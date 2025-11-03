Є нові знеструмлення через ворожі обстріли, графіки відключень скасовані, але можуть застосовуватися з 16.00, - Міненерго
Через ворожі атаки на енергетичні об’єкти є нові знеструмлення в кількох областях. Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
На пошкоджених об’єктах працюють енергетики
Як зазначається, на пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Графіки погодинних відключень наразі не застосовуються
Завдяки здійсненим аварійно-відновлювальним роботам графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості скасовані в усіх регіонах. Повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піку споживання - з 16:00 до 22:00.
Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.
Що передувало?
- Як повідомлялося, вся Донеччина знеструмлена через удари РФ по енергетичній інфраструктурі.
- У Міненерго повідомили, що РФ знову атакувала енергооб’єкти, знеструмлено всю Донеччину та частину Запоріжжя, Харківщини і Чернігівщини.
- Ворог прицільно б’є по критичній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині, триває ліквідація наслідків атак.
" Спочатку було слово..." (с)
Якось примітивно ЗНЕСТРУМЛЕННЯ, або без світла, як ніби натяк на "лампочку Ілліча".
Якщо у Міненерго малограмотні, то чому Цензор НЕТ, поважний і авторитетний інформаційний ресурс має тиражувати/транслювати/прививати громадскості неграмотність...
Можливо написати "Є нові пошкодження.... внаслідок обстрілів: графіки відключень скасовані, але можуть застосовуватися з 16.00"
Ключові слова ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, яка може бути відключена через руйнування внаслідок ворожих обстрілів.