Агентство відновлення готує централізовані закупівлі мобільних укриттів
Центральна закупівельна організація, що належить до сфери управління Агентства відновлення України, оголосила про проведення попередніх ринкових консультації щодо первинних (мобільних) укриттів.
Про це йдеться в повідомленні Агентства.
Метою є аналіз ринку через збір рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання.
"Укриття необхідні для потреб територіальних громад у місцях можливого скупчення людей на місцевості (на зупинках транспорту, у парках, місцях відпочинку тощо), закладів освіти, охорони здоров'я та інших об'єктів соціальної інфраструктури, з урахуванням вимог до безпеки у сфері цивільного захисту", – зазначили в Агентстві.
До участі запрошуються виробники, постачальники, офіційні дистриб'ютори, інженерно-будівельні компанії, експертні організації, та інші зацікавлені сторони.
Однією з умов участі у майбутніх тендерах є досвід поставок – приклади реалізованих проєктів в Україні або за кордоном та поставки для потреб обласних військових (державних) адміністрацій, органів місцевого самоврядування, військових, військово-цивільних адміністрацій населених пунктів тощо.
Кінцевий термін подання пропозицій: до 10 серпня 2025 року включно.
Як повідомлялося, в березні цього року Кабінет Міністрів затвердив Стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року.
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В містах вже є такі «укриття». В них ширяються нарики, сруть.і сцуть.бухарикі і бомжі, а діти курочпть там все підряд, перетворюючі на паску з гімна і палок.
Укриття мають бути обладнанні і спеціальні які діють цілодобову і в них завжди є правоохоронець та доглядач приміщення з оплатою їх праці