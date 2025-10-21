Європа не готова до війни і до 2030 року у власній безпеці покладатиметься на НАТО та США, - Залужний
Невдовзі війна може постукати у двері Європи, втім Європейський союз наразі є непідготовленим до неї.
Про це пише ексголовком ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний у статті для польського видання Eastern Flank Institute, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Втім, він акцентує увагу, що наразі жодна країна світу не здатна самостійно витримати сучасний рівень інтенсивності бойових дій та повністю задовольнити увесь комплекс оборонних потреб.
Архітектура безпеки в ЄС
"Війна в Україні, перегляд ролі США в забезпеченні європейської безпеки та нарощування боєздатності збройних сил Росії, що виходять за рамки сьогоднішньої війни, мають сформувати тільки реалістичне бачення майбутньої безпекової архітектури", - наголошує Залужний.
На жаль, як констатує він, Європі для підготовки потрібна і політична воля, і час. Успіх цих ініціатив буде залежати від політичної волі усіх 27 різних країн. Ці країни, пройшовши надскладний шлях до членства, все ж мають різні пріоритети, ресурси та бачення загрози.
ЄС покладатиметься на НАТО
Проаналізувавши "Білу книгу з європейської оборонної готовності до 2030 року", Залужний робить висновок, що ЄС у забезпеченні власної безпеки до 2030 року буде покладатися лише на НАТО і, відповідно, США. Отже, говорити про стратегічну автономність Європи від США точно передчасно.
"ЄС, імовірно, паралельно буде збільшувати частку власних озброєнь, намагаючись наростити насамперед обсяги виробництва, зокрема й тих, які будуть виготовлятися разом із Україною.
Формування нової європейської архітектури безпеки, імовірно, до 2030 року не розглядається як найчільніше завдання", - пише він.
На створення нової архітектури безпеки потрібен час
Він також наголосив, що для створення нової архітектури європейського континенту потрібно не менше 5 років.
Європа (точніще - Євросоюз, не весь, але в основному) нині не покладається на НАТО (читай, під керівництвом США) у протистояні (чи можливій війні) з касапами. ЄС нині покладається на Україну; і саме тому допомагає нам на дипломатичному фронті проти касапів; заодно надає кошти на спротив України та зброю для ЗСУ.
він має стратегічне мислення на відміну від сирка та зешмарклі, яким тільки миттєві перемоги давай для рейтингу.
він в 2023 попереджав і про контрнаступ, і про мобілізацію..
але ж нє, виперли.
але ж ви, зелені, його не слухали. вам наа марафоні втирали про "потужний контрнаступ". за півроку до його початку...
перепис "в'єтнамських ботів" вважаємо відкритим)
Як же Україна, бувши геть не готовою до війни, з шашличником на чолі, з розмінованим Чонгаром, ну й - ясна річ - поза НАТО й без дієвої допомоги від США (особливо на початках) спромоглася чинити опір москаляндії?
Нехай оті европейські країни дотепер залишаються не досить ізмобілізовані - але вони мають велетенську перевагу над москалями в кількості населення та економічному потенціялі (пор. з Україною в лютому 2022 р.).
У разі потреби (загрози) знайдуться й там сили, спроможні дати відсіч.
а от країни заходу не готуються абсолютно, лише імітують цей процес, все ще сподіваючись, шо якось саме розсосеться. збожеволіти, коли деякі країни все ще планують і закуповують бронетехніку по ціні 15-30 млн. ойро за штуку? і це в 25-му році!
Далі: якщо уявити москалячий напад, то на суходолі кордон вони мають із Норвегією, Фінляндією, Естонією та Латвією. Усі ці чотири країни, якщо навіть захопити їх цілком (Естонію, Латвію) чи почасти (Фінляндію, Норвегію) так розташовані, що москалі в підсумку істотного стратегічного виграшу не матимуть. Балтицьке море - то калюжа, де головна проблема, куди ховати кораблі від атак. На Півночі вони й так уже мають Мурманськ.
Калінінґрадська область і гіпотетичний коридор до неї через Білорусь? Підозрюю, що колгоспник засцить. І воно йому треба? Крім того, це вимагатиме перекидання немалих сил у ті краї (що не залишиться непоміченим).
Атаки з повітря? Вони можуть бути дошкульні, але матимуть зворотний ефект: прийде швидка переоцінка вартостей, а за нею й відповідна реакція.
Цей розклад може змінитися тільки в тому разі, якщо впаде Україна. Тому, гадаю, можна чекати підтимки для нас від Европи (хто яку дасть - але даватимуть).
1% від населення - це начебто і не мало. але сухопутна компонента європейських армій повністю провалена. і ці 1% не підготовлені не те, щоб до ******** війни, а навіть і до минулої.
ну і головне, кацапське суспільство готове на будь-який рівень втрат. європейське не готове до втрат взагалі. плюс є ультра-ліві і ультра-праві, які одразу вимагатимуть перемовин і саботуватимуть будь-які військові заходи всередині. ну і є саботажники на рівні країн-членів нато.
і я думаю, шо у кацапів дуже непогані стартові умови для просунення углиб Європи і продажу цього на можливих перемовинах. але якшо європейці не підуть на перемовини, то кацапам звізда, звісно.
Пуйло, гадаю, справді сподівалося на "Київ за три дні".
Тепер москалі без допомоги з Пхеньяну в Україні обійтися не можуть. Який там іще напад на Европу? Поки Україна стоїть, то тільки їхні вологі мрії.
Для цього і створювалось НАТО,в якому є також наймогутніша кран світу-США.