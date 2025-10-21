Европа не готова к войне и до 2030 года в своей безопасности будет полагаться на НАТО и США, - Залужный

Вскоре война может постучать в двери Европы, впрочем Европейский союз пока является неподготовленным к ней.

Об этом пишет экс-глава ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для польского издания Eastern Flank Institute, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Впрочем, он акцентирует внимание, что сейчас ни одна страна мира не способна самостоятельно выдержать современный уровень интенсивности боевых действий и полностью удовлетворить весь комплекс оборонных потребностей.

Архитектура безопасности в ЕС

"Война в Украине, пересмотр роли США в обеспечении европейской безопасности и наращивание боеспособности вооруженных сил России, выходящие за рамки сегодняшней войны, должны сформировать только реалистичное видение будущей архитектуры безопасности", - отмечает Залужный.

К сожалению, как констатирует он, Европе для подготовки нужна и политическая воля, и время. Успех этих инициатив будет зависеть от политической воли всех 27 разных стран. Эти страны, пройдя сложнейший путь к членству, все же имеют разные приоритеты, ресурсы и видение угрозы.

ЕС будет полагаться на НАТО

Проанализировав "Белую книгу по европейской оборонной готовности до 2030 года", Залужный делает вывод, что ЕС в обеспечении собственной безопасности до 2030 года будет полагаться только на НАТО и, соответственно, США. Следовательно, говорить о стратегической автономности Европы от США точно преждевременно.

"ЕС, вероятно, параллельно будет увеличивать долю собственных вооружений, пытаясь нарастить прежде всего объемы производства, в том числе и тех, которые будут производиться вместе с Украиной.

Формирование новой европейской архитектуры безопасности, вероятно, до 2030 года не рассматривается как самая приоритетная задача", - пишет он.

На создание новой архитектуры безопасности нужно время

Он также отметил, что для создания новой архитектуры европейского континента нужно не менее 5 лет.