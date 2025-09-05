Райони Києва цього року освоїли тільки 20% виділених коштів на ремонт укриттів, – Кличко

Київ цього року виділив понад 4 млрд грн на будівництво нових та ремонт існуючих найпростіших укриттів та захисних споруд, однак станом на вересень, тобто за вісім місяців року, з усього обсягу коштів районами освоєно тільки 819 млн грн – приблизно 20%.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко за результатами огляду разом з головами районів столиці укриттів Солом'янського району.

"Звернувся до голів районів відповідально поставитися до своїх обов'язків, зокрема, щодо облаштування укриттів. Робитимемо такі перевірки і в інших районах. Незадовільні темпи використання виділених коштів на облаштування укриттів у Солом'янському, Деснянському, Голосіївському районах", – зазначив Кличко.

За словами Кличка, сьогодні в столиці є понад 4 350 об'єктів-укриттів, рзних за типом, власністю та технічними характеристиками. Із них державної форми власності – 696, комунальної – 2576, приватної – 1084.

Від початку повномасштабної війни було відремонтовано майже 2,5 тис. укриттів та сховищ – на це місто спрямувало майже 3,4 млрд грн. Кошти виділяють райдержадміністраціям столиці, які організовують і відповідають за ремонти.

Як повідомлялося, в липні Центральна закупівельна організація, що належить до сфери управління Агентства відновлення України, оголосила про проведення попередніх ринкових консультацій щодо первинних (мобільних) укриттів.

У березні цього року Кабінет Міністрів затвердив Стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року.