Си Цзиньпин стремится расширить экономические связи с Россией, - Reuters
Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Пекине заявил о стремлении увеличить инвестиции и расширить экономические связи с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters.
"Китайско-российские отношения продолжают развиваться в направлении более высокого уровня и более высокого качества, неуклонно продвигаясь вперед, несмотря на нестабильную внешнюю обстановку. Защита, укрепление и развитие китайско-российских отношений - стратегический выбор для обеих сторон", - заявил Си.
Он выделил такие отрасли, как энергетика, сельское хозяйство, аэрокосмическая промышленность, цифровая экономика и зеленое развитие, в которых обе страны могли бы углубить сотрудничество.
Со своей стороны, Мишустин подчеркнул, что для Москвы и Пекина важно и в дальнейшем формировать благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций, а также поддерживать совместные экономические и инфраструктурные проекты, которые развивают стратегическое партнерство между странами. По его словам, углубление финансовой и производственной кооперации является ключевым фактором укрепления взаимной устойчивости на фоне глобальных экономических изменений.
В подписанном совместном коммюнике два государства подтвердили намерение расширять сотрудничество во всех сферах - от торговли и энергетики до науки, технологий и оборонного взаимодействия. Стороны также заявили о готовности координировать действия и оперативно реагировать на внешние вызовы, которые они трактуют как угрозу своему стратегическому партнерству и региональной стабильности.
Что предшествовало?
Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
