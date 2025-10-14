Європу турбує загроза гібридних атак на енергетичну інфраструктуру, - Reuters

Сплеск підозрілих інцидентів, у яких підозрюють Росію, змусив уряди європейських країн порушити питання про вразливість енергетичної інфраструктури напередодні зимового сезону.

Зазначається, що остання хвиля гібридних атак поки не торкнулася безпосередньо ключових об'єктів Європи - тисяч кілометрів підводних та наземних газопроводів і електрокабелів, терміналів із переробки ЗПГ, електроопор і підстанцій, морських нафтових і газових родовищ, а також сонячних та вітрових електростанцій.

Водночас загострення атак між Росією та Україною підвищує загрозу для енергетичної інфраструктури. Українські дрони завдали ударів по російських нафтопереробних заводах, спричинивши дефіцит палива та скорочення експорту, тоді як Москва в останні дні атакувала газовидобувні об’єкти біля Києва.

На цьому тлі енергетичні об'єкти Європи виглядають природною ціллю для подальших гібридних атак. Попит і пропозиція на енергетичних ринках перебувають у крихкій рівновазі, а будь-які перебої можуть призвести до стрибків цін і зростання рахунків за опалення.

"Безумовно, докладено зусиль зі зміцнення захисту, особливо у секторах фізичної газової та енергетичної інфраструктури в Прибалтиці та Скандинавії. Але ще залишаються недоліки", - зазначив керуючий директор з енергетики, промисловості та ресурсів Eurasia Group Хеннінг Глойштейн.

Щоб мінімізувати ризики від можливих атак, уряди, постачальники та споживачі мають диверсифікувати джерела енергії: будувати резервні системи доставки газу, використовувати місцеві електростанції на відновлюваних джерелах енергії, впроваджувати акумуляторні сховища та збільшувати запаси газу.

