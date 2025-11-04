Румыния поднимала в воздух истребители F-16 и Eurofighter из-за атак РФ вблизи Дуная
В ночь с 3 на 4 ноября Министерство обороны Румынии подняло в воздух четыре самолета из-за российских атак к северу от Дуная.
Об этом сообщает Digi24, передает Цензор.НЕТ.
Как отметили в ведомстве, российские войска нанесли два удара по украинской портовой инфраструктуре на Дунае, после чего на украинском берегу наблюдались многочисленные взрывы.
В 00:17 с авиабазы Фетешть взлетели два истребителя F-16, а в 02:45 - еще два немецких Eurofighter Typhoon, дислоцированные на базе "Михаил Когелнихану". Их экипажам было разрешено поражать воздушные цели в случае входа в национальное воздушное пространство Румынии, однако никаких несанкционированных вторжений не зафиксировали.
"Министерство национальной обороны решительно осуждает нападения Российской Федерации на украинскую гражданскую инфраструктуру - действия, которые являются серьезным нарушением международного права и угрозой региональной безопасности", - говорится в заявлении.
В ведомстве добавили, что Румыния остается в постоянном контакте с союзниками по НАТО и ЕС, поддерживая высокий уровень бдительности и готовности к реагированию.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что этой ночью враг массированно атаковал дронами Одесскую область, есть попадания в портовую и энергетическую инфраструктуру.
- 30 октября Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК в ряде регионов.
Враг снова бьет по энергетике в Одесской области.
