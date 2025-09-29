Медведев: России не нужна война с "фригидной старой Европой", но она возможна
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что война России с Европой якобы Москве не нужна, однако признал, что такой конфликт возможен.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По словам Медведева, Россия "в принципе не нуждается в войне ни с кем", в том числе "с фригидной старой Европой". Он также повторил кремлевские нарративы, заявив, что Москва якобы "всегда приходила в Европу как освободитель, а не как захватчик", и пожаловался на "сложность и затратность восстановления оккупированных украинских территорий".
В то же время Медведев заявил, что европейские страны "разобщены, уязвимы и не способны потянуть войну с Россией", назвав европейских лидеров "никчемными дегенератами".
В конце он предположил, что конфликт России и Европы все же возможен из-за "роковой случайности" или "действий отмороженных идиотов", и добавил, что такой сценарий может привести к применению оружия массового поражения.
Тільки ампутація!!
Тобто воно відверто насміхається що КГБ вдалося всунути в Європу таких виродків як Фіцо і ОРбан.. Потрібно це показувати європейцям щоб робили висновки і виправляли помилки і поскоріше. Бо як бачимо, Сосія на цих помилках живе