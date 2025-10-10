РУС
Новости Угроза рф для Европы
Россия не назначит битву, Европа должна готовиться сейчас, - министр обороны Латвии Спрудс

Спрудс об угрозе со стороны РФ

Россия не объявляет битв, но постоянно ведет гибридную войну. Европа должна быстро усиливать оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время Рижской конференции 2025 заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

"Латвия всегда призывает работать как можно скорее. Не через 10-15 лет, потому что мы должны помнить, с чем имеем дело. Мы имеем дело не со страной, с которой можно договориться о какой-то дате битвы. Никто даты не будет назначать. Гибридная война продолжается непрерывно", - акцентировал он.

Спрудс заявил, что гибридные инциденты фиксируются не только в зоне непосредственных боевых действий, но и в более широком регионе - в Балтийском море, Эстонии, Копенгагене, Польше и других странах.

"Россия хотела иметь меньше НАТО в регионе, а на самом деле его становится все больше. Поэтому действительно есть реакция с позиций силы и грамотности. И это хороший знак", - отметил министр.

Ага готуватися та купуючи все більше російських енергоресурсів спонсорувати загрозу. Більш сильних дебілів світ ще не бачив
10.10.2025 12:21 Ответить
 
 