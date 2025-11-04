РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10294 посетителя онлайн
Новости Визит Уитакера в Украину
1 384 27

Эта бессмысленная война должна закончиться. Мир возможен благодаря Трампу, - посол США при НАТО Уитакер

В Киеве посол США при НАТО заявил о "единственном пути к миру" — через Трампа

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости завершить "эту бессмысленную войну".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте посла в соцсети Х.

"Я высказал мнение, что эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, является единственным возможным путем вперед", – написал Уитакер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп будет обеспечивать соблюдение новых санкций США против России, - Уитакер

Визит Уитакера в Украину

Накануне Уитакер впервые прибыл в Украину. Он возглавил делегацию Североатлантического альянса.

Посол США при НАТО провел встречу с министром обороны Денисом Шмыгалем.

По словам главы Минобороны Украины, с делегацией НАТО обсудили инновации и защиту украинского неба от вражеских дронов и ракет, в частности в зимний период.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США прогнозируют дополнительные $2 млрд для поставок оружия Украине через PURL

Автор: 

Зеленский Владимир (22469) война в Украине (6742) Уитакер Мэтью (39)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Ще один "трампонутий" на всю голову з США. Ну от як можна позичити очі у Сірка і назвати вітчизняну війну "безглуздою" українцям!
показать весь комментарий
04.11.2025 09:23 Ответить
+11
Скоро ці холуї будуть казати, що Земля обертається навколо Сонця "завдяки Трампу".
показать весь комментарий
04.11.2025 09:25 Ответить
+11
Пане Вітакер, Ви розумієте взагалі свою риторику?
Україна та Українці боронять свою країну від путлєра та його рашисько-фашиських ідей по знищенню України!
Тобто Ви переконуєте кого в закінченні війни, Україну?
Тобто нам треба капітулювати?
Розумна людина, а верзе як божевільний!
показать весь комментарий
04.11.2025 09:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще один "трампонутий" на всю голову з США. Ну от як можна позичити очі у Сірка і назвати вітчизняну війну "безглуздою" українцям!
показать весь комментарий
04.11.2025 09:23 Ответить
Схоже, в Держдепі інших вже й немає. Біда.
показать весь комментарий
04.11.2025 09:32 Ответить
Треба їм на кордоні при вʼїзді до України читати лекцію про історію Русі
щоб там працювали волонтери.
ось бачила у Стамбулі на майдані СултанАхмет працюють студенти - волонтери і усім туристам допомагають рішати проблеми
показать весь комментарий
04.11.2025 09:33 Ответить
Скоро ці холуї будуть казати, що Земля обертається навколо Сонця "завдяки Трампу".
показать весь комментарий
04.11.2025 09:25 Ответить
Прошла зима, настанет лето
Спасибо Трампушке за это !
показать весь комментарий
04.11.2025 09:36 Ответить
Пане Вітакер, Ви розумієте взагалі свою риторику?
Україна та Українці боронять свою країну від путлєра та його рашисько-фашиських ідей по знищенню України!
Тобто Ви переконуєте кого в закінченні війни, Україну?
Тобто нам треба капітулювати?
Розумна людина, а верзе як божевільний!
показать весь комментарий
04.11.2025 09:27 Ответить
Ну чому ж вона безглузда ? Кацапи вкрали історію України, назву, скарби , нищили українців, нищили мову, культуру. ВУЗЬКОГЛАЗІ Івани Івановичі і Іванови ґвалтують українських дітей і жінок і претендують на Русь. РАШКУ ТРЕБА РОЗВАЛИТИ, щоб вона припинила бути загрозою для світу.
ТАК ПОСЛУ І ПОЯСНИТЬ Годі бути толерантними
показать весь комментарий
04.11.2025 09:29 Ответить
Украдені скарбиУ двох російських музеях ми виявили 110 тис. археологічних знахідок з України
Read this article https://texty.org.ua/d/2023/stolen_heritage/en in English.
https://texty.org.ua/d/2023/stolen_heritage/?fbclid=IwY2xjawNJsahleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF2RHN6TXlXS1dGTXFWZjBVAR7bi2kdvEPn35QzCiE7Xg6LeDnxkA361A162ajReUK8SXC2BGiEenvgKdnK7Q_aem_iQtqNprw3qK27QpY7KY4YA
показать весь комментарий
04.11.2025 09:35 Ответить
Всі війни мають сенс лише для тих хто ними керує з високих кабінетів.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:18 Ответить
Трамп порішає?
показать весь комментарий
04.11.2025 09:31 Ответить
Трамп міг би порішати, але нічого для цього не робить. Завдяки тому, що саме він, миротворець хренов на сьогодні є президентом США ця війна власне і продовжується, навіть більше - йде шляхом ескалації. Найгірше - що саме його дії стримують іншиху ввиріщенніі припинення війни.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:26 Ответить
Ну а як-жеж без Трампа? Дід сказав - дід зробив. За 24 години.
показать весь комментарий
04.11.2025 09:33 Ответить
"Мир можливий завдяки Трампу" - так, мабуть можливий, але Трамп досі проти
показать весь комментарий
04.11.2025 09:34 Ответить
Разом з Трампом до управління США прийшла ціла плеяда таких "особливо розумово обдарованих" типу Вітакер, Віткофф, Венс і інших "братів по розуму" Трампа.
показать весь комментарий
04.11.2025 09:34 Ответить
Трампонутий не бажає тримати біля себе людей розумніше за себе. А якщо у трампанутого IQ десь 3, то у його оточення ще нижче
показать весь комментарий
04.11.2025 10:06 Ответить
Йдіть do dupy, мерзенні гендлярі!
показать весь комментарий
04.11.2025 09:38 Ответить
Карусель по замкнутому кругу
показать весь комментарий
04.11.2025 09:40 Ответить
Яке марення ! Війна продовжується дякуючи Краснову
показать весь комментарий
04.11.2025 09:44 Ответить
Завдяки Тампону ця війна і йде. Бо Тампон запевнив )(уйла що все захоплене ним узаконить і відмаже від Гаагського трибуналу
показать весь комментарий
04.11.2025 09:52 Ответить
Кажи це *****.
показать весь комментарий
04.11.2025 09:57 Ответить
Дебіл....***, не я сказав, а лошадь ху... ла
показать весь комментарий
04.11.2025 09:59 Ответить
"Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед", - написав Вітакер. Джерело: https://censor.net/ua/n3583159 Так ось цікаво, мир залежить від ************* трампакса, чи його хазаіна - куйла??? А краснов (трампакс), не за мир, а за капітуляцію України, щоб в майбутнім стати "гей'роєм пинкдогстана"...
показать весь комментарий
04.11.2025 10:15 Ответить
Як то безглузда? Коли хабадський кагал дозволив своїй гебнявій московії почати неоголошену війну проти України для остаточного вирішення українського питання все було нормально? А коли плани цих пейсатих сатаністів пішли по кошерному поцу, то вже стало безглуздо, бо не досягло мети?
показать весь комментарий
04.11.2025 10:21 Ответить
Трамп делает всё, чтобы война закончилась и наступил мир - по-моему, он не выделил Украине ни одного цента на военную помощь.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:31 Ответить
Чергова платівка з піснями, який Трамп розумний та красивий.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:33 Ответить
США втратили контроль над війною, росіяни вже американців не сприймають серйозно.

Американська зброя технологічно відстає, ніяких інновацій немає.

Вже більше надії на вітчизняний український ВПК, від США нічого толком вже не чекаємо.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:36 Ответить
 
 