Росія є загрозою номер один для безпеки держав Північної Європи, - Орпо та Стере

Прем’єр-міністри Норвегії Йонас Гар Стере та Фінляндії Петтері Орпо заявили, що Росія є головною загрозою для безпеки держав Північної Європи. Водночас вони підкреслили готовність протистояти будь-якій агресії з боку Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian, про це вони повідомили після зустрічі Нордичної ради, яка відбулася у Стокгольмі у вівторок.

Норвегія посилює спостереження за російськими військовими випробуваннями

Стере зазначив, що Норвегія традиційно "дуже уважно стежить" за будь-якими випробуваннями російської військової техніки, усвідомлюючи, що "ми живемо за 100 кілометрів від найбільшого в світі ядерного арсеналу".

"Однією з сильних сторін НАТО є те, що ми є вухами і очима, які стежать за цим", – додав Стере.

Напередодні військова розвідка Норвегії підтвердила, що минулого тижня Росія провела випробування крилатої ракети великої дальності з ядерною енергетичною установкою "Бурєвєснік", запущеної з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцовому морі.

За словами Стере, ці ракети "не спрямовані в першу чергу проти нас", але "тривожним знаком є те, що на ці розробки приділяється так багато уваги". Він наголосив:

"Ми не боїмося, але ми готові. Якщо ми робимо свою роботу правильно, ми не є загрозою для жодної іншої країни, але жодна інша країна не повинна мати наміру загрожувати нам. І це дає нам впевненість, що ми зможемо таким чином подбати про свою безпеку".

Фінляндія стурбована поведінкою Росії у Балтійському регіоні

Орпо висловився в подібному дусі, наголосивши, що "Росія є загрозою номер один".

"І це дуже важливо, тому що коли війна в Україні закінчиться, очевидно, що Росія перемістить свої військові сили до західних кордонів, за наші кордони. Це реальна загроза для нас", – сказав Орпо.

Він додав, що "війна в Україні та безрозсудна поведінка Росії в регіоні Балтійського моря зробили наш регіон гарячою точкою".

"Це змінило нашу роботу в Європейському Союзі та нашу роботу серед країн Північної Європи – країни, малі країни регіону, знають, що нам потрібно працювати разом, щоб бути сильнішими, і саме це ми також обговорювали сьогодні", – зазначив Орпо.

Загроза РФ для Північної Європи

