Россия является угрозой номер один для безопасности государств Северной Европы, - Орпо и Стере

Премьер-министры Норвегии Йонас Гар Стере и Финляндии Петтери Орпо заявили, что Россия является главной угрозой для безопасности государств Северной Европы. В то же время они подчеркнули готовность противостоять любой агрессии со стороны Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian, об этом они сообщили после встречи Нордического совета, которая состоялась в Стокгольме во вторник.

Норвегия усиливает наблюдение за российскими военными испытаниями

Стере отметил, что Норвегия традиционно "очень внимательно следит" за любыми испытаниями российской военной техники, осознавая, что "мы живем в 100 километрах от крупнейшего в мире ядерного арсенала".

"Одной из сильных сторон НАТО является то, что мы являемся ушами и глазами, которые следят за этим", - добавил Стере.

Накануне военная разведка Норвегии подтвердила, что на прошлой неделе Россия провела испытания крылатой ракеты большой дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", запущенной с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.

По словам Стере, эти ракеты "не направлены в первую очередь против нас", но "тревожным знаком является то, что на эти разработки уделяется так много внимания". Он подчеркнул:

"Мы не боимся, но мы готовы. Если мы делаем свою работу правильно, мы не являемся угрозой ни для одной другой страны, но ни одна другая страна не должна иметь намерения угрожать нам. И это дает нам уверенность, что мы сможем таким образом позаботиться о своей безопасности".

Финляндия обеспокоена поведением России в Балтийском регионе

Орпо высказался в подобном духе, подчеркнув, что "Россия является угрозой номер один".

"И это очень важно, потому что когда война в Украине закончится, очевидно, что Россия переместит свои военные силы к западным границам, за наши границы. Это реальная угроза для нас", - сказал Орпо.

Он добавил, что "война в Украине и безрассудное поведение России в регионе Балтийского моря сделали наш регион горячей точкой".

"Это изменило нашу работу в Европейском Союзе и нашу работу среди стран Северной Европы - страны, малые страны региона, знают, что нам нужно работать вместе, чтобы быть сильнее, и именно это мы также обсуждали сегодня", - отметил Орпо.

Угроза РФ для Северной Европы

Угроза России для Северной Европы сегодня является комплексной и охватывает военный, политический, энергетический и информационный аспекты. В частности: