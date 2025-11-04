РУС
Новости Отношения РФ и Китая
903 10

Си Цзиньпин стремится расширить экономические связи с Россией, - Reuters

Пекин укрепляет стратегическое партнерство с Москвой

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Пекине заявил о стремлении увеличить инвестиции и расширить экономические связи с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters.

"Китайско-российские отношения продолжают развиваться в направлении более высокого уровня и более высокого качества, неуклонно продвигаясь вперед, несмотря на нестабильную внешнюю обстановку. Защита, укрепление и развитие китайско-российских отношений - стратегический выбор для обеих сторон", - заявил Си.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он выделил такие отрасли, как энергетика, сельское хозяйство, аэрокосмическая промышленность, цифровая экономика и зеленое развитие, в которых обе страны могли бы углубить сотрудничество.

Со своей стороны, Мишустин подчеркнул, что для Москвы и Пекина важно и в дальнейшем формировать благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций, а также поддерживать совместные экономические и инфраструктурные проекты, которые развивают стратегическое партнерство между странами. По его словам, углубление финансовой и производственной кооперации является ключевым фактором укрепления взаимной устойчивости на фоне глобальных экономических изменений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай после санкций США может сократить импорт из РФ, Индия уже дала соответствующие сигналы, - Зеленский

В подписанном совместном коммюнике два государства подтвердили намерение расширять сотрудничество во всех сферах - от торговли и энергетики до науки, технологий и оборонного взаимодействия. Стороны также заявили о готовности координировать действия и оперативно реагировать на внешние вызовы, которые они трактуют как угрозу своему стратегическому партнерству и региональной стабильности.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Финляндии Хяккянен: Поражение России в Украине является ключом к сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Автор: 

Китай (3252) россия (97924) Си Цзиньпин (348) Мишустин Михаил (25)
Топ комментарии
+1
ХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХА - 98% економіки РФ завязана на Китай, десь там статистики писали. Куди далі?) Залишилось лише прапор змінити і мову на китайську
04.11.2025 13:48 Ответить
+1
Трамп ше мріє відірвати рашку від Китаю?
04.11.2025 13:57 Ответить
+1
після "штурму американського "трамбона" по китайській економіці тарифами.китайці вирішили відкрито післати "трамбона" накуй....
04.11.2025 13:58 Ответить
04.11.2025 13:48 Ответить
34% у 2024 році.
показать весь комментарий
04.11.2025 14:34 Ответить
04.11.2025 13:57 Ответить
04.11.2025 13:58 Ответить
Ну що Тампон, провів конструктивні і успішні перагавори з жовтомордими? Поїв гівна в черговий раз? Поки не буде знищена Сосія не буде ніякого миру нінаякому континенті. Доречі, Тампон хвалився що сховається за океаном але )(уйло показав що за океаном теж дістане. Венесуела, Куба, Мексика і маргинали всередині сша можуть швидно із сша зробити zомбіленд
04.11.2025 14:01 Ответить
Та невже? Хто б міг подумати, як би рейтерс не розказав...
04.11.2025 14:03 Ответить
Українська суддя звернулася до світової суддівської спільноти

https://www.uajudges.org/conferences/chlenkinya-asociaciyi-suddya-marina-barsuk-zvernulasya-do-svitovoyi-suddivskoyi-spilnoti
04.11.2025 14:08 Ответить
і трампон також
готов подарувати хвуйлу трампогавки
04.11.2025 14:13 Ответить
Та куди вже ширше?
04.11.2025 14:16 Ответить
 
 