Медведєв: Росії не потрібна війна з "фригідною старою Європою", але вона можлива

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що війна Росії з Європою нібито Москві не потрібна, однак визнав, що такий конфлікт можливий.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Медведєва, Росія "в принципі не потребує війни ні з ким", у тому числі "з фригідною старою Європою". Він також повторив кремлівські наративи, заявивши, що Москва нібито "завжди приходила в Європу як визволитель, а не як загарбник", та поскаржився на "складність і витратність відновлення окупованих українських територій".

Водночас Медведєв заявив, що європейські країни "роз’єднані, вразливі та не здатні потягнути війну з Росією", назвавши європейських лідерів "нікчемними дегенератами".

Наприкінці він припустив, що конфлікт Росії та Європи все ж можливий через "фатальну випадковість" або "дії відморожених ідіотів", і додав, що такий сценарій може призвести до застосування зброї масового ураження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск: "Росія має злі наміри щодо всього світу"