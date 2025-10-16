Росія готує нову фазу агресії проти Європи, - міністр оборони Фінляндії Хяккянен

Глава Міноборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що Москва готується до нової агресії, а її військова загроза Європі триватиме і після війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це міністр сказав під час засідання Північноатлантичної ради НАТО в Брюсселі 15 жовтня.

Міністр наголосив, що модернізація російських військ і посилення контингенту біля європейських кордонів підтверджують такі наміри.

Крім того, найближчими днями уряд у Гельсінкі оголосить про новий пакет військової допомоги для Збройних сил України. Деталі поки не розголошуються, однак раніше Фінляндія надавала Україні системи протиповітряної оборони, боєприпаси, артилерію та броньовану техніку.

Хякканен також повідомив, що Фінляндія приєднається до програми PURL (Платформа спільних закупівель США для України), яка дозволяє союзникам координувати закупівлі американського озброєння з метою його подальшої передачі Києву.

