Балтійські країни стали полігоном для гібридної війни РФ, - глава МВС Естонії Таро
Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що Росія тестує готовність та стійкість балтійського регіону до гібридних загроз.
Таро виступив на зустрічі міністрів, відповідальних за внутрішню безпеку ЄС, яка відбулася у Гданську.
Таро виступив на зустрічі міністрів, відповідальних за внутрішню безпеку ЄС, яка відбулася у Гданську. Головною темою дискусії стало протидія гібридним загрозам з боку недружніх держав та використання сучасних технологій для захисту Європейського Союзу.
"Нам загрожують різні небезпеки - дрони, порушення повітряного простору, атаки на критично важливу інфраструктуру як на суші, так і на морі. Щоб впоратися з цим, необхідно посилювати взаємодію, відпрацьовувати дії в різних сценаріях і впроваджувати сучасні технології", - зазначив Таро.
За словами міністра, захист від гібридних загроз має охоплювати не лише сухопутний кордон, а й морську та повітряну складові.
"Як ніколи раніше, важливою є підтримка Європейського Союзу в цьому питанні", - додав очільник естонського МВС.
Дрони РФ над Європою
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.
У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.
Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.
10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.
Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.
Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.
Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.
Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.
Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.
Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.
У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.
Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.
Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" - головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.
Очікування нападу Росії на котрусь країну Балтії - це близько: територія мала і військ для оборони критично мало ; і це створює особливий контекст. Найімовірніші цілі армії Росі - Литва (Сувалкський коридор); або Естонія - невеличка Нарва буквально через короткий міст від Росії.
53-тисячна Нарва виглядає наймовірнішою ціллю, бо по суті це такий крихітний Донбас (і Крим) взірця 2013-го. «Найбільш російське місто Європи». Там до 90-95% російськомовних і російськокультурних. Орієнтовно половина має громадянство РФ (до окупації СССР в 1940-му прикордонна Нарва мала 65% естонського населення, тепер - 6%). Значна частка мешканців міста - ешелоновані вже російськими окупантами росіяни чи їх нащадки.
Місцеві мешканці переважно розмовляють російською і підтримують російську політику. Вони дивляться російські телеканали, читають російські пропагандистські ТГ-канали, щороку виходять на набережну, щоб подивитися концерт до «9мая», який Росія влаштовує саме для них як складник ідеологічної обробки. А в Естонії сил і бажання щось з цим робити дотепер не було.
З цього приводу в російському проєкті «Republic» з'явився цікавий розлогий матеріал «Естонська Нарва на розламі часів». Кілька цитат мешканців Нарви з цієї статті варто навести.
Громадяни Естонії з Нарви Кірілл, його жінка Наталья, дочка Соф'я. Вся рідня Натальї живе в Україні, однак вона твердить: «...я думаю, що Путін все одно правий». Кірілл додає: «Ми не проти Європи, ми самі живемо в Європі, але ми не хочемо, щоб Європа знову ставала нацистською, а там зараз онуки нацистів при владі».
Народжений в Нарві Вадім, ІТ-шник з Таллінна, 31 рік (тобто, СССР вже не застав): «якби в Нарві провели опитування, чи хочуть нарвітяни, щоб Росія приєднала їхнє місто, то 70% відповіли б ствердно. Якщо нас змушують говорити естонською і забороняють російські прапори - це що, демократія?».
Тобто, де-факто Нарва вже окупована Росією. Через мову, через інформаційний пресинг, через культурні наративи. Автори статі про Нарву теж позначили ці причини: «Як так сталось? Люди звикли жити під акомпанемент російського ТБ, яке у Нарві ловиться без проблем та додаткових інструментів».
Тому нікого і не здивує, якщо слідом за російськими ТГ-каналами туди зайдуть і російські танки. «Рятувати» чергових російськомовних.
Але річ в тім, що до російських танків, до прильоту «Герані» панівна більшість громадян будь-якої держави вперто не хоче розуміти: «Камеді клаб», Пушкін і Барто, «Ірония судьби», «Маша і мєдвєдь», російська мова загалом - це теж смертельна зброя Кремля. Це те, що вбиває людей. Буквально, а не метафорично.