Эта бессмысленная война должна закончиться. Мир возможен благодаря Трампу, - посол США при НАТО Уитакер
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости завершить "эту бессмысленную войну".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте посла в соцсети Х.
"Я высказал мнение, что эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, является единственным возможным путем вперед", – написал Уитакер.
Визит Уитакера в Украину
Накануне Уитакер впервые прибыл в Украину. Он возглавил делегацию Североатлантического альянса.
Посол США при НАТО провел встречу с министром обороны Денисом Шмыгалем.
По словам главы Минобороны Украины, с делегацией НАТО обсудили инновации и защиту украинского неба от вражеских дронов и ракет, в частности в зимний период.
щоб там працювали волонтери.
ось бачила у Стамбулі на майдані СултанАхмет працюють студенти - волонтери і усім туристам допомагають рішати проблеми
Спасибо Трампушке за это !
Україна та Українці боронять свою країну від путлєра та його рашисько-фашиських ідей по знищенню України!
Тобто Ви переконуєте кого в закінченні війни, Україну?
Тобто нам треба капітулювати?
Розумна людина, а верзе як божевільний!
ТАК ПОСЛУ І ПОЯСНИТЬ Годі бути толерантними
Read this article https://texty.org.ua/d/2023/stolen_heritage/en in English.
https://texty.org.ua/d/2023/stolen_heritage/?fbclid=IwY2xjawNJsahleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF2RHN6TXlXS1dGTXFWZjBVAR7bi2kdvEPn35QzCiE7Xg6LeDnxkA361A162ajReUK8SXC2BGiEenvgKdnK7Q_aem_iQtqNprw3qK27QpY7KY4YA
Американська зброя технологічно відстає, ніяких інновацій немає.
Вже більше надії на вітчизняний український ВПК, від США нічого толком вже не чекаємо.