Є нові знеструмлення через ворожі обстріли, графіки відключень скасовані, але можуть застосовуватися з 16.00, - Міненерго

Споживання електроенергії стабілізувалося

Через ворожі атаки на енергетичні об’єкти є нові знеструмлення в кількох областях. Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

На пошкоджених об’єктах працюють енергетики 

Як зазначається, на пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Запоріжжя: троє поранених, пошкоджено будинки, є знеструмлення (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Графіки погодинних відключень наразі не застосовуються

Завдяки здійсненим аварійно-відновлювальним роботам графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості скасовані в усіх регіонах. Повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піку споживання - з 16:00 до 22:00.

Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

Також читайте: В Україні до кінця цього року посилять фізичний захист на 100 енергооб’єктах

Що передувало?

  • Як повідомлялося, вся Донеччина знеструмлена через удари РФ по енергетичній інфраструктурі.
  • У Міненерго повідомили, що РФ знову атакувала енергооб’єкти, знеструмлено всю Донеччину та частину Запоріжжя, Харківщини і Чернігівщини.
  • Ворог прицільно б’є по критичній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині, триває ліквідація наслідків атак.

03.11.2025 10:42 Відповісти
" Спочатку було слово..." (с)

Якось примітивно ЗНЕСТРУМЛЕННЯ, або без світла, як ніби натяк на "лампочку Ілліча".

Якщо у Міненерго малограмотні, то чому Цензор НЕТ, поважний і авторитетний інформаційний ресурс має тиражувати/транслювати/прививати громадскості неграмотність...

Можливо написати "Є нові пошкодження.... внаслідок обстрілів: графіки відключень скасовані, але можуть застосовуватися з 16.00"

Ключові слова ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, яка може бути відключена через руйнування внаслідок ворожих обстрілів.



03.11.2025 10:53 Відповісти
 
 