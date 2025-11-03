Є нові знеструмлення через ворожі обстріли, графіки відключень скасовані, але можуть застосовуватися з 16.00, - Міненерго

Через ворожі атаки на енергетичні об’єкти є нові знеструмлення в кількох областях. Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині.

На пошкоджених об’єктах працюють енергетики

Як зазначається, на пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Графіки погодинних відключень наразі не застосовуються

Завдяки здійсненим аварійно-відновлювальним роботам графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості скасовані в усіх регіонах. Повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піку споживання - з 16:00 до 22:00.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

Що передувало?

Як повідомлялося, вся Донеччина знеструмлена через удари РФ по енергетичній інфраструктурі.

У Міненерго повідомили, що РФ знову атакувала енергооб’єкти, знеструмлено всю Донеччину та частину Запоріжжя, Харківщини і Чернігівщини.

Ворог прицільно б’є по критичній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині, триває ліквідація наслідків атак.

