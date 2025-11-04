Объект ДТЭК атакован на Одесщине: повреждения значительные, ремонт потребует времени
Враг снова наносит удары по энергетике в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Поражен объект ДТЭК
Как отмечается, ночью РФ нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.
"Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей", - отметили в компании.
Масштабы повреждений
По данным ДТЭК, повреждения значительные. Ремонт потребует времени.
Что предшествовало?
