Литва не має доказів навмисного порушення повітряного простору РФ, - радник Науседи Матульоніс
Литовська влада поки не може підтвердити, що російські винищувачі минулого тижня свідомо порушили кордон країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Як зазначається, два російські військові літаки - винищувач СУ-30 та літак-заправник Іл-78 - вилетіли з Калінінградської області РФ і ввечері 23 жовтня перетнули литовську територію на відстані близько 700 метрів, перебуваючи там приблизно 18 секунд.
"Звичайно, можна сказати, що це було навмисне випробування, але з іншого боку, у нас немає чітких доказів цього. Вторгнення було дуже коротким", - зазначив головний радник президента Литви з національної безпеки Дейвідас Матульоніс.
Він додав: "Тим не менш, я б не перебільшував ситуацію чи не стверджував, що це точно було випробування".
За даними Збройних сил Литви, літаки, ймовірно, проводили тренування з дозаправки в повітрі.
Що передувало
23 жовтня литовське Міноборони повідомило, що цього вечора російський літак Су-30 та літак-заправник Іл-78 пролетіли територією Литви близько 700 метрів за 18 секунд.
Для перехоплення російських літаків підняли два іспанських винищувачі Eurofighter Typhoon, які виконують місію повітряного патрулювання НАТО. Наразі вони продовжують патрулювання у повітрі.
Президент Литви Гітанас Науседа назвав інцидент "кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності".
згвалтування ж не було ..всього 18 сек був в тобі і немає доказів шо навмисно
Ну, то есть, пол-Литвы пролетели, а те ни хрена не предприняли
Тобто, Су-39 та Іл-18 летіли із швидкістю 140 км/год?