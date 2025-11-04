Об’єкт ДТЕК атаковано на Одещині: пошкодження значні, ремонт потребуватиме часу

Ворог знову бʼє по енергетиці на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Уражено обʼєкт ДТЕК

Як зазначається, вночі РФ завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.

"Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників", - зауважили в компанії.

Також читайте: Є нові знеструмлення через ворожі обстріли, графіки відключень скасовані, але можуть застосовуватися з 16.00, - Міненерго

Масштаби пошкоджень

За даними ДТЕК, пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що цієї ночі ворог масовано атакував дронами Одещину, є влучання у портову та енергетичну інфраструктуру.

30 жовтня Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК у низці регіонів.

Також читайте: РФ знову атакувала енергооб’єкти: знеструмлено всю Донеччину та частину Запоріжжя, Харківщини і Чернігівщини, - Міненерго