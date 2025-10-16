Захисні споруди третього рівня на підстанціях наразі готові на 54%, – Агентство відновлення

Рівень готовності захисних споруд третього рівня для підстанцій наразі становить 54%, першого та другого – 95-98%.

Про це розповів голова Державного агентства розвитку громад та територій Сергій Сухомлин в інтерв'ю виданню Главком.

"Якщо беремо третій рівень, треба розуміти: це захист від ураження ракет та авіації. Це величезна споруда, яка покриває повністю всю підстанцію. Її розміри – від 10 тис. кв. м, а висота – 20-24 метри. Вона складається з багатьох шарів бетону. Рівень готовності цих об'єктів, які захищатимуть підстанції, нині коливається до 54%" – сказав Сухомлин.

Він зазначив, що середня вартість облаштування третього рівня захисту складає 5 млрд грн.

Видатки на перший і другий рівні захисту сукупно зменшено на 15,6 млрд грн, оскільки кошти витрачалися на непотрібний благоустрій територій довкола підстанцій.

"Щодо облаштування захисту на великих підстанціях 330 кВ і 750 кВ. Станом на осінь 2024 року виконання робіт складало 60-80%. Зараз – 95-98%. На деяких із них потрібно встановити додаткові захисні екрани. Однак цього не можемо зробити через те, що "Укренерго" потрібно вимикати трансформатор. Разом із тим, склалася така ситуація, що це єдиний трансформатор, який може працювати сьогодні в цьому районі", – пояснив Сухомлин.

Він навів як приклад підстанцію, по якій за день ворог випустив до 20 шахедів, і з них у середньому 5-6 дісталися цілі. У результаті було пошкоджено протидетонаційний екран ("антидронову сітку"), натомість бетонний захист лишився неушкодженим, чим захистив трансформатори від уламків.

"Якщо в попередні роки окупанти запускали шахеди з масою боєкомплекту в 40-50 кг, то тепер ворожі дрони здатні нести до 90 кг вибухівки. До того ж шахеди заходять на об'єкти один за одним, тим самим збільшуючи силу ураження. Відповідно, ці нюанси також треба враховувати під час облаштування захисту енергооб'єктів", – зауважив Сухомлин.

Він додав, що активно в роботу по захисту електричних підстанцій на 110 кВ і 150 кВ включилися Запорізька і Харківська обласні військові адміністрації. У Запорізькій області визначено 12 пріоритетних об'єктів.

"До кінця року закриємо питання щодо восьми об’єктів, у січні наступного року – захист отримують ще чотири підстанції. Тобто захист є, і він щодня працює. При цьому ворог постійно удосконалює свої технології, змінює тактику. Але і ми надбудовуємо, розбудовуємо об'єкти, за які відповідальні як Агентство", – резюмував Сухомлин.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялося, що Рахункова палата оприлюднила звіт за результатами аудиту експериментального проєкту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Згідно з документом, у 2023-2024 роках на проєкт передбачили 35,9 млрд грн, фактично надійшло 29,97 млрд грн, однак використано було лише 18,71 млрд грн.

До того стало відомо, що Київ спрямував на захист інфраструктурних об'єктів уже 2,7 млрд грн, а роботи з облаштування захисту першого рівня були прийняті комісією за участі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Перед тим Кабінет Міністрів дозволив "Укренерго" змінювати умови договорів для добудови захисних споруд.

До того "Укренерго" повністю завершило будівництво першої черги споруд пасивного захисту для обладнання своїх підстанцій, а в першому кварталі 2026 року має завершити другу чергу.