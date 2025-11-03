Есть новые отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов, графики отключений отменены, но могут применяться с 16.00, - Минэнерго

Из-за вражеских атак на энергетические объекты в нескольких областях произошли новые отключения электроэнергии. Наиболее сложной остается ситуация в Донецкой области.

На поврежденных объектах работают энергетики

Как отмечается, на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Графики почасовых отключений пока не применяются

Благодаря проведенным аварийно-восстановительным работам графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности отменены во всех регионах. Возвращение мер ограничения прогнозируется на период вечернего пика потребления - с 16:00 до 22:00.

Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

Что предшествовало?

Как сообщалось, вся Донецкая область обесточена из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

В Минэнерго сообщили, что РФ снова атаковала энергообъекты, обесточена вся Донецкая область и часть Запорожской, Харьковской и Черниговской областей.

Враг прицельно бьет по критической инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях, продолжается ликвидация последствий атак.

