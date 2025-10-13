Київ спрямував на захист об’єктів інфраструктури 2,7 мільярда, – Кличко

Київ спрямував на захист інфраструктурних об'єктів уже 2,7 млрд грн, а роботи з облаштування захисту першого рівня були прийняті комісією за участі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко напередодні засідання Ради оборони міста.

"Після завершення облаштування захисту першого рівня, який був прийнятий комісією за участі Держспецзв'язку, ми сформували програму з резервного енергозабезпечення та захисту найважливіших об'єктів другого рівня. Це ті об'єкти, над якими будуються залізобетонні укриття", – сказав Кличко.

Він додав, що за роботу зі зведення бетонних укриттів бралося Агенство з відновлення при Мінінфраструктури.

"Столиця на такі укриття передбачила загалом 3,7 млрд грн і вже спрямувала з них 2,7 млрд грн. Тобто фінансовий ресурс забезпечений, а програму місту довелося реалізовувати самотужки. І Київ це робить", – зазначив Кличко.

Він також зауважив що саме Рада оборони міста затверджувала й ухвалювала рішення щодо захисних заходів, адже її представники мають відповідну компетенцію, досвід та фаховий підхід.

"До Ради входять представники ЗСУ, ДСНС, СБУ, МВС, прокуратури та інших структур. На моє переконання, в умовах війни саме такий підхід є виправданим та ефективним: військові і силовики мають формувати чіткі орієнтири щодо безпеки", – підкреслив мер Києва.

Раніше Кличко заявив, що Київ цього року виділив понад 4 млрд грн на будівництво нових та ремонт існуючих найпростіших укриттів та захисних споруд, однак станом на вересень, тобто за вісім місяців року, з усього обсягу коштів районами освоєно тільки 819 млн грн – приблизно 20%.

На початку жовтня повідомлялося, що Київрада виділила 1,5 млрд грн на мобільні укриття.