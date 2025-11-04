РФ втратила понад 1,14 млн військових від початку вторгнення в Україну, - британська розвідка. ІНФОГРАФІКА
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія потенційно зазнала близько 1 мільйона 140 тисяч втрат у живій силі.
Про це йдеться в аналізі розвідки Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.
Втрати РФ у 2025 році
За оцінкою британських аналітиків, лише у 2025 році російські війська могли втратити приблизно 353 тисячі військовослужбовців. Попри це, темпи втрат у серпні-жовтні цього року стали одними з найнижчих з квітня 2024 року.
Оточення Покровську
Розвідка зазначає, що російські війська продовжують спроби оточити Покровськ у Донецькій області, водночас зазнаючи значних втрат. РФ також чинить тиск на Родинське та Мирноград, що розташовані поруч із Покровськом.
У британській розвідці вважають, що напрямок на Покровськ залишається пріоритетним для Росії, оскільки саме тут фіксується найбільша кількість щоденних атак уздовж усієї лінії фронту. Водночас українські сили нещодавно провели контратаки біля Добропілля, за 25 км на північ від Покровська.
