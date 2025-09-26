РУС
Новости
659 10

Туск: "Россия имеет злые намерения по отношению ко всему миру"

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия представляет угрозу не только для соседей, но и для всего мира.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Туск подчеркнул, что европейские союзники сейчас остаются едиными, однако должны сохранять бдительность перед все более агрессивной политикой Москвы.

"Европейские союзники никогда не были так едины... мы должны быть бдительными. Россия имеет злые намерения в отношении всего мира, и те, кто граничит с ней, первыми это чувствуют", - сказал он.

россия Туск Дональд
+6
ЧУДО!
Цеж треба так швидко прозріти!Всього тл 14 років на це згадобилось!
26.09.2025 17:33 Ответить
+5
До відома Туску: мала,має та буде мати,поки не розвалиться! Раша не змінювала своєї сутності,скільки існує!
26.09.2025 17:33 Ответить
+2
І загибелі польського керівництва в літаку над Смоленськом
26.09.2025 18:21 Ответить
До відома Туску: мала,має та буде мати,поки не розвалиться! Раша не змінювала своєї сутності,скільки існує!
26.09.2025 17:33 Ответить
ЧУДО!
Цеж треба так швидко прозріти!Всього тл 14 років на це згадобилось!
26.09.2025 17:33 Ответить
Туск не читав статтю офіцера Німеччини, що вона має бути готова до війни через 5 років
26.09.2025 17:36 Ответить
Та маячня, вони дружать з косоокими, з індусами, бразильцями, іраном, та навіть угорщиною та словаччиною. Все в них добре , щодо більшої частини світу. Ще б сказав: Галактики.
26.09.2025 17:36 Ответить
Яка росія - Кацапія. І там не люди - там потвори!
26.09.2025 18:04 Ответить
Це уже було ОЧЕВИДНИМ, ще з першої московської війни проти Мирної Ічкерії та Президента Дудаєва!!
26.09.2025 18:11 Ответить
І загибелі польського керівництва в літаку над Смоленськом
26.09.2025 18:21 Ответить
Оце Дональде у десятку.
26.09.2025 18:15 Ответить
Не правда !
Не для всього світу - на Китай , чи КНДР , чи Іран ... - вони і не думають зазіхати
26.09.2025 18:22 Ответить
А рішення дуже просте - терміново надати високоефективну зброю ЗСУ, санкціями ізолювати колоніальну кацапландію від цивілізованого світу і буквально за декілька місяців імперія трісне, а разом з тим і пропаде будь-яка загроза.
26.09.2025 18:35 Ответить
 
 