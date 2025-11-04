Об’єкт ДТЕК атаковано на Одещині: пошкодження значні, ремонт потребуватиме часу
Ворог знову бʼє по енергетиці на Одещині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Уражено обʼєкт ДТЕК
Як зазначається, вночі РФ завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.
"Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників", - зауважили в компанії.
Масштаби пошкоджень
За даними ДТЕК, пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу.
Що передувало?
