Есть новые отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов, графики отключений отменены, но могут применяться с 16.00, - Минэнерго

Потребление электроэнергии стабилизировалось

Из-за вражеских атак на энергетические объекты в нескольких областях произошли новые отключения электроэнергии. Наиболее сложной остается ситуация в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

На поврежденных объектах работают энергетики

Как отмечается, на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Графики почасовых отключений пока не применяются

Благодаря проведенным аварийно-восстановительным работам графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности отменены во всех регионах. Возвращение мер ограничения прогнозируется на период вечернего пика потребления - с 16:00 до 22:00.

Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, вся Донецкая область обесточена из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре.
  • В Минэнерго сообщили, что РФ снова атаковала энергообъекты, обесточена вся Донецкая область и часть Запорожской, Харьковской и Черниговской областей.
  • Враг прицельно бьет по критической инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях, продолжается ликвидация последствий атак.

обстрел (30305) энергетика (2745) Минэнерго (422) отключение света (490)
03.11.2025 10:42 Ответить
Є нові знеструмлення через ворожі обстріли, графіки відключень скасовані, але можуть застосовуватися з 16.00, - Міненерго

" Спочатку було слово..." (с)

Якось примітивно ЗНЕСТРУМЛЕННЯ, або без світла, як ніби натяк на "лампочку Ілліча".

Якщо у Міненерго малограмотні, то чому Цензор НЕТ, поважний і авторитетний інформаційний ресурс має тиражувати/транслювати/прививати громадскості неграмотність...

Можливо написати "Є нові пошкодження.... внаслідок обстрілів: графіки відключень скасовані, але можуть застосовуватися з 16.00"

Ключові слова ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, яка може бути відключена через руйнування внаслідок ворожих обстрілів.



03.11.2025 10:53 Ответить
 
 