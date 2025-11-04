Ця безглузда війна має закінчитися. Мир можливий завдяки Трампу, - посол США при НАТО Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про необхідність завершити "цю безглузду війну".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі посла у соцмережі Х.

"Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед", – написав Вітакер.

Візит Вітакера в Україну

Напередодні Вітакер вперше прибув в Україну. Він очолив делегацію Північноатлантичного альянсу.

Посол США при НАТО провів зустріч із міністром оборони Денисом Шмигалем.

За словами глави міноборони України, з делегацією НАТО обговорили інновації та захист українського неба від ворожих дронів і ракет, зокрема під час зимового періоду.

