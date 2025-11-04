Ця безглузда війна має закінчитися. Мир можливий завдяки Трампу, - посол США при НАТО Вітакер
Посол США при НАТО Метью Вітакер після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про необхідність завершити "цю безглузду війну".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі посла у соцмережі Х.
"Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед", – написав Вітакер.
Візит Вітакера в Україну
Напередодні Вітакер вперше прибув в Україну. Він очолив делегацію Північноатлантичного альянсу.
Посол США при НАТО провів зустріч із міністром оборони Денисом Шмигалем.
За словами глави міноборони України, з делегацією НАТО обговорили інновації та захист українського неба від ворожих дронів і ракет, зокрема під час зимового періоду.
щоб там працювали волонтери.
ось бачила у Стамбулі на майдані СултанАхмет працюють студенти - волонтери і усім туристам допомагають рішати проблеми
Спасибо Трампушке за это !
Україна та Українці боронять свою країну від путлєра та його рашисько-фашиських ідей по знищенню України!
Тобто Ви переконуєте кого в закінченні війни, Україну?
Тобто нам треба капітулювати?
Розумна людина, а верзе як божевільний!
ТАК ПОСЛУ І ПОЯСНИТЬ Годі бути толерантними
Read this article https://texty.org.ua/d/2023/stolen_heritage/en in English.
https://texty.org.ua/d/2023/stolen_heritage/?fbclid=IwY2xjawNJsahleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF2RHN6TXlXS1dGTXFWZjBVAR7bi2kdvEPn35QzCiE7Xg6LeDnxkA361A162ajReUK8SXC2BGiEenvgKdnK7Q_aem_iQtqNprw3qK27QpY7KY4YA