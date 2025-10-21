Европа не готова к войне и до 2030 года в своей безопасности будет полагаться на НАТО и США, - Залужный
Вскоре война может постучать в двери Европы, впрочем Европейский союз пока является неподготовленным к ней.
Об этом пишет экс-глава ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для польского издания Eastern Flank Institute, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Впрочем, он акцентирует внимание, что сейчас ни одна страна мира не способна самостоятельно выдержать современный уровень интенсивности боевых действий и полностью удовлетворить весь комплекс оборонных потребностей.
Архитектура безопасности в ЕС
"Война в Украине, пересмотр роли США в обеспечении европейской безопасности и наращивание боеспособности вооруженных сил России, выходящие за рамки сегодняшней войны, должны сформировать только реалистичное видение будущей архитектуры безопасности", - отмечает Залужный.
К сожалению, как констатирует он, Европе для подготовки нужна и политическая воля, и время. Успех этих инициатив будет зависеть от политической воли всех 27 разных стран. Эти страны, пройдя сложнейший путь к членству, все же имеют разные приоритеты, ресурсы и видение угрозы.
ЕС будет полагаться на НАТО
Проанализировав "Белую книгу по европейской оборонной готовности до 2030 года", Залужный делает вывод, что ЕС в обеспечении собственной безопасности до 2030 года будет полагаться только на НАТО и, соответственно, США. Следовательно, говорить о стратегической автономности Европы от США точно преждевременно.
"ЕС, вероятно, параллельно будет увеличивать долю собственных вооружений, пытаясь нарастить прежде всего объемы производства, в том числе и тех, которые будут производиться вместе с Украиной.
Формирование новой европейской архитектуры безопасности, вероятно, до 2030 года не рассматривается как самая приоритетная задача", - пишет он.
На создание новой архитектуры безопасности нужно время
Он также отметил, что для создания новой архитектуры европейского континента нужно не менее 5 лет.
Європа (точніще - Євросоюз, не весь, але в основному) нині не покладається на НАТО (читай, під керівництвом США) у протистояні (чи можливій війні) з касапами. ЄС нині покладається на Україну; і саме тому допомагає нам на дипломатичному фронті проти касапів; заодно надає кошти на спротив України та зброю для ЗСУ.
він має стратегічне мислення на відміну від сирка та зешмарклі, яким тільки миттєві перемоги давай для рейтингу.
він в 2023 попереджав і про контрнаступ, і про мобілізацію..
але ж нє, виперли.
але ж ви, зелені, його не слухали. вам наа марафоні втирали про "потужний контрнаступ". за півроку до його початку...
перепис "в'єтнамських ботів" вважаємо відкритим)
Як же Україна, бувши геть не готовою до війни, з шашличником на чолі, з розмінованим Чонгаром, ну й - ясна річ - поза НАТО й без дієвої допомоги від США (особливо на початках) спромоглася чинити опір москаляндії?
Нехай оті европейські країни дотепер залишаються не досить ізмобілізовані - але вони мають велетенську перевагу над москалями в кількості населення та економічному потенціялі (пор. з Україною в лютому 2022 р.).
У разі потреби (загрози) знайдуться й там сили, спроможні дати відсіч.
а от країни заходу не готуються абсолютно, лише імітують цей процес, все ще сподіваючись, шо якось саме розсосеться. збожеволіти, коли деякі країни все ще планують і закуповують бронетехніку по ціні 15-30 млн. ойро за штуку? і це в 25-му році!
Далі: якщо уявити москалячий напад, то на суходолі кордон вони мають із Норвегією, Фінляндією, Естонією та Латвією. Усі ці чотири країни, якщо навіть захопити їх цілком (Естонію, Латвію) чи почасти (Фінляндію, Норвегію) так розташовані, що москалі в підсумку істотного стратегічного виграшу не матимуть. Балтицьке море - то калюжа, де головна проблема, куди ховати кораблі від атак. На Півночі вони й так уже мають Мурманськ.
Калінінґрадська область і гіпотетичний коридор до неї через Білорусь? Підозрюю, що колгоспник засцить. І воно йому треба? Крім того, це вимагатиме перекидання немалих сил у ті краї (що не залишиться непоміченим).
Атаки з повітря? Вони можуть бути дошкульні, але матимуть зворотний ефект: прийде швидка переоцінка вартостей, а за нею й відповідна реакція.
Цей розклад може змінитися тільки в тому разі, якщо впаде Україна. Тому, гадаю, можна чекати підтимки для нас від Европи (хто яку дасть - але даватимуть).
Для цього і створювалось НАТО,в якому є також наймогутніша кран світу-США.