать, что это было преднамеренное испытание, но с другой стороны, у нас нет четких доказательств этого. Вторжение было очень коротким", - отметил главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матульонис.

Он добавил: "Тем не менее, я бы не преувеличивал ситуацию или не утверждал, что это точно было испытание".

По данным Вооруженных сил Литвы, самолеты, вероятно, проводили тренировки по дозаправке в воздухе.

Для перехвата российских самолетов подняли два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, которые выполняют миссию воздушного патрулирования НАТО. Сейчас они продолжают патрулирование в воздухе.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал инцидент "вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности".

