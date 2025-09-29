Кабмін дозволив "Укренерго" змінювати умови договорів для добудови захисних споруд
Кабінет Міністрів вніс зміни до правил публічних закупівель, дозволивши "Укренерго" на період воєнного стану змінювати істотні умови вже укладених договорів, якщо понад 75% їх вартості фінансується за кошти грантів, кредитів чи позик міжнародних фінансових організацій.
Як посянили у пресслужбі Мінекономіки, оновлення дає змогу адаптувати чинні договори до правил міжнародних організацій і тим самим залучати їхні ресурси. При цьому зміни поширюються і на підписані раніше контракти.
"Цим рішенням ми відкриваємо можливість для НЕК "Укренерго" адаптовувати чинні договори до правил міжнародних організацій. Це ключова умова для залучення грантів і кредитів від Світового банку, ЄБРР та інших інституцій. Завдяки цьому механізму Україна зможе завершити будівництво захисних споруд на підстанціях, оперативно відновлювати обладнання у випадку руйнування та зміцнити стійкість енергосистеми в умовах воєнних загроз", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.
Раніше міжнародні процедури застосовувалися лише для закупівель, де фінансування від МФО було передбачене з початку проєкту. Якщо співфінансування від Світового банку чи ЄБРР з’являлося вже після укладення договору за українським законодавством, перевести такий договір на міжнародні правила було неможливо.
Водночас міжнародні фінансові організації вимагають, щоб закупівлі за їхні кошти проходили за їхніми процедурами, тому виникла потреба у додатковому механізмі, зазначають у Мінекономіки. Нове рішення дозволяє поширити міжнародні правила і на чинні договори, якщо понад 75% їх вартості покривається коштами партнерів.
Механізм відкриває шлях до фінансування не лише нових, а й наявних проєктів "Укренерго". Зокрема, йдеться про будівництво захисних споруд для автотрансформаторів у межах проєкту Re-PoWER, що підвищить стійкість енергосистеми та зменшить навантаження на тарифи споживачів, додали у міністерстві.
Раніше повідомлялось, "Укренерго" повністю завершило будівництво першої черги споруд пасивного захисту для обладнання своїх підстанцій, а в першому кварталі 2026 року має завершити другу чергу.
