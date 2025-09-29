УКР
Новини Загроза РФ перед Європою
Медведєв: Росії не потрібна війна з "фригідною старою Європою", але вона можлива

Медведєв погрожує новими ударами по Києву після санкцій ЄС

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що війна Росії з Європою нібито Москві не потрібна, однак визнав, що такий конфлікт можливий.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Медведєва, Росія "в принципі не потребує війни ні з ким", у тому числі "з фригідною старою Європою". Він також повторив кремлівські наративи, заявивши, що Москва нібито "завжди приходила в Європу як визволитель, а не як загарбник", та поскаржився на "складність і витратність відновлення окупованих українських територій".

Водночас Медведєв заявив, що європейські країни "роз’єднані, вразливі та не здатні потягнути війну з Росією", назвавши європейських лідерів "нікчемними дегенератами".

Наприкінці він припустив, що конфлікт Росії та Європи все ж можливий через "фатальну випадковість" або "дії відморожених ідіотів", і додав, що такий сценарій може призвести до застосування зброї масового ураження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск: "Росія має злі наміри щодо всього світу"

Європа (2047) Медведєв Дмитро (1947)
+8
29.09.2025 12:56 Відповісти
+4
І кому ж які "відморожені ідіоти" першими спадають на думку?
29.09.2025 12:56 Відповісти
+4
Впєрьод, і с пєснєй. Давно чекаємо, коли ви на Захід рипнетесь, може тоді вже НАТО яйця собі знайде і вам по рогам, нарешті, дасть.
29.09.2025 12:59 Відповісти
який інтелект, оце то рівень спілкування, як і у всіх на болотах, цей хоч не матюкається в заявах, або вирізають.
США виключаєш? - коли рашка зчепиться з Європою - США не буде спостерігати
Рашистські інсайди пишуть, що Мєдвєдєв постійно в запої та ніде не зʼявляється. А пише з його акаунту якісь боти з команди головного ідеолога кремля Кірієнко.
Так в кожного "можновладця" є свій писака, вони ніколи самі нічого не пишуть.
Впєрьод, і с пєснєй. Давно чекаємо, коли ви на Захід рипнетесь, може тоді вже НАТО яйця собі знайде і вам по рогам, нарешті, дасть.
И что? Нихера никто, ничего, не найдет! Не хочу развивать тему, но Европа получит судьбу "паромной переправы", ранее богатой и процветающей, как Венеция, Голландия или Португалия, но рядом построили мост! И баблосы потекут в другой карман! И опять, что бы сохранить свои города Европа будет покорно платить дань агрессору!
Невпевнений, що він знає значення слів які вживає.
Про якусь фригідність пускає бульки алкаш-імпотент !
Старый алкаш проклюнулся видать опять белка посетила...
старий маразматичний ізвращюга збуджується від білого вялічія
Наслідки алкогольного розумового розвалу, для нього очевидні!!
Тільки ампутація!!
Медведєв заявив, що європейські країни "роз'єднані, вразливі та не здатні потягнути війну з Росією", назвавши європейських лідерів "нікчемними дегенератами".
Тобто воно відверто насміхається що КГБ вдалося всунути в Європу таких виродків як Фіцо і ОРбан.. Потрібно це показувати європейцям щоб робили висновки і виправляли помилки і поскоріше. Бо як бачимо, Сосія на цих помилках живе
Мовчав би. Сам такий
Серйозна заявка на "перемогу"😂🤣🤣🤣
