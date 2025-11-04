УКР
Новини Відносини РФ та Китаю
Сі Цзіньпін прагне розширити економічні зв’язки з Росією, - Reuters

Пекін зміцнює стратегічне партнерство з Москвою

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним у Пекіні заявив про прагнення збільшити інвестиції та розширити економічні зв'язки з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters.

"Китайсько-російські відносини продовжують розвиватися в напрямку більш високого рівня і більш високої якості, неухильно просуваючись вперед, попри нестабільну зовнішню обстановку. Захист, зміцнення і розвиток китайсько-російських відносин - стратегічний вибір для обох сторін", - заявив сказав Сі.

Він виділив такі галузі, як енергетика, сільське господарство, аерокосмічна промисловість, цифрова економіка та зелений розвиток, в яких обидві країни могли б поглибити співпрацю.

Зі свого боку, Мішустін наголосив, що для Москви й Пекіна важливо й надалі формувати сприятливі умови для залучення взаємних інвестицій, а також підтримувати спільні економічні та інфраструктурні проєкти, які розвивають стратегічне партнерство між країнами. За його словами, поглиблення фінансової та виробничої кооперації є ключовим фактором зміцнення взаємної стійкості на тлі глобальних економічних змін.

У підписаному спільному комюніке дві держави підтвердили намір розширювати співпрацю в усіх сферах - від торгівлі й енергетики до науки, технологій та оборонної взаємодії. Сторони також заявили про готовність координувати дії та оперативно реагувати на зовнішні виклики, які вони трактують як загрозу своєму стратегічному партнерству та регіональній стабільності.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Китай (5016) росія (68814) Сі Цзіньпін (385) Мішустін Михайло (41)
ХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХА - 98% економіки РФ завязана на Китай, десь там статистики писали. Куди далі?) Залишилось лише прапор змінити і мову на китайську
04.11.2025 13:48 Відповісти
Трамп ше мріє відірвати рашку від Китаю?
04.11.2025 13:57 Відповісти
після "штурму американського "трамбона" по китайській економіці тарифами.китайці вирішили відкрито післати "трамбона" накуй....
04.11.2025 13:58 Відповісти
Ну що Тампон, провів конструктивні і успішні перагавори з жовтомордими? Поїв гівна в черговий раз? Поки не буде знищена Сосія не буде ніякого миру нінаякому континенті. Доречі, Тампон хвалився що сховається за океаном але )(уйло показав що за океаном теж дістане. Венесуела, Куба, Мексика і маргинали всередині сша можуть швидно із сша зробити zомбіленд
04.11.2025 14:01 Відповісти
Та невже? Хто б міг подумати, як би рейтерс не розказав...
04.11.2025 14:03 Відповісти
Українська суддя звернулася до світової суддівської спільноти

https://www.uajudges.org/conferences/chlenkinya-asociaciyi-suddya-marina-barsuk-zvernulasya-do-svitovoyi-suddivskoyi-spilnoti
04.11.2025 14:08 Відповісти
і трампон також
готов подарувати хвуйлу трампогавки
04.11.2025 14:13 Відповісти
Та куди вже ширше?
04.11.2025 14:16 Відповісти
 
 