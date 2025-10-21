Європа не готова до війни і до 2030 року у власній безпеці покладатиметься на НАТО та США, - Залужний

Невдовзі війна може постукати у двері Європи, втім Європейський союз наразі є непідготовленим до неї.

Про це пише ексголовком ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний у статті для польського видання Eastern Flank Institute, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Втім, він акцентує увагу, що наразі жодна країна світу не здатна самостійно витримати сучасний рівень інтенсивності бойових дій та повністю задовольнити увесь комплекс оборонних потреб.

Архітектура безпеки в ЄС

"Війна в Україні, перегляд ролі США в забезпеченні європейської безпеки та нарощування боєздатності збройних сил Росії, що виходять за рамки сьогоднішньої війни, мають сформувати тільки реалістичне бачення майбутньої безпекової архітектури", - наголошує Залужний.

На жаль, як констатує він, Європі для підготовки потрібна і політична воля, і час. Успіх цих ініціатив буде залежати від політичної волі усіх 27 різних країн. Ці країни, пройшовши надскладний шлях до членства, все ж мають різні пріоритети, ресурси та бачення загрози.

ЄС покладатиметься на НАТО

Проаналізувавши "Білу книгу з європейської оборонної готовності до 2030 року", Залужний робить висновок, що ЄС у забезпеченні власної безпеки до 2030 року буде покладатися лише на НАТО і, відповідно, США. Отже, говорити про стратегічну автономність Європи від США точно передчасно.

"ЄС, імовірно, паралельно буде збільшувати частку власних озброєнь, намагаючись наростити насамперед обсяги виробництва, зокрема й тих, які будуть виготовлятися разом із Україною.

Формування нової європейської архітектури безпеки, імовірно, до 2030 року не розглядається як найчільніше завдання", - пише він.

На створення нової архітектури безпеки потрібен час

Він також наголосив, що для створення нової архітектури європейського континенту потрібно не менше 5 років.