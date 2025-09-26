УКР
Новини Загроза РФ перед Європою
655 10

Туск: "Росія має злі наміри щодо всього світу"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія становить загрозу не лише для сусідів, а й для всього світу.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Туск наголосив, що європейські союзники нині залишаються єдиними, проте мають зберігати пильність перед дедалі агресивнішою політикою Москви.

"Європейські союзники ніколи не були так єдині... ми повинні бути пильними. Росія має злі наміри щодо всього світу, і ті, хто межує з нею, першими це відчувають", - сказав він.

росія (68027) Туск Дональд (592)
+6
ЧУДО!
Цеж треба так швидко прозріти!Всього тл 14 років на це згадобилось!
показати весь коментар
26.09.2025 17:33 Відповісти
+5
До відома Туску: мала,має та буде мати,поки не розвалиться! Раша не змінювала своєї сутності,скільки існує!
показати весь коментар
26.09.2025 17:33 Відповісти
+2
І загибелі польського керівництва в літаку над Смоленськом
показати весь коментар
26.09.2025 18:21 Відповісти
Туск не читав статтю офіцера Німеччини, що вона має бути готова до війни через 5 років
показати весь коментар
26.09.2025 17:36 Відповісти
Та маячня, вони дружать з косоокими, з індусами, бразильцями, іраном, та навіть угорщиною та словаччиною. Все в них добре , щодо більшої частини світу. Ще б сказав: Галактики.
показати весь коментар
26.09.2025 17:36 Відповісти
Яка росія - Кацапія. І там не люди - там потвори!
показати весь коментар
26.09.2025 18:04 Відповісти
Це уже було ОЧЕВИДНИМ, ще з першої московської війни проти Мирної Ічкерії та Президента Дудаєва!!
показати весь коментар
26.09.2025 18:11 Відповісти
Оце Дональде у десятку.
показати весь коментар
26.09.2025 18:15 Відповісти
Не правда !
Не для всього світу - на Китай , чи КНДР , чи Іран ... - вони і не думають зазіхати
показати весь коментар
26.09.2025 18:22 Відповісти
А рішення дуже просте - терміново надати високоефективну зброю ЗСУ, санкціями ізолювати колоніальну кацапландію від цивілізованого світу і буквально за декілька місяців імперія трісне, а разом з тим і пропаде будь-яка загроза.
показати весь коментар
26.09.2025 18:35 Відповісти
 
 