Третина коштів не використана, захисні споруди недобудовані: Рахункова палата затвердила звіт про зведення захисту для енергетики

Рахункова палата оприлюднила звіт за результатами аудиту експериментального проєкту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

Згідно із документом, у 2023-2024 роках на проєкт передбачили 35,9 млрд грн, фактично надійшло 29,97 млрд грн, однак використано було лише 18,71 млрд грн, повідомляє пресслужба відомства.

"За результатами аудиту було встановлено, що за весь час реалізації експериментального проєкту було забезпечено середній рівень готовності захисних споруд від безпілотних літальних апаратів менш, ніж на три чверті від запланованого, а фортифікаційних споруд протиракетного захисту – менше, ніж на чверть", – зазначається у повідомленні.

При цьому проведений аудит виявив нищку недоліків при підготовці та у процесі реалізації проєкту. Зокрема, Держагентство відновлення, яке координувало його виконання, не мало належного досвіду у сфері захисту енергетичної інфраструктури. Аналогічні проблеми зафіксовано у регіональних службах відновлення та підрядників.

Рахункова палата також зауважила, що реалізація проєкту велася за спрощеною процедурою "проєктуй-будуй", яка не має належного законодавчого врегулювання.

"Підхід, коли функції забезпечення проведення проєктування, експертизи та здійснення авторського нагляду покладаються безпосередньо на підрядника, суттєво знизив рівень прозорості та конкуренції. Закупівлі здійснювались через прямі договори без відкритих торгів. Незважаючи на спрощені процедури, на кінець 2024 року роботи з захисту об’єктів критичної інфраструктури залишилися незавершеними, а більшість фортифікаційних споруд – недобудованими", – вказують у Рахунковій палаті.

Водночас через недостатній контроль замовників виявлено завищення договірної ціни, виду, обсягу та вартості робіт, а також невідображення боргових зобов’язань в обліку.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Окремо встановлено, що частина міжнародної технічної та гуманітарної допомоги залишалася невикористаною. Наразі частину майна поновлено на баланси і передано на відповідальне зберігання.

За результатами аудиту Рахункова палата надала низку рекомендацій уряду, Агентству відновлення та службам відновлення у регіонах.

Раніше повідомлялось, що Київ спрямував на захист інфраструктурних об'єктів уже 2,7 млрд грн, а роботи з облаштування захисту першого рівня були прийняті комісією за участі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.