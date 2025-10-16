Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Захисні споруди третього рівня на підстанціях наразі готові на 54%, – Агентство відновлення

Захисні споруди третього рівня на підстанціях наразі готові на 54%, – Агентство відновлення

Рівень готовності захисних споруд третього рівня для підстанцій наразі становить 54%, першого та другого – 95-98%.

Про це розповів голова Державного агентства розвитку громад та територій Сергій Сухомлин в інтерв'ю виданню Главком.

"Якщо беремо третій рівень, треба розуміти: це захист від ураження ракет та авіації. Це величезна споруда, яка покриває повністю всю підстанцію. Її розміри – від 10 тис. кв. м, а висота – 20-24 метри. Вона складається з багатьох шарів бетону. Рівень готовності цих об'єктів, які захищатимуть підстанції, нині коливається до 54%" – сказав Сухомлин.

Він зазначив, що середня вартість облаштування третього рівня захисту складає 5 млрд грн.

Видатки на перший і другий рівні захисту сукупно зменшено на 15,6 млрд грн, оскільки кошти витрачалися на непотрібний благоустрій територій довкола підстанцій.

"Щодо облаштування захисту на великих підстанціях 330 кВ і 750 кВ. Станом на осінь 2024 року виконання робіт складало 60-80%. Зараз – 95-98%. На деяких із них потрібно встановити додаткові захисні екрани. Однак цього не можемо зробити через те, що "Укренерго" потрібно вимикати трансформатор. Разом із тим, склалася така ситуація, що це єдиний трансформатор, який може працювати сьогодні в цьому районі", – пояснив Сухомлин.

Він навів як приклад підстанцію, по якій за день ворог випустив до 20 шахедів, і з них у середньому 5-6 дісталися цілі. У результаті було пошкоджено протидетонаційний екран ("антидронову сітку"), натомість бетонний захист лишився неушкодженим, чим захистив трансформатори від уламків.

"Якщо в попередні роки окупанти запускали шахеди з масою боєкомплекту в 40-50 кг, то тепер ворожі дрони здатні нести до 90 кг вибухівки. До того ж шахеди заходять на об'єкти один за одним, тим самим збільшуючи силу ураження. Відповідно, ці нюанси також треба враховувати під час облаштування захисту енергооб'єктів", – зауважив Сухомлин.

Він додав, що активно в роботу по захисту електричних підстанцій на 110 кВ і 150 кВ включилися Запорізька і Харківська обласні військові адміністрації. У Запорізькій області визначено 12 пріоритетних об'єктів.

"До кінця року закриємо питання щодо восьми об’єктів, у січні наступного року – захист отримують ще чотири підстанції. Тобто захист є, і він щодня працює. При цьому ворог постійно удосконалює свої технології, змінює тактику. Але і ми надбудовуємо, розбудовуємо об'єкти, за які відповідальні як Агентство", – резюмував Сухомлин.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялося, що Рахункова палата оприлюднила звіт за результатами аудиту експериментального проєкту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Згідно з документом, у 2023-2024 роках на проєкт передбачили 35,9 млрд грн, фактично надійшло 29,97 млрд грн, однак використано було лише 18,71 млрд грн.

До того стало відомо, що Київ спрямував на захист інфраструктурних об'єктів уже 2,7 млрд грн, а роботи з облаштування захисту першого рівня були прийняті комісією за участі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Перед тим Кабінет Міністрів дозволив "Укренерго" змінювати умови договорів для добудови захисних споруд.

До того "Укренерго" повністю завершило будівництво першої черги споруд пасивного захисту для обладнання своїх підстанцій, а в першому кварталі 2026 року має завершити другу чергу.

захист (46) обстріл (94) енергетика (454) електроенергія (4407) відключення світла (634)
Что, опять на 54%? Т.е. счетная палата врет? А как же бравурные отчёты мининфраструктуры перед этим? Как уже задолбали со своим враньем за эти годы.

16.10.2025 20:43 Відповісти
Їжте не обляпайтесь зебуїни.Текстів вистачить надовно ішаку і головне більшість задоволені
16.10.2025 20:47 Відповісти
Наполовину вагітна..зелені козли..
16.10.2025 20:44 Відповісти
роботи з облаштування захисту першого рівня були прийняті комісією за участі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Джерело: https://censor.net/n3580113

Це все,що потрібно знати .Дивно,що прибиральниці там не було на прийомці
16.10.2025 20:44 Відповісти
При черговому влучанні будуть бздіти своїми смердючими ротами, що їм ще треба 2-3 роки щоб завершити решту 46%
Окрім як мародерити та влаштовувати численні розпили, ніхто нічого робити не збирається.
16.10.2025 20:45 Відповісти
1рівень- пісок, 2 рівень-знов пісок, 3 рівень - ще більше піску
16.10.2025 20:51 Відповісти
Ну я так и предполагал. Даже эти цифры можно делить на 3 или 4 смело. Китайцы за 3 года новые ТЭЦ строят с нуля. Эти три года бетонную стену построить не могут. Масштабы распила поражают.
16.10.2025 21:27 Відповісти
Звіт Рахункової палати на тему "Реалізація експериментального проекту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору" (відповідальний за звіт - заступник Голови Рахункової палати Сергій Ключко).
Було встановлено що даний "проєкт":
- мав належну нормативно-правову основу та визначену мету, але неповною мірою відповідав вимогам ********* проектного менеджменту;
- мав недосконалу систему моніторингу та звітування;
- містив прогалини на етапі формування бізнес-кейсу:
- не були оцінені вимоги до проекту;
- не були визначені обсяги людських, фінансових та матеріальних ресурсів, необхідних для реалізації проекту;
- не визначені показники, яких необхідно досягти;
- не визначено ролей учасників та механізми їхньої координації;
- мав фінансове забезпечення з непрогнозованих та несталих джерел.
Звіт чітко показав тотальний рівень безладу, непрофесійності і відвертого саботажу всіх структур влади - від президента до ВР, Кабміну, та інших бутафорних складових "Квартального" цирку.
https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=2804
16.10.2025 21:56 Відповісти
"Рівень готовності цих об'єктів, які захищатимуть підстанції, нині коливається до 54%"

А ЯКОГО ХЄРА ВІН КОЛИВАЄТЬСЯ ??? ВІН АБО Є, АБО ЙОГО НЕМАЄ! ПИДЗУНИ
16.10.2025 22:26 Відповісти

