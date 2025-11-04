Эта бессмысленная война должна закончиться. Мир возможен благодаря Трампу, - посол США при НАТО Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости завершить "эту бессмысленную войну".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте посла в соцсети Х.

"Я высказал мнение, что эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, является единственным возможным путем вперед", – написал Уитакер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп будет обеспечивать соблюдение новых санкций США против России, - Уитакер

Визит Уитакера в Украину

Накануне Уитакер впервые прибыл в Украину. Он возглавил делегацию Североатлантического альянса.

Посол США при НАТО провел встречу с министром обороны Денисом Шмыгалем.

По словам главы Минобороны Украины, с делегацией НАТО обсудили инновации и защиту украинского неба от вражеских дронов и ракет, в частности в зимний период.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США прогнозируют дополнительные $2 млрд для поставок оружия Украине через PURL