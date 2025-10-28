Балтийские страны стали полигоном для гибридной войны РФ, - глава МВД Эстонии Таро
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что Россия тестирует готовность и устойчивость балтийского региона к гибридным угрозам.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Таро выступил на встрече министров, ответственных за внутреннюю безопасность ЕС, которая состоялась в Гданьске. Главной темой дискуссии стало противодействие гибридным угрозам со стороны недружественных государств и использование современных технологий для защиты Европейского Союза.
"Нам угрожают различные опасности - дроны, нарушение воздушного пространства, атаки на критически важную инфраструктуру как на суше, так и на море. Чтобы справиться с этим, необходимо усиливать взаимодействие, отрабатывать действия в различных сценариях и внедрять современные технологии", - отметил Таро.
По словам министра, защита от гибридных угроз должна охватывать не только сухопутную границу, но и морскую и воздушную составляющие.
"Как никогда ранее, важна поддержка Европейского Союза в этом вопросе", - добавил глава эстонского МВД.
Таким образом, Эстония и ее соседи в Балтии активно отрабатывают меры противодействия гибридным атакам РФ, усиливая сотрудничество с другими государствами-членами ЕС и применяя современные технологии для обеспечения безопасности.
Дроны РФ над Европой
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.
В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.
Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.
10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.
Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.
Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.
Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.
Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.
Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.
Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.
В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.
Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.
Днем субботы, 27 сентября, в "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.
Очікування нападу Росії на котрусь країну Балтії - це близько: територія мала і військ для оборони критично мало ; і це створює особливий контекст. Найімовірніші цілі армії Росі - Литва (Сувалкський коридор); або Естонія - невеличка Нарва буквально через короткий міст від Росії.
53-тисячна Нарва виглядає наймовірнішою ціллю, бо по суті це такий крихітний Донбас (і Крим) взірця 2013-го. «Найбільш російське місто Європи». Там до 90-95% російськомовних і російськокультурних. Орієнтовно половина має громадянство РФ (до окупації СССР в 1940-му прикордонна Нарва мала 65% естонського населення, тепер - 6%). Значна частка мешканців міста - ешелоновані вже російськими окупантами росіяни чи їх нащадки.
Місцеві мешканці переважно розмовляють російською і підтримують російську політику. Вони дивляться російські телеканали, читають російські пропагандистські ТГ-канали, щороку виходять на набережну, щоб подивитися концерт до «9мая», який Росія влаштовує саме для них як складник ідеологічної обробки. А в Естонії сил і бажання щось з цим робити дотепер не було.
З цього приводу в російському проєкті «Republic» з'явився цікавий розлогий матеріал «Естонська Нарва на розламі часів». Кілька цитат мешканців Нарви з цієї статті варто навести.
Громадяни Естонії з Нарви Кірілл, його жінка Наталья, дочка Соф'я. Вся рідня Натальї живе в Україні, однак вона твердить: «...я думаю, що Путін все одно правий». Кірілл додає: «Ми не проти Європи, ми самі живемо в Європі, але ми не хочемо, щоб Європа знову ставала нацистською, а там зараз онуки нацистів при владі».
Народжений в Нарві Вадім, ІТ-шник з Таллінна, 31 рік (тобто, СССР вже не застав): «якби в Нарві провели опитування, чи хочуть нарвітяни, щоб Росія приєднала їхнє місто, то 70% відповіли б ствердно. Якщо нас змушують говорити естонською і забороняють російські прапори - це що, демократія?».
Тобто, де-факто Нарва вже окупована Росією. Через мову, через інформаційний пресинг, через культурні наративи. Автори статі про Нарву теж позначили ці причини: «Як так сталось? Люди звикли жити під акомпанемент російського ТБ, яке у Нарві ловиться без проблем та додаткових інструментів».
Тому нікого і не здивує, якщо слідом за російськими ТГ-каналами туди зайдуть і російські танки. «Рятувати» чергових російськомовних.
Але річ в тім, що до російських танків, до прильоту «Герані» панівна більшість громадян будь-якої держави вперто не хоче розуміти: «Камеді клаб», Пушкін і Барто, «Ірония судьби», «Маша і мєдвєдь», російська мова загалом - це теж смертельна зброя Кремля. Це те, що вбиває людей. Буквально, а не метафорично.