Литва не має доказів навмисного порушення повітряного простору РФ, - радник Науседи Матульоніс

Литва готова розширити співпрацю з Україною в підготовці військових

Литовська влада поки не може підтвердити, що російські винищувачі минулого тижня свідомо порушили кордон країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Як зазначається, два російські військові літаки - винищувач СУ-30 та літак-заправник Іл-78 - вилетіли з Калінінградської області РФ і ввечері 23 жовтня перетнули литовську територію на відстані близько 700 метрів, перебуваючи там приблизно 18 секунд.

"Звичайно, можна сказати, що це було навмисне випробування, але з іншого боку, у нас немає чітких доказів цього. Вторгнення було дуже коротким", - зазначив головний радник президента Литви з національної безпеки Дейвідас Матульоніс.

Він додав: "Тим не менш, я б не перебільшував ситуацію чи не стверджував, що це точно було випробування".

За даними Збройних сил Литви, літаки, ймовірно, проводили тренування з дозаправки в повітрі.

Що передувало

23 жовтня литовське Міноборони повідомило, що цього вечора російський літак Су-30 та літак-заправник Іл-78 пролетіли територією Литви близько 700 метрів за 18 секунд.

Для перехоплення російських літаків підняли два іспанських винищувачі Eurofighter Typhoon, які виконують місію повітряного патрулювання НАТО. Наразі вони продовжують патрулювання у повітрі.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав інцидент "кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності".

дружині свої так розповідати будеш .. ідіоти

згвалтування ж не було ..всього 18 сек був в тобі і немає доказів шо навмисно
показати весь коментар
28.10.2025 14:00 Відповісти
коли вам влізуть в сраку по самі гланди буде пізно
показати весь коментар
28.10.2025 14:02 Відповісти
...пересекли литовскую территорию на расстоянии около 700 метров

Ну, то есть, пол-Литвы пролетели, а те ни хрена не предприняли
показати весь коментар
28.10.2025 14:19 Відповісти
Так звичайно в цій ситуації прийняти позу страуса , тобто позу поляка .
показати весь коментар
28.10.2025 14:21 Відповісти
Цікаво, а "чіткі докази" як мають виглядати? Папір з наказом за підписом путіна?
показати весь коментар
28.10.2025 14:22 Відповісти
Як завжди , заблуділісь .
показати весь коментар
28.10.2025 14:26 Відповісти
Ясєнпєнь! Вони ненавмисно туди залетіли! На земній кулі ж більше нема де літати, аніж в Литві. Ось вони і не розрахували...
показати весь коментар
28.10.2025 14:31 Відповісти
"літак Су-30 та літак-заправник Іл-78 пролетіли територією Литви близько 700 метрів за 18 секунд." Джерело: https://censor.net/ua/n3582080

Тобто, Су-39 та Іл-18 летіли із швидкістю 140 км/год?
показати весь коментар
28.10.2025 14:51 Відповісти
нуну,тренування кажете)) повідомите нас, коли зелені чоловічки ***** захоплять Вільнюс.
показати весь коментар
28.10.2025 15:51 Відповісти
 
 