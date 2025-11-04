УКР
РФ втратила понад 1,14 млн військових від початку вторгнення в Україну, - британська розвідка. ІНФОГРАФІКА

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія потенційно зазнала близько 1 мільйона 140 тисяч втрат у живій силі.

Про це йдеться в аналізі розвідки Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Втрати РФ у 2025 році

За оцінкою британських аналітиків, лише у 2025 році російські війська могли втратити приблизно 353 тисячі військовослужбовців. Попри це, темпи втрат у серпні-жовтні цього року стали одними з найнижчих з квітня 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 10 місяців РФ запустила понад 44 тис. "Шахедів" - у 4 рази більше, ніж торік, - Sky News. ІНФОГРАФІКА

Оточення Покровську 

Розвідка зазначає, що російські війська продовжують спроби оточити Покровськ у Донецькій області, водночас зазнаючи значних втрат. РФ також чинить тиск на Родинське та Мирноград, що розташовані поруч із Покровськом.

У британській розвідці вважають, що напрямок на Покровськ залишається пріоритетним для Росії, оскільки саме тут фіксується найбільша кількість щоденних атак уздовж усієї лінії фронту. Водночас українські сили нещодавно провели контратаки біля Добропілля, за 25 км на північ від Покровська.

Менше. Тим більше тут дають цифру вбитих і поранених.
Ніт .
Взагалі не писав би - німці не планували , на захоплених територіях , давати освіту поневоленим народам
Британська розвідка брехати не буде
це більше чим німці у Другій Світовій
Менше. Тим більше тут дають цифру вбитих і поранених.
більше !
менше
порівну !
Німці у Другій Світовій - 11000000 втрат.
Це втрати військових на двох фронтах плюс Африка і плюс втрати цивільних від доволі масованих бомбардувань.
На Східному фронті у 2 Світову загинуло близько 7 млн німецьких солдат.
один нуль прибери
Жалею что Вермахт проиграл во второй мировой. Надо было сначала стереть с лица земли кацапскую орду, а потом пойти на мировую с британией и американцами. Если бы тогда президентом был Трамп-так бы всё и случилось
Ніт .
Взагалі не писав би - німці не планували , на захоплених територіях , давати освіту поневоленим народам
Французи були би без освіти...
І тому лікували хворих українських дітей?
Британська розвідка брехати не буде
Секельов з Соловйовим тим паче.
Ти Сєкєльов? Ну кажи правду, Сєкєльов.
Цікаво скільки в тих цифрах справжніх узьких, якщо відкинути нашу сєпарню із сонячного ордло
