Росія не призначить битву, Європа має готуватися зараз, - міністр оборони Латвії Спрудс

Росія не оголошує битв, але постійно веде гібридну війну. Європа має швидко посилювати оборону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час Ризької конференції 2025 заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Латвія завжди закликає працювати якомога швидше. Не через 10-15 років, бо ми повинні пам'ятати, з чим маємо справу. Ми маємо справу не з країною, з якою можливо домовитися про якусь дату битви. Ніхто дати не призначатиме. Гібридна війна триває безперервно", - акцентував він.

Спрудс заявив, що гібридні інциденти фіксуються не лише у зоні безпосередніх бойових дій, а й у ширшому регіоні — в Балтійському морі, Естонії, Копенгагені, Польщі та інших країнах.

"Росія хотіла мати менше НАТО в регіоні, а насправді його стає дедалі більше. Тож справді є реакція з позицій сили та грамотності. І це хороший знак", - зауважив міністр.

