Новости Угроза рф для Европы
1 849 17

Медведев: России не нужна война с "фригидной старой Европой", но она возможна

Медведев угрожает новыми ударами по Киеву после санкций ЕС

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что война России с Европой якобы Москве не нужна, однако признал, что такой конфликт возможен.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам Медведева, Россия "в принципе не нуждается в войне ни с кем", в том числе "с фригидной старой Европой". Он также повторил кремлевские нарративы, заявив, что Москва якобы "всегда приходила в Европу как освободитель, а не как захватчик", и пожаловался на "сложность и затратность восстановления оккупированных украинских территорий".

В то же время Медведев заявил, что европейские страны "разобщены, уязвимы и не способны потянуть войну с Россией", назвав европейских лидеров "никчемными дегенератами".

В конце он предположил, что конфликт России и Европы все же возможен из-за "роковой случайности" или "действий отмороженных идиотов", и добавил, что такой сценарий может привести к применению оружия массового поражения.

Европа (2058) Медведев Дмитрий (4137)
+8
29.09.2025 12:56
+4
І кому ж які "відморожені ідіоти" першими спадають на думку?
29.09.2025 12:56
+4
Впєрьод, і с пєснєй. Давно чекаємо, коли ви на Захід рипнетесь, може тоді вже НАТО яйця собі знайде і вам по рогам, нарешті, дасть.
29.09.2025 12:59
29.09.2025 12:56
Діма-стакан
29.09.2025 13:00
І кому ж які "відморожені ідіоти" першими спадають на думку?
29.09.2025 12:56
який інтелект, оце то рівень спілкування, як і у всіх на болотах, цей хоч не матюкається в заявах, або вирізають.
29.09.2025 12:58
США виключаєш? - коли рашка зчепиться з Європою - США не буде спостерігати
29.09.2025 12:59
Рашистські інсайди пишуть, що Мєдвєдєв постійно в запої та ніде не зʼявляється. А пише з його акаунту якісь боти з команди головного ідеолога кремля Кірієнко.
29.09.2025 12:59
Так в кожного "можновладця" є свій писака, вони ніколи самі нічого не пишуть.
29.09.2025 13:00
Впєрьод, і с пєснєй. Давно чекаємо, коли ви на Захід рипнетесь, може тоді вже НАТО яйця собі знайде і вам по рогам, нарешті, дасть.
29.09.2025 12:59
И что? Нихера никто, ничего, не найдет! Не хочу развивать тему, но Европа получит судьбу "паромной переправы", ранее богатой и процветающей, как Венеция, Голландия или Португалия, но рядом построили мост! И баблосы потекут в другой карман! И опять, что бы сохранить свои города Европа будет покорно платить дань агрессору!
29.09.2025 13:11
Невпевнений, що він знає значення слів які вживає.
29.09.2025 13:00
Про якусь фригідність пускає бульки алкаш-імпотент !
29.09.2025 13:12
Старый алкаш проклюнулся видать опять белка посетила...
29.09.2025 13:12
старий маразматичний ізвращюга збуджується від білого вялічія
29.09.2025 13:13
Наслідки алкогольного розумового розвалу, для нього очевидні!!
Тільки ампутація!!
Тільки ампутація!!
29.09.2025 13:14
Медведєв заявив, що європейські країни "роз'єднані, вразливі та не здатні потягнути війну з Росією", назвавши європейських лідерів "нікчемними дегенератами".
Тобто воно відверто насміхається що КГБ вдалося всунути в Європу таких виродків як Фіцо і ОРбан.. Потрібно це показувати європейцям щоб робили висновки і виправляли помилки і поскоріше. Бо як бачимо, Сосія на цих помилках живе
29.09.2025 13:16
29.09.2025 13:22
Мовчав би. Сам такий
29.09.2025 13:24
 
 