Новини Візит Вітакера до України
Ця безглузда війна має закінчитися. Мир можливий завдяки Трампу, - посол США при НАТО Вітакер

У Києві посол США при НАТО заявив про "єдиний шлях до миру" — через Трампа

Посол США при НАТО Метью Вітакер після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про необхідність завершити "цю безглузду війну".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі посла у соцмережі Х.

"Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед", – написав Вітакер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп забезпечуватиме дотримання нових санкцій США проти Росії, - Вітакер

Візит Вітакера в Україну

Напередодні Вітакер вперше прибув в Україну. Він очолив делегацію Північноатлантичного альянсу.

Посол США при НАТО провів зустріч із міністром оборони Денисом Шмигалем. 

За словами глави міноборони України, з делегацією НАТО обговорили інновації та захист українського неба від ворожих дронів і ракет, зокрема під час зимового періоду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США прогнозують додаткові $2 млрд для постачання зброї Україні через PURL

Зеленський Володимир (26042) війна в Україні (6795) Вітакер Метью (39)
Топ коментарі
+9
Ще один "трампонутий" на всю голову з США. Ну от як можна позичити очі у Сірка і назвати вітчизняну війну "безглуздою" українцям!
показати весь коментар
04.11.2025 09:23 Відповісти
+6
Скоро ці холуї будуть казати, що Земля обертається навколо Сонця "завдяки Трампу".
показати весь коментар
04.11.2025 09:25 Відповісти
+6
Пане Вітакер, Ви розумієте взагалі свою риторику?
Україна та Українці боронять свою країну від путлєра та його рашисько-фашиських ідей по знищенню України!
Тобто Ви переконуєте кого в закінченні війни, Україну?
Тобто нам треба капітулювати?
Розумна людина, а верзе як божевільний!
показати весь коментар
04.11.2025 09:27 Відповісти
Схоже, в Держдепі інших вже й немає. Біда.
показати весь коментар
04.11.2025 09:32 Відповісти
Треба їм на кордоні при вʼїзді до України читати лекцію про історію Русі
щоб там працювали волонтери.
ось бачила у Стамбулі на майдані СултанАхмет працюють студенти - волонтери і усім туристам допомагають рішати проблеми
показати весь коментар
04.11.2025 09:33 Відповісти
Прошла зима, настанет лето
Спасибо Трампушке за это !
показати весь коментар
04.11.2025 09:36 Відповісти
Ну чому ж вона безглузда ? Кацапи вкрали історію України, назву, скарби , нищили українців, нищили мову, культуру. ВУЗЬКОГЛАЗІ Івани Івановичі і Іванови ґвалтують українських дітей і жінок і претендують на Русь. РАШКУ ТРЕБА РОЗВАЛИТИ, щоб вона припинила бути загрозою для світу.
ТАК ПОСЛУ І ПОЯСНИТЬ Годі бути толерантними
показати весь коментар
04.11.2025 09:29 Відповісти
Украдені скарбиУ двох російських музеях ми виявили 110 тис. археологічних знахідок з України
Read this article https://texty.org.ua/d/2023/stolen_heritage/en in English.
https://texty.org.ua/d/2023/stolen_heritage/?fbclid=IwY2xjawNJsahleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF2RHN6TXlXS1dGTXFWZjBVAR7bi2kdvEPn35QzCiE7Xg6LeDnxkA361A162ajReUK8SXC2BGiEenvgKdnK7Q_aem_iQtqNprw3qK27QpY7KY4YA
показати весь коментар
04.11.2025 09:35 Відповісти
Трамп порішає?
показати весь коментар
04.11.2025 09:31 Відповісти
Ну а як-жеж без Трампа? Дід сказав - дід зробив. За 24 години.
показати весь коментар
04.11.2025 09:33 Відповісти
"Мир можливий завдяки Трампу" - так, мабуть можливий, але Трамп досі проти
показати весь коментар
04.11.2025 09:34 Відповісти
Разом з Трампом до управління США прийшла ціла плеяда таких "особливо розумово обдарованих" типу Вітакер, Віткофф, Венс і інших "братів по розуму" Трампа.
показати весь коментар
04.11.2025 09:34 Відповісти
Трампонутий не бажає тримати біля себе людей розумніше за себе. А якщо у трампанутого IQ десь 3, то у його оточення ще нижче
показати весь коментар
04.11.2025 10:06 Відповісти
Йдіть do dupy, мерзенні гендлярі!
показати весь коментар
04.11.2025 09:38 Відповісти
Карусель по замкнутому кругу
показати весь коментар
04.11.2025 09:40 Відповісти
Яке марення ! Війна продовжується дякуючи Краснову
показати весь коментар
04.11.2025 09:44 Відповісти
Завдяки Тампону ця війна і йде. Бо Тампон запевнив )(уйла що все захоплене ним узаконить і відмаже від Гаагського трибуналу
показати весь коментар
04.11.2025 09:52 Відповісти
Кажи це *****.
показати весь коментар
04.11.2025 09:57 Відповісти
Дебіл....***, не я сказав, а лошадь ху... ла
показати весь коментар
04.11.2025 09:59 Відповісти
"Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед", - написав Вітакер. Джерело: https://censor.net/ua/n3583159 Так ось цікаво, мир залежить від ************* трампакса, чи його хазаіна - куйла??? А краснов (трампакс), не за мир, а за капітуляцію України, щоб в майбутнім стати "гей'роєм пинкдогстана"...
показати весь коментар
04.11.2025 10:15 Відповісти
 
 