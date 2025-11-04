УКР
Об’єкт ДТЕК атаковано на Одещині: пошкодження значні, ремонт потребуватиме часу

Ворог знову бʼє по енергетиці на Одещині.

Уражено обʼєкт ДТЕК

Як зазначається, вночі РФ завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.

"Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників", - зауважили в компанії.

Також читайте: Є нові знеструмлення через ворожі обстріли, графіки відключень скасовані, але можуть застосовуватися з 16.00, - Міненерго

Масштаби пошкоджень

За даними ДТЕК, пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що цієї ночі ворог масовано атакував дронами Одещину, є влучання у портову та енергетичну інфраструктуру.
  • 30 жовтня Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК у низці регіонів.

Також читайте: РФ знову атакувала енергооб’єкти: знеструмлено всю Донеччину та частину Запоріжжя, Харківщини і Чернігівщини, - Міненерго

Одеська область (3611) енергетика (2860) ДТЕК (2037)
