Балтійські країни стали полігоном для гібридної війни РФ, - глава МВС Естонії Таро

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що Росія тестує готовність та стійкість балтійського регіону до гібридних загроз.

Про це повідомляє пресслужба МВС Естонії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Таро виступив на зустрічі міністрів, відповідальних за внутрішню безпеку ЄС, яка відбулася у Гданську. Головною темою дискусії стало протидія гібридним загрозам з боку недружніх держав та використання сучасних технологій для захисту Європейського Союзу.

"Нам загрожують різні небезпеки - дрони, порушення повітряного простору, атаки на критично важливу інфраструктуру як на суші, так і на морі. Щоб впоратися з цим, необхідно посилювати взаємодію, відпрацьовувати дії в різних сценаріях і впроваджувати сучасні технології", - зазначив Таро.

За словами міністра, захист від гібридних загроз має охоплювати не лише сухопутний кордон, а й морську та повітряну складові.

"Як ніколи раніше, важливою є підтримка Європейського Союзу в цьому питанні", - додав очільник естонського МВС.

Дрони РФ над Європою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" - головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

