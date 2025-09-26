Туск: "Росія має злі наміри щодо всього світу"
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія становить загрозу не лише для сусідів, а й для всього світу.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Туск наголосив, що європейські союзники нині залишаються єдиними, проте мають зберігати пильність перед дедалі агресивнішою політикою Москви.
"Європейські союзники ніколи не були так єдині... ми повинні бути пильними. Росія має злі наміри щодо всього світу, і ті, хто межує з нею, першими це відчувають", - сказав він.
Цеж треба так швидко прозріти!Всього тл 14 років на це згадобилось!
Не для всього світу - на Китай , чи КНДР , чи Іран ... - вони і не думають зазіхати