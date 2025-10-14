Европу беспокоит угроза гибридных атак на энергетическую инфраструктуру, - Reuters

Всплеск подозрительных инцидентов, в которых подозревают Россию, заставил правительства европейских стран поднять вопрос об уязвимости энергетической инфраструктуры в преддверии зимнего сезона.

Отмечается, что последняя волна гибридных атак пока не коснулась непосредственно ключевых объектов Европы - тысяч километров подводных и наземных газопроводов и электрокабелей, терминалов по переработке СПГ, электроопор и подстанций, морских нефтяных и газовых месторождений, а также солнечных и ветровых электростанций.

В то же время обострение атак между Россией и Украиной повышает угрозу для энергетической инфраструктуры. Украинские дроны нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, вызвав дефицит топлива и сокращение экспорта, тогда как Москва в последние дни атаковала газодобывающие объекты возле Киева.

На этом фоне энергетические объекты Европы выглядят естественной целью для дальнейших гибридных атак. Спрос и предложение на энергетических рынках находятся в хрупком равновесии, а любые перебои могут привести к скачкам цен и росту счетов за отопление.

"Безусловно, приложены усилия по укреплению защиты, особенно в секторах физической газовой и энергетической инфраструктуры в Прибалтике и Скандинавии. Но еще остаются недостатки", - отметил управляющий директор по энергетике, промышленности и ресурсам Eurasia Group Хеннинг Глойштейн.

Чтобы минимизировать риски от возможных атак, правительства, поставщики и потребители должны диверсифицировать источники энергии: строить резервные системы доставки газа, использовать местные электростанции на возобновляемых источниках энергии, внедрять аккумуляторные хранилища и увеличивать запасы газа.

