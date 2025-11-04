РУС
Объект ДТЭК атакован на Одесщине: повреждения значительные, ремонт потребует времени

Враг снова наносит удары по энергетике в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Поражен объект ДТЭК

Как отмечается, ночью РФ нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

"Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей", - отметили в компании.

Также смотрите: Враг массированно атаковал дронами Одесщину: есть попадания в портовую и энергетическую инфраструктуру. ФОТОрепортаж

Масштабы повреждений

По данным ДТЭК, повреждения значительные. Ремонт потребует времени.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что этой ночью враг массированно атаковал дронами Одесскую область, есть попадания в портовую и энергетическую инфраструктуру.
  • 30 октября Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК в ряде регионов.

Читайте также: РФ снова атаковала энергообъекты: обесточена вся Донецкая область и часть Запорожской, Харьковской и Черниговской областей, - Минэнерго

Одесская область (3933) энергетика (2747) ДТЭК (552)
