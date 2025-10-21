УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8985 відвідувачів онлайн
Новини Безпека Європи Загроза РФ перед Європою
1 561 21

Європа не готова до війни і до 2030 року у власній безпеці покладатиметься на НАТО та США, - Залужний

Загроза війни в Європі

Невдовзі війна може постукати у двері Європи, втім Європейський союз наразі є непідготовленим до неї.

Про це пише ексголовком ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний у статті для польського видання Eastern Flank Institute, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Втім, він акцентує увагу, що наразі жодна країна світу не здатна самостійно витримати сучасний рівень інтенсивності бойових дій та повністю задовольнити увесь комплекс оборонних потреб.

Архітектура безпеки в ЄС

"Війна в Україні, перегляд ролі США в забезпеченні європейської безпеки та нарощування боєздатності збройних сил Росії, що виходять за рамки сьогоднішньої війни, мають сформувати тільки реалістичне бачення майбутньої безпекової архітектури", - наголошує Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Європа повинні бути за столом переговорів Трампа й Путіна, - Макрон

На жаль, як констатує він, Європі для підготовки потрібна і політична воля, і час. Успіх цих ініціатив буде залежати від політичної волі усіх 27 різних країн. Ці країни, пройшовши надскладний шлях до членства, все ж мають різні пріоритети, ресурси та бачення загрози.

ЄС покладатиметься на НАТО

Проаналізувавши "Білу книгу з європейської оборонної готовності до 2030 року", Залужний робить висновок, що ЄС у забезпеченні власної безпеки до 2030 року буде покладатися лише на НАТО і, відповідно, США. Отже, говорити про стратегічну автономність Європи від США точно передчасно.

"ЄС, імовірно, паралельно буде збільшувати частку власних озброєнь, намагаючись наростити насамперед обсяги виробництва, зокрема й тих, які будуть виготовлятися разом із Україною.

Формування нової європейської архітектури безпеки, імовірно, до 2030 року не розглядається як найчільніше завдання", - пише він.

Читайте: У США є "секретна зброя", яку розробляли 4 роки, - Трамп

На створення нової архітектури безпеки потрібен час

Він також наголосив, що для створення нової архітектури європейського континенту потрібно не менше 5 років.

Автор: 

війна (1512) Європа (2092) НАТО (6915) США (24575) Євросоюз (14347) Залужний Валерій (756)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А ми були готові в 2022, Валера?
показати весь коментар
21.10.2025 11:02 Відповісти
+6
Неправий тут ВФЗ.
Європа (точніще - Євросоюз, не весь, але в основному) нині не покладається на НАТО (читай, під керівництвом США) у протистояні (чи можливій війні) з касапами. ЄС нині покладається на Україну; і саме тому допомагає нам на дипломатичному фронті проти касапів; заодно надає кошти на спротив України та зброю для ЗСУ.
показати весь коментар
21.10.2025 11:03 Відповісти
+6
він був на своєму місці, Головком.
він має стратегічне мислення на відміну від сирка та зешмарклі, яким тільки миттєві перемоги давай для рейтингу.
він в 2023 попереджав і про контрнаступ, і про мобілізацію..
але ж нє, виперли.
показати весь коментар
21.10.2025 11:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ми були готові в 2022, Валера?
показати весь коментар
21.10.2025 11:02 Відповісти
Неправий тут ВФЗ.
Європа (точніще - Євросоюз, не весь, але в основному) нині не покладається на НАТО (читай, під керівництвом США) у протистояні (чи можливій війні) з касапами. ЄС нині покладається на Україну; і саме тому допомагає нам на дипломатичному фронті проти касапів; заодно надає кошти на спротив України та зброю для ЗСУ.
показати весь коментар
21.10.2025 11:03 Відповісти
він був на своєму місці, Головком.
він має стратегічне мислення на відміну від сирка та зешмарклі, яким тільки миттєві перемоги давай для рейтингу.
він в 2023 попереджав і про контрнаступ, і про мобілізацію..
але ж нє, виперли.
показати весь коментар
21.10.2025 11:06 Відповісти
І що ж він попередив тебе про контрнаступ? Що буде перпмелювати власну армію за одне село 2 місяці?
показати весь коментар
21.10.2025 11:09 Відповісти
що без авіації, без далекобійної зброї то марна затія.
але ж ви, зелені, його не слухали. вам наа марафоні втирали про "потужний контрнаступ". за півроку до його початку...
показати весь коментар
21.10.2025 11:11 Відповісти
Що, прям так і написав перед контрнаступом, що він є "марна затія"? Чи вже після нього? Давай пруф, коли і де він попереджував про це, бо зараз твої слова більше схожі на цинічну брехню сектанта із залуженими мізками.
показати весь коментар
21.10.2025 11:15 Відповісти
та куди залуженим сектантам до свідків найвеличнішого лідера) вам хоч в очі сси, що він доречі і робить, все "потужно"
показати весь коментар
21.10.2025 11:20 Відповісти
новиє. ефективниє менеджери. Маладиє ліца.
показати весь коментар
21.10.2025 11:12 Відповісти
о як подоляковських корєжить від згадки Залужного.
перепис "в'єтнамських ботів" вважаємо відкритим)
показати весь коментар
21.10.2025 11:14 Відповісти
Тоді я чогось не розумію.

Як же Україна, бувши геть не готовою до війни, з шашличником на чолі, з розмінованим Чонгаром, ну й - ясна річ - поза НАТО й без дієвої допомоги від США (особливо на початках) спромоглася чинити опір москаляндії?

Нехай оті европейські країни дотепер залишаються не досить ізмобілізовані - але вони мають велетенську перевагу над москалями в кількості населення та економічному потенціялі (пор. з Україною в лютому 2022 р.).

У разі потреби (загрози) знайдуться й там сили, спроможні дати відсіч.
показати весь коментар
21.10.2025 11:07 Відповісти
підготовка до війни - це процес, а не результат. звичайно, Україна готувалася до великої війни з 2014-го. чи можна було підготуватися іще краще - звичайно, але не з нашим щастям.
а от країни заходу не готуються абсолютно, лише імітують цей процес, все ще сподіваючись, шо якось саме розсосеться. збожеволіти, коли деякі країни все ще планують і закуповують бронетехніку по ціні 15-30 млн. ойро за штуку? і це в 25-му році!
показати весь коментар
21.10.2025 11:25 Відповісти
Усе одно сили, що їх мала Україна в 2022 р., ніяк не можна порівняти з тими, що їх мають европейські армії (взяти хоча б авіяцію та ВМС). Навіть 1% їх населення - це три з половиною мільйони людей. Якщо той 1% знайдеться (а це здається ймовірним), у москалів не буде шансів.

Далі: якщо уявити москалячий напад, то на суходолі кордон вони мають із Норвегією, Фінляндією, Естонією та Латвією. Усі ці чотири країни, якщо навіть захопити їх цілком (Естонію, Латвію) чи почасти (Фінляндію, Норвегію) так розташовані, що москалі в підсумку істотного стратегічного виграшу не матимуть. Балтицьке море - то калюжа, де головна проблема, куди ховати кораблі від атак. На Півночі вони й так уже мають Мурманськ.

Калінінґрадська область і гіпотетичний коридор до неї через Білорусь? Підозрюю, що колгоспник засцить. І воно йому треба? Крім того, це вимагатиме перекидання немалих сил у ті краї (що не залишиться непоміченим).

Атаки з повітря? Вони можуть бути дошкульні, але матимуть зворотний ефект: прийде швидка переоцінка вартостей, а за нею й відповідна реакція.

Цей розклад може змінитися тільки в тому разі, якщо впаде Україна. Тому, гадаю, можна чекати підтимки для нас від Европи (хто яку дасть - але даватимуть).
показати весь коментар
21.10.2025 11:54 Відповісти
немає у Європейських країн тієї переваги, про що ви пишете. так, авіація - непогана. але достатньо згадати 2022й, коли українська доволі слабка авіація та ппо завдали таких дошкульних втрат кацапам, шо навіть їм це виявилося занадто. фтот наче теж непоганий, але розпорошений серед країн, немає єдиноначальності та якоїсь єдиної вертикалі керування (це, до речі, стосується і авіації і наземних сил).
1% від населення - це начебто і не мало. але сухопутна компонента європейських армій повністю провалена. і ці 1% не підготовлені не те, щоб до ******** війни, а навіть і до минулої.
ну і головне, кацапське суспільство готове на будь-який рівень втрат. європейське не готове до втрат взагалі. плюс є ультра-ліві і ультра-праві, які одразу вимагатимуть перемовин і саботуватимуть будь-які військові заходи всередині. ну і є саботажники на рівні країн-членів нато.
і я думаю, шо у кацапів дуже непогані стартові умови для просунення углиб Європи і продажу цього на можливих перемовинах. але якшо європейці не підуть на перемовини, то кацапам звізда, звісно.
показати весь коментар
21.10.2025 13:17 Відповісти
А як згадати Україну під Зєльонкіним станом на 2022-й рік? Авіяція дуже слабенька, ВМС немає, суспільство слухає балаканину про шашлики, ніхто ні до чого не готується, внутрішні вороги саботують виробництво зброї та створюють для аґресора всі умови, вертикаль керування замкнена на ОПі та блазневі, ждунів не бракує, особливо на Півдні та Сході…

Пуйло, гадаю, справді сподівалося на "Київ за три дні".

Тепер москалі без допомоги з Пхеньяну в Україні обійтися не можуть. Який там іще напад на Европу? Поки Україна стоїть, то тільки їхні вологі мрії.
показати весь коментар
21.10.2025 13:32 Відповісти
Як правильно висловився сер Хамфрі, уряди зайняті в основному подоланням наслідків закону 1832 р (Reform act 1832).
показати весь коментар
21.10.2025 11:08 Відповісти
Ну нібито Європа не готова до війни з ереф, на його думку, бо є інша точка зору. Але чому він не пише про те, чи готова ереф до війни з європою? Чому немає оцінки готовності пуйла воювати з європою?
показати весь коментар
21.10.2025 11:12 Відповісти
Ну полякай їх, кандидате юридичних наук, полякай...
показати весь коментар
21.10.2025 11:23 Відповісти
Генерал Залужний прав , і не кажіть а як ми стали готові , бо просто згадайте події . З 2014 року , п'ята влада , на чолі пана Порошенка створила нову армію України по стандартам НАТО . Під час президентства Порошенка (2014-2019 рр.) Україна розпочала серійне виробництво ракетного комплексу "Нептун ", а також активно розробляли оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім-2 ". Уряд готувався до повномасштабної . А зедебіли зупинили всі виробництва , та розробки .
показати весь коментар
21.10.2025 11:25 Відповісти
Чому країни ЕС не готові до війни , бо вони нагадують уряд при президенті Ющенко , де більшість партій були проросійських , які гальмували все проукраїнське ( Орбан, Фіцо, Сійярто ...) При президенті Порошенко , теж були проросійські партії, але вони дуже боялися Майдану , хоча теж продовжували гальмувати правильні закони . А зараз при владі антимайдан --руйнівна для України влада..
показати весь коментар
21.10.2025 11:31 Відповісти
З першого дня створення НАТО,європ.країни,що входять до організації,спираються виключно на НАТО.
Для цього і створювалось НАТО,в якому є також наймогутніша кран світу-США.
показати весь коментар
21.10.2025 11:41 Відповісти
Вона і в 2030-му не буде готова. Європа вже не та - збіговисько імпотетних ссикунів
показати весь коментар
21.10.2025 13:41 Відповісти
 
 