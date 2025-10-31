В Україні до кінця цього року посилять фізичний захист на 100 енергооб’єктах

В Україні до кінця цього року посилять фізичний захист ще 100 об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це на зустрічі з журналістами заявили віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин, передає Укрінформ.

"Захист об'єктів критичної інфраструктури – це комплексний механізм. Він включає в себе роботу мобільних вогневих груп, застосування РЕБ, ППО та фізичний захист об'єктів. Тобто фізичний захист є лише одним із елементів для прикриття критичної інфраструктури, відповідальність за який несе власник об'єкту, балансоутримувач", – сказав Кулеба.

За його словами, в межах експериментального проєкту, починаючи із 2023 року, Агентство відновлення відповідало за фізичний захист 22 об'єктів "Укренерго" в 14 регіонах.

"Це 46 елементів захисту, з яких 38 виконані на 100%, ще 8 – будуть завершені до кінця року, їх середні стан готовності – близько 90%", – повідомив Кулеба.

Враховуючи, що фізичний захист об'єктів критичної інфраструктури має три рівні: перший – мінімальний, другий – від ураження дронами та уламками ракет, третій – від ураження ракетами, розробляться розробляються різні проєкти захисту.

"Третій рівень означає побудову великих підземних споруд від 10 тис. кв. м із багатьох шарів бетону поряд із існуючими підстанціями. Це коштує мільярди гривень. Після побудови таких споруд у них будуть змонтовані нові підстанції. Існуючі підстанції, поряд із будівництвом, вже оснащені другим рівнем захисту", – уточнив Сухомлин.

Він додав, що Агентство відновлення нині виконує координаційну функцію між усіма відповідальними відомствами за захист.

"Спільно визначено перелік пріоритетних об'єктів, які потребують додаткового фізичного захисту – це 100 об'єктів, які будуть додатково захищені до кінця року", – пвідомив Сухомлин.

Він пояснив, що алгоритм відбору пріоритетного об'єкту формує обласна військова адміністрація та балансоутримувач, спільно з Міненерго.

"Вже зараз в Агентстві відновлення проведена робота із військовими та цивільними інженерами, які дотичні до теми, щодо розробки варіантів фізичного захисту. Балансоутримувачі об'єктів можуть обрати варіанти захисту й адаптувати (в залежності від регіону, особливостей населеного пункту) та побудувати захист. Агентство відновлення відпрацьовує оперативне постачання матеріалів, зокрема з міжнародними партнерами, аби швидше отримати комплектуючі", – сказав Сухомлин.

При цьому фізичний захист об'єктів інфраструктури ускладнюється тим, що ворог постійно удосконалює свої технології.

"Наприклад, останні декілька місяців росія б'є "шахедами" в одну й ту саму точку по 15-20 разів. Зараз "шахеди" несуть до 90 кг бойової частини, при тому, що ще два роки тому бойова частина складала вдвічі менше. Також дрони вражають цілі за наведенням оператора, виконуючи комплекс складних маневрів у польоті. Проте Україна теж удосконалює свій захист та технології. Це стосується як військової, так і цивільної галузі", – підкреслив Кулеба.

Як повідомлялося, раніше в жовтні Кабінет Міністрів виділив понад 6 млрд грн із резервного фонду на захист енергетики.

Також повідомлялося, що Кабмін на засіданні 28 жовтня ухвалив низку рішень, які мають посилити захист критичної інфраструктури.

Зокрема, створено Координаційний центр інженерного захисту, прискорено виділення коштів з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, спрощено будівництво інженерного захисту, а також виділені додаткові кошти на відновлення тих об’єктів, що постраждали від російських атак.

У середині жовтня стало відомо, що рівень готовності захисних споруд третього рівня для підстанцій наразі становить 54%, першого та другого – 95-98%.