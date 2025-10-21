РУС
Европа не готова к войне и до 2030 года в своей безопасности будет полагаться на НАТО и США, - Залужный

Угроза войны в Европе

Вскоре война может постучать в двери Европы, впрочем Европейский союз пока является неподготовленным к ней.

Об этом пишет экс-глава ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для польского издания Eastern Flank Institute, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Впрочем, он акцентирует внимание, что сейчас ни одна страна мира не способна самостоятельно выдержать современный уровень интенсивности боевых действий и полностью удовлетворить весь комплекс оборонных потребностей.

Архитектура безопасности в ЕС

"Война в Украине, пересмотр роли США в обеспечении европейской безопасности и наращивание боеспособности вооруженных сил России, выходящие за рамки сегодняшней войны, должны сформировать только реалистичное видение будущей архитектуры безопасности", - отмечает Залужный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Европа должны быть за столом переговоров Трампа и Путина, - Макрон

К сожалению, как констатирует он, Европе для подготовки нужна и политическая воля, и время. Успех этих инициатив будет зависеть от политической воли всех 27 разных стран. Эти страны, пройдя сложнейший путь к членству, все же имеют разные приоритеты, ресурсы и видение угрозы.

ЕС будет полагаться на НАТО

Проанализировав "Белую книгу по европейской оборонной готовности до 2030 года", Залужный делает вывод, что ЕС в обеспечении собственной безопасности до 2030 года будет полагаться только на НАТО и, соответственно, США. Следовательно, говорить о стратегической автономности Европы от США точно преждевременно.

"ЕС, вероятно, параллельно будет увеличивать долю собственных вооружений, пытаясь нарастить прежде всего объемы производства, в том числе и тех, которые будут производиться вместе с Украиной.

Формирование новой европейской архитектуры безопасности, вероятно, до 2030 года не рассматривается как самая приоритетная задача", - пишет он.

Читайте: У США есть "секретное оружие", которое разрабатывали 4 года, - Трамп

На создание новой архитектуры безопасности нужно время

Он также отметил, что для создания новой архитектуры европейского континента нужно не менее 5 лет.

война (1472) Европа (2102) НАТО (10449) США (28111) Евросоюз (17727) Залужный Валерий (688)
+6
А ми були готові в 2022, Валера?
показать весь комментарий
21.10.2025 11:02 Ответить
+6
Неправий тут ВФЗ.
Європа (точніще - Євросоюз, не весь, але в основному) нині не покладається на НАТО (читай, під керівництвом США) у протистояні (чи можливій війні) з касапами. ЄС нині покладається на Україну; і саме тому допомагає нам на дипломатичному фронті проти касапів; заодно надає кошти на спротив України та зброю для ЗСУ.
показать весь комментарий
21.10.2025 11:03 Ответить
+5
він був на своєму місці, Головком.
він має стратегічне мислення на відміну від сирка та зешмарклі, яким тільки миттєві перемоги давай для рейтингу.
він в 2023 попереджав і про контрнаступ, і про мобілізацію..
але ж нє, виперли.
показать весь комментарий
21.10.2025 11:06 Ответить
І що ж він попередив тебе про контрнаступ? Що буде перпмелювати власну армію за одне село 2 місяці?
показать весь комментарий
21.10.2025 11:09 Ответить
що без авіації, без далекобійної зброї то марна затія.
але ж ви, зелені, його не слухали. вам наа марафоні втирали про "потужний контрнаступ". за півроку до його початку...
показать весь комментарий
21.10.2025 11:11 Ответить
Що, прям так і написав перед контрнаступом, що він є "марна затія"? Чи вже після нього? Давай пруф, коли і де він попереджував про це, бо зараз твої слова більше схожі на цинічну брехню сектанта із залуженими мізками.
показать весь комментарий
21.10.2025 11:15 Ответить
та куди залуженим сектантам до свідків найвеличнішого лідера) вам хоч в очі сси, що він доречі і робить, все "потужно"
показать весь комментарий
21.10.2025 11:20 Ответить
новиє. ефективниє менеджери. Маладиє ліца.
показать весь комментарий
21.10.2025 11:12 Ответить
о як подоляковських корєжить від згадки Залужного.
перепис "в'єтнамських ботів" вважаємо відкритим)
показать весь комментарий
21.10.2025 11:14 Ответить
Тоді я чогось не розумію.

Як же Україна, бувши геть не готовою до війни, з шашличником на чолі, з розмінованим Чонгаром, ну й - ясна річ - поза НАТО й без дієвої допомоги від США (особливо на початках) спромоглася чинити опір москаляндії?

Нехай оті европейські країни дотепер залишаються не досить ізмобілізовані - але вони мають велетенську перевагу над москалями в кількості населення та економічному потенціялі (пор. з Україною в лютому 2022 р.).

У разі потреби (загрози) знайдуться й там сили, спроможні дати відсіч.
показать весь комментарий
21.10.2025 11:07 Ответить
підготовка до війни - це процес, а не результат. звичайно, Україна готувалася до великої війни з 2014-го. чи можна було підготуватися іще краще - звичайно, але не з нашим щастям.
а от країни заходу не готуються абсолютно, лише імітують цей процес, все ще сподіваючись, шо якось саме розсосеться. збожеволіти, коли деякі країни все ще планують і закуповують бронетехніку по ціні 15-30 млн. ойро за штуку? і це в 25-му році!
показать весь комментарий
21.10.2025 11:25 Ответить
Усе одно сили, що їх мала Україна в 2022 р., ніяк не можна порівняти з тими, що їх мають европейські армії (взяти хоча б авіяцію та ВМС). Навіть 1% їх населення - це три з половиною мільйони людей. Якщо той 1% знайдеться (а це здається ймовірним), у москалів не буде шансів.

Далі: якщо уявити москалячий напад, то на суходолі кордон вони мають із Норвегією, Фінляндією, Естонією та Латвією. Усі ці чотири країни, якщо навіть захопити їх цілком (Естонію, Латвію) чи почасти (Фінляндію, Норвегію) так розташовані, що москалі в підсумку істотного стратегічного виграшу не матимуть. Балтицьке море - то калюжа, де головна проблема, куди ховати кораблі від атак. На Півночі вони й так уже мають Мурманськ.

Калінінґрадська область і гіпотетичний коридор до неї через Білорусь? Підозрюю, що колгоспник засцить. І воно йому треба? Крім того, це вимагатиме перекидання немалих сил у ті краї (що не залишиться непоміченим).

Атаки з повітря? Вони можуть бути дошкульні, але матимуть зворотний ефект: прийде швидка переоцінка вартостей, а за нею й відповідна реакція.

Цей розклад може змінитися тільки в тому разі, якщо впаде Україна. Тому, гадаю, можна чекати підтимки для нас від Европи (хто яку дасть - але даватимуть).
показать весь комментарий
21.10.2025 11:54 Ответить
Як правильно висловився сер Хамфрі, уряди зайняті в основному подоланням наслідків закону 1832 р (Reform act 1832).
показать весь комментарий
21.10.2025 11:08 Ответить
Ну нібито Європа не готова до війни з ереф, на його думку, бо є інша точка зору. Але чому він не пише про те, чи готова ереф до війни з європою? Чому немає оцінки готовності пуйла воювати з європою?
показать весь комментарий
21.10.2025 11:12 Ответить
Ну полякай їх, кандидате юридичних наук, полякай...
показать весь комментарий
21.10.2025 11:23 Ответить
Генерал Залужний прав , і не кажіть а як ми стали готові , бо просто згадайте події . З 2014 року , п'ята влада , на чолі пана Порошенка створила нову армію України по стандартам НАТО . Під час президентства Порошенка (2014-2019 рр.) Україна розпочала серійне виробництво ракетного комплексу "Нептун ", а також активно розробляли оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім-2 ". Уряд готувався до повномасштабної . А зедебіли зупинили всі виробництва , та розробки .
показать весь комментарий
21.10.2025 11:25 Ответить
Чому країни ЕС не готові до війни , бо вони нагадують уряд при президенті Ющенко , де більшість партій були проросійських , які гальмували все проукраїнське ( Орбан, Фіцо, Сійярто ...) При президенті Порошенко , теж були проросійські партії, але вони дуже боялися Майдану , хоча теж продовжували гальмувати правильні закони . А зараз при владі антимайдан --руйнівна для України влада..
показать весь комментарий
21.10.2025 11:31 Ответить
З першого дня створення НАТО,європ.країни,що входять до організації,спираються виключно на НАТО.
Для цього і створювалось НАТО,в якому є також наймогутніша кран світу-США.
показать весь комментарий
21.10.2025 11:41 Ответить
 
 