Россия является угрозой номер один для безопасности государств Северной Европы, - Орпо и Стере
Премьер-министры Норвегии Йонас Гар Стере и Финляндии Петтери Орпо заявили, что Россия является главной угрозой для безопасности государств Северной Европы. В то же время они подчеркнули готовность противостоять любой агрессии со стороны Москвы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian, об этом они сообщили после встречи Нордического совета, которая состоялась в Стокгольме во вторник.
Норвегия усиливает наблюдение за российскими военными испытаниями
Стере отметил, что Норвегия традиционно "очень внимательно следит" за любыми испытаниями российской военной техники, осознавая, что "мы живем в 100 километрах от крупнейшего в мире ядерного арсенала".
"Одной из сильных сторон НАТО является то, что мы являемся ушами и глазами, которые следят за этим", - добавил Стере.
Накануне военная разведка Норвегии подтвердила, что на прошлой неделе Россия провела испытания крылатой ракеты большой дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", запущенной с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.
По словам Стере, эти ракеты "не направлены в первую очередь против нас", но "тревожным знаком является то, что на эти разработки уделяется так много внимания". Он подчеркнул:
"Мы не боимся, но мы готовы. Если мы делаем свою работу правильно, мы не являемся угрозой ни для одной другой страны, но ни одна другая страна не должна иметь намерения угрожать нам. И это дает нам уверенность, что мы сможем таким образом позаботиться о своей безопасности".
Финляндия обеспокоена поведением России в Балтийском регионе
Орпо высказался в подобном духе, подчеркнув, что "Россия является угрозой номер один".
"И это очень важно, потому что когда война в Украине закончится, очевидно, что Россия переместит свои военные силы к западным границам, за наши границы. Это реальная угроза для нас", - сказал Орпо.
Он добавил, что "война в Украине и безрассудное поведение России в регионе Балтийского моря сделали наш регион горячей точкой".
"Это изменило нашу работу в Европейском Союзе и нашу работу среди стран Северной Европы - страны, малые страны региона, знают, что нам нужно работать вместе, чтобы быть сильнее, и именно это мы также обсуждали сегодня", - отметил Орпо.
Угроза РФ для Северной Европы
Угроза России для Северной Европы сегодня является комплексной и охватывает военный, политический, энергетический и информационный аспекты. В частности:
-
Россия имеет большие военные силы у западных границ и в Балтийском регионе;
- Угроза кибератак и использования беспилотников для разведки и диверсий в странах Северной Европы.
- Попытки ослабить единство НАТО и ЕС через пропаганду, дезинформацию и экономическое давление;
-
Пропаганда и дезинформационные кампании могут влиять на общественное мнение, политические решения и выборы;
-
Кибератаки на государственные учреждения, критическую инфраструктуру и коммуникационные сети остаются реальной угрозой.
