Туск: "Россия имеет злые намерения по отношению ко всему миру"
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия представляет угрозу не только для соседей, но и для всего мира.
Об этом пишет Reuters.
Туск подчеркнул, что европейские союзники сейчас остаются едиными, однако должны сохранять бдительность перед все более агрессивной политикой Москвы.
"Европейские союзники никогда не были так едины... мы должны быть бдительными. Россия имеет злые намерения в отношении всего мира, и те, кто граничит с ней, первыми это чувствуют", - сказал он.
Цеж треба так швидко прозріти!Всього тл 14 років на це згадобилось!
Не для всього світу - на Китай , чи КНДР , чи Іран ... - вони і не думають зазіхати