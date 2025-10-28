Литва не має доказів навмисного порушення повітряного простору РФ, - радник Науседи Матульоніс

Литовська влада поки не може підтвердити, що російські винищувачі минулого тижня свідомо порушили кордон країни.

Як зазначається, два російські військові літаки - винищувач СУ-30 та літак-заправник Іл-78 - вилетіли з Калінінградської області РФ і ввечері 23 жовтня перетнули литовську територію на відстані близько 700 метрів, перебуваючи там приблизно 18 секунд.

"Звичайно, можна сказати, що це було навмисне випробування, але з іншого боку, у нас немає чітких доказів цього. Вторгнення було дуже коротким", - зазначив головний радник президента Литви з національної безпеки Дейвідас Матульоніс.

Він додав: "Тим не менш, я б не перебільшував ситуацію чи не стверджував, що це точно було випробування".

За даними Збройних сил Литви, літаки, ймовірно, проводили тренування з дозаправки в повітрі.

Що передувало

23 жовтня литовське Міноборони повідомило, що цього вечора російський літак Су-30 та літак-заправник Іл-78 пролетіли територією Литви близько 700 метрів за 18 секунд.

Для перехоплення російських літаків підняли два іспанських винищувачі Eurofighter Typhoon, які виконують місію повітряного патрулювання НАТО. Наразі вони продовжують патрулювання у повітрі.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав інцидент "кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності".

