Росія є загрозою номер один для безпеки держав Північної Європи, - Орпо та Стере
Прем’єр-міністри Норвегії Йонас Гар Стере та Фінляндії Петтері Орпо заявили, що Росія є головною загрозою для безпеки держав Північної Європи. Водночас вони підкреслили готовність протистояти будь-якій агресії з боку Москви.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian, про це вони повідомили після зустрічі Нордичної ради, яка відбулася у Стокгольмі у вівторок.
Норвегія посилює спостереження за російськими військовими випробуваннями
Стере зазначив, що Норвегія традиційно "дуже уважно стежить" за будь-якими випробуваннями російської військової техніки, усвідомлюючи, що "ми живемо за 100 кілометрів від найбільшого в світі ядерного арсеналу".
"Однією з сильних сторін НАТО є те, що ми є вухами і очима, які стежать за цим", – додав Стере.
Напередодні військова розвідка Норвегії підтвердила, що минулого тижня Росія провела випробування крилатої ракети великої дальності з ядерною енергетичною установкою "Бурєвєснік", запущеної з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцовому морі.
За словами Стере, ці ракети "не спрямовані в першу чергу проти нас", але "тривожним знаком є те, що на ці розробки приділяється так багато уваги". Він наголосив:
"Ми не боїмося, але ми готові. Якщо ми робимо свою роботу правильно, ми не є загрозою для жодної іншої країни, але жодна інша країна не повинна мати наміру загрожувати нам. І це дає нам впевненість, що ми зможемо таким чином подбати про свою безпеку".
Фінляндія стурбована поведінкою Росії у Балтійському регіоні
Орпо висловився в подібному дусі, наголосивши, що "Росія є загрозою номер один".
"І це дуже важливо, тому що коли війна в Україні закінчиться, очевидно, що Росія перемістить свої військові сили до західних кордонів, за наші кордони. Це реальна загроза для нас", – сказав Орпо.
Він додав, що "війна в Україні та безрозсудна поведінка Росії в регіоні Балтійського моря зробили наш регіон гарячою точкою".
"Це змінило нашу роботу в Європейському Союзі та нашу роботу серед країн Північної Європи – країни, малі країни регіону, знають, що нам потрібно працювати разом, щоб бути сильнішими, і саме це ми також обговорювали сьогодні", – зазначив Орпо.
Загроза РФ для Північної Європи
Загроза Росії для Північної Європи сьогодні є комплексною і охоплює військовий, політичний, енергетичний та інформаційний аспекти. Зокрема:
-
Росія має великі військові сили біля західних кордонів та у Балтійському регіоні;
- Загроза кібератак та використання безпілотників для розвідки та диверсій у країнах Північної Європи.
- Намагання послабити єдність НАТО та ЄС через пропаганду, дезінформацію та економічний тиск;
-
Пропаганда та дезінформаційні кампанії можуть впливати на суспільну думку, політичні рішення та вибори;
-
Кібератаки на державні установи, критичну інфраструктуру та комунікаційні мережі залишаються реальною загрозою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль