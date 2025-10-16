Россия готовит новую фазу агрессии против Европы, - министр обороны Финляндии Хяккянен
Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Москва готовится к новой агрессии, а ее военная угроза Европе будет продолжаться и после войны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом министр сказал во время заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе 15 октября.
Министр подчеркнул, что модернизация российских войск и усиление контингента у европейских границ подтверждают такие намерения.
Кроме того, в ближайшие дни правительство в Хельсинки объявит о новом пакете военной помощи для Вооруженных сил Украины. Детали пока не разглашаются, однако ранее Финляндия предоставляла Украине системы противовоздушной обороны, боеприпасы, артиллерию и бронированную технику.
Хякканен также сообщил, что Финляндия присоединится к программе PURL (Платформа совместных закупок США для Украины), которая позволяет союзникам координировать закупки американского вооружения с целью его дальнейшей передачи Киеву.
