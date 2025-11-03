Есть новые отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов, графики отключений отменены, но могут применяться с 16.00, - Минэнерго
Из-за вражеских атак на энергетические объекты в нескольких областях произошли новые отключения электроэнергии. Наиболее сложной остается ситуация в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
На поврежденных объектах работают энергетики
Как отмечается, на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Графики почасовых отключений пока не применяются
Благодаря проведенным аварийно-восстановительным работам графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности отменены во всех регионах. Возвращение мер ограничения прогнозируется на период вечернего пика потребления - с 16:00 до 22:00.
Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, вся Донецкая область обесточена из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре.
- В Минэнерго сообщили, что РФ снова атаковала энергообъекты, обесточена вся Донецкая область и часть Запорожской, Харьковской и Черниговской областей.
- Враг прицельно бьет по критической инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях, продолжается ликвидация последствий атак.
" Спочатку було слово..." (с)
Якось примітивно ЗНЕСТРУМЛЕННЯ, або без світла, як ніби натяк на "лампочку Ілліча".
Якщо у Міненерго малограмотні, то чому Цензор НЕТ, поважний і авторитетний інформаційний ресурс має тиражувати/транслювати/прививати громадскості неграмотність...
Можливо написати "Є нові пошкодження.... внаслідок обстрілів: графіки відключень скасовані, але можуть застосовуватися з 16.00"
Ключові слова ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, яка може бути відключена через руйнування внаслідок ворожих обстрілів.